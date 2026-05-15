ムゲンエステート、2026年12月期第1四半期決算について

株式会社ムゲンエステート

株式会社ムゲンエステート（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤田進一）は、2026年12月期第1四半期決算を発表いたしました。

業績ハイライト連結業績

売上高 12,523百万円（前年同期比△27.0％）

営業利益 2,815百万円（前年同期比△40.8％）

経常利益 731百万円（前年同期比△72.5％）

四半期純利益 440百万円（前年同期比△75.5％）

株主還元

当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営の最重要方針の一つと位置付けており、

足元の業績動向を踏まえつつも、安定的な配当の継続を重視し、2026年12月期の配当予想は1株当たり配当金130円を予想。（中間52/期末78円）

詳細は下記をご覧ください。

2026年12月期第1四半期決算短信(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08256a/aa54a148/d7bd/42b6/9861/41b38e872341/140120260513527737.pdf)

2026年12月期第1四半期決算説明資料(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08256a/92d46ff4/4c4f/4956/8e42/ab5eeb0b54c2/140120260513527761.pdf)

株式会社ムゲンエステート

会社名 ：株式会社ムゲンエステート（東証スタンダード 証券コード：3299）



本社 ：東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー16階



設立 ：1990年5月2日



事業内容：中古不動産の買取再販事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/reselling.html）



不動産開発事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/development.html）



不動産特定共同事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/ftk.html）



不動産賃貸事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/rent.html）