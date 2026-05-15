長崎マリオットホテル 第4回 美食会～Moonlight Soiree～の開催について

九州旅客鉄道株式会社

長崎マリオットホテル（長崎県長崎市、総支配人 大本茂）は、地産地消をモットーに、長崎マリオットホテルらしい「ここにしかないダイニングエクスペリエンス」を提供するオールデイダイニングHARBELLA（ハーベラ）にて、第４回目となる美食会を本年初開催いたします。

毎回ご好評をいただいている本イベントでは、今回「ギリシャ」をテーマに、総料理長 榮岩雅幸が手掛けるこの日のためだけの特別なコースと、ソムリエが厳選したワインとのマリアージュをご用意。

地中海の風を感じる一夜限りの美食のひとときへと、皆さまをお誘いいたします。

■美食会 Moonlight(ムーンライト) Soiree(ソワレ) 概要

開催日 2026年６月12日（金）

料金 25,000円（税・サービス料込）

受付 18：30～

開宴 19：00～

予約方法 電話予約095-895-8884（受付時間10:00～22:00）、およびWeb予約

※ Web予約は本リリース文末の二次元コードより承っております。

■メニュー ～Soiree(ソワレ) d'HARBELLA(ド ハーベラ)～

■ソムリエ厳選のギリシャワインのご紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37933/table/1209_1_60e37b91ac2e7e65a8fda26132a6b0c4.jpg?v=202605150851 ]

サントール サンタメリアナ（白） アンフォラ・エイジング スキン・コンタクト

ギリシャ・ペロポネソス半島のサントール・ワイナリーが手掛ける、希少品種「サンタメリアナ」100％使用。ベルガモットやオレンジ、白コショウの爽やかなアロマに、細やかなタンニンとミネラル感、柔らかな酸味のバランスのとれたオレンジワインです。

ラミニスタ（赤）

北ギリシャ・ナウサ地区の名門キリ・ヤーニが造る、固有品種クシノマヴロ100％の赤ワイン。プラムやブラックオリーブ、スパイスの複雑な香りに、しっかりとした酸とタンニンが調和したエレガントなフルボディで、国際的評価も高い逸品です。

■総料理長 榮岩 雅幸 コメント

今回の美食会では地元の“食”にこだわったお料理をご準備いたしました。東彼杵のそのぎんサーモン、チョーコー味噌で仕上げたブイヤベースや長崎和牛フィレ肉のパイ包み（ウェリントン）など地元にこだわったお料理をご準備いたしました。ミネラル感のある酸味と力強い個性のギリシャワインとのコラボレーション。長崎で丹精込めて育てられた食材と生産者の皆様の思いを一皿一皿に込めてご提供いたします。

※ 掲載の写真は全てイメージです。

※ 食材の入荷等により、予告なく内容が変更と

なる場合がございます。予めご了承ください。

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