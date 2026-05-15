【イベント開催】ゴルフアパレル VIVA HEART、この夏を盛り上げる『GO！GO！ SUMMER CAMPAIGN』を2ヶ月連続開催。

株式会社グリップインターナショナル

株式会社グリップインターナショナル（本社：兵庫県神戸市、代表取締役会長兼社長：桑田隆晴）が展開するオリジナルゴルフウェアブランド「VIVA HEART / ビバハート」は、夏に向けたブランドキャンペーン「VIVA HEART GO！GO！ SUMMER CAMPAIGN」を2026年5月15日（金）から開催いたします。

「ゴルフをもっとカラフルに。」をコンセプトに、夏のゴルフシーンを楽しく彩るアイテムを提案するVIVA HEART。期間中は、直営店舗・公式オンラインストア、Victoria Golf 神戸ハーバーランド店での購入キャンペーンに加え、全国のゴルフ５、9店舗にて期間限定POPUPイベントも実施いたします。POPUPでは、ゴルフ＆ライフスタイル誌「EVEN」掲載アイテムもラインアップ。誌面で紹介された注目アイテムを、実際に店頭でご覧いただけます。

POP UP開催の背景

VIVA HEART キャンペーンヴィジュアル

近年、ゴルフウェアは「プレーするための服」だけでなく、ライフスタイルやファッションとして楽しむアイテムとしても注目されています。

これまでゴルフウェアに触れる機会が少なかった方にもブランドの世界観を体感いただける場として、ゴルフ５でのPOPUPイベントを開催いたします。

今回のPOPUPでは、誌面掲載アイテムや夏の新作を実際に手に取っていただきながら、VIVA HEARTらしい「カラフルでポジティブなゴルフスタイル」をご提案。

ゴルフ仲間やファミリー、初心者の方も気軽に立ち寄れる、夏のゴルフシーズンを盛り上げるイベントを目指します。

また、普段オンラインストアを中心にブランドをご覧いただいているお客様にも、リアルな接点を通じて素材感やスタイリングを体感いただける機会として展開してまいります。

キャンペーン企画概要

＼第1弾／ 夏を先取り！ノベルティがもらえる2週間

ゴルフシーズン本番。

夏のラウンドをもっと快適に、もっと楽しく。

期間中、税込16,500円以上お買い上げのお客様へ、今すぐ使える「ニットアイアンカバー」をプレゼントいたします。

■キャンペーン概要

期間：2026年5月15日（金）～5月31日（日）

条件：税込16,500円以上ご購入

開催店舗：直営店・公式オンラインストア（https://www.grip-inter.com/shop/c/cVH）・Victoria Golf 神戸ハーバーランド店

ノベルティ：ニットアイアンカバー

※数量限定・無くなり次第終了

＼第2弾／ みんな集まれ！POPUP PARTY EVENT

6月は、ゴルフ５対象店舗にて期間限定POPUPイベントを開催。

VIVA HEARTらしいキャッチーでスポーティな夏の最新スタイルをご紹介いたします。

さらに、期間中税込8,800円以上ご購入のお客様へ、ゴルフ５限定ノベルティ「マーカーチャーム」をプレゼント。

ゴルフ仲間と一緒に楽しめる、この夏だけのスペシャルイベントです。

■POP UP概要

期間：2026年6月1日（月）～6月25日（木）

条件：税込8,800円以上ご購入

開催店舗：ゴルフ５プレステージ新宿店・ゴルフ５プレステージ日本橋店・ゴルフ５プレステージ広尾店・ゴルフ５プレステージ名古屋店・ゴルフ５プレステージ神戸店・ゴルフ５フラッグシップストア新宿店（Alpen TOKYO）・GOLF５フラッグシップストア名古屋栄店（Alpen NAGOYA）・ゴルフ５フラッグシップストアキャナルシティ博多店（Alpen FUKUOKA）・ゴルフ５カントリーオークビレッヂ

ノベルティ：マーカーチャーム

※数量限定・無くなり次第終了

EVEN掲載アイテムも展開

ゴルフ＆ライフスタイル誌「EVEN」7月号掲載アイテムも展開予定。

「今着たい夏ゴルフスタイル」として注目のアイテムを、店頭にてご紹介いたします。

■EVEN 掲載アイテム 一部抜粋

ポロシャツ 17,600円・ショートパンツ 14,300円ポロシャツ 14,300円・スカート 15,400円

■VIVA HEART / ビバハート

VIVA HEART ロゴ

VIVA HEARTは「ゴルフをもっとカラフルに。グリーンで、とびきり映える鮮やかなファッション」を掲げ、プレーヤーの気持ちを前向きに変えるウェアを提供。 “元気・ポップ・楽しむ心”をブランドメッセージに掲げ初心者からプロゴルファーまで着用いただけるブランドです。



brand site(https://www.grip-inter.com/contents/vivaheart)

Instagram : @vivaheartofficial(https://www.instagram.com/vivaheartofficial/)

online store(https://www.grip-inter.com/shop/c/cVH)

shop list(https://www.grip-inter.com/contents/shoplist/vivaheart/)

当社は、多くの方々とコラボレーションで着ていただく方の喜びをできるだけ大きいものにするブランドを創り上げてゆくことを目標に2001年神戸にて起業いたしました。『ゴルフウェアのマーケットに新しい風を』というスローガンを掲げ、『ゴルフウェアにエレガンスを』というコンセプトに基づき、多彩なテイストのブランドを展開しています。

企業概要

GRIP INTERNATIONAL ロゴ[表: https://prtimes.jp/data/corp/84002/table/112_1_9c560c4d9f580753108f0a94d499b149.jpg?v=202605150451 ]