日頃お世話になっている方に「愛犬家」さんはいませんか？東北初ペットフードブランドの「ぺこふる」が、お中元・お歳暮に使える＆SNSで手軽に贈れるeギフト対応の限定ギフトセットを新発売。

株式会社ぺこふる

株式会社ぺこふる（代表取締役：菊地諒、本社：宮城県白石市、以下当社）は、公式通販サイトにて、人気商品である愛犬用トッピングごはん「生ふりかけシリーズ」を詰め合わせた「ギフトセット」の販売を開始いたしました。高級感のある専用ギフト箱と熨斗を合わせて日頃お世話になっている方（愛犬家）へ送るお中元・お歳暮に利用できるほか、住所を知らない相手にもLINEやURL送付で手軽にギフトを贈れる「All in gift（eギフト）」を導入。人だけでなくペットも喜ぶ贈り物として、お中元・お歳暮やSNSで繋がる愛犬家同士の気軽なギフト需要に応えます。

なによりも愛犬の食いつきを重視するペットフードブランド「ぺこふる」

「はらぺこたちのおなかもこころもフルにする」をパーパスに掲げる株式会社ぺこふるは、ペット栄養管理士資格をもつ獣医師監修のもと、老舗食品工場を家業にもつ創業者（菊地諒）が製造を統括することで、食品基準の品質にこだわりながら、愛犬の『食いつき』を重視した食べごたえ抜群のごはんを開発しているペットフードブランドです。定番商品である「ロールフード」シリーズは、2023年の販売開始からオンラインを中心に累計販売15,000食を突破し、全国に取り扱い店舗を増やしています。

本ギフトセットに入っている「生ふりかけ」シリーズは、当社の地元東北を味わう「ごはんのおとも専用」のトッピングごはんとして開発された商品であり、素材を壊さず風味を損なわない非レトルト（過加熱）調理と、食事と一緒に水分補給ができる豊富な水分量（80.0%以上）が特徴で、2025年の販売開始以降、食いつきを高めるトッピングごはんとして、全国のペットイベントやSNSを中心に知名度を伸ばしています。

商品概要：特別なギフトで愛犬との「想い出づくり」を

本ギフトセットは愛犬の食いつきを高めるごはんのおとも「生ふりかけ」が6袋（2種×3袋）入った商品になります。※4袋（2種×2袋）、2袋（2種×1袋）バージョンも展開あり。

東北ならではの素材を活かした2種類（仙台牛タン・岩手雪っ子にんじん）のごはんが愛犬の食事をもっと豊かに。あなたの贈り物が愛犬との新しい食体験となり、もらった飼い主さんと愛犬さんのかけがえのない想い出のひとつになります。

高級感のある専用ギフト箱に詰め合わせ、通常価格よりもお得な限定特別価格でご提供いたします。

セット内容

仙台牛タン（80g×3袋）： 宮城の老舗牛タン店から仕入れた素材を、独自の非レトルト製法で調理。素材本来の香りと食いつきを実現。

岩手雪っ子にんじん（80g×3袋）： 厳しい寒さで甘みが凝縮された人参を使用。水分補給のトッピングとしても人気です。

販売価格： 4,500円（税抜） ※通常単品合計4,800円（税抜）のところ、ギフト限定割引を適用

※ギフトセットの商品ページはこちら

https://www.pekofull.com/products/giftset-namafurikake6

開発背景：取引先とお客様が言った「お中元用のぺこふるはありますか？」

ぺこふる創業者である菊地諒は、家業の老舗食品工場（株式会社カキヤ（本社：宮城県白石市、代表取締役：菊地諒））の代表も務めており、このギフトは代表菊地の実体験から開発がスタートしました。

（菊地）ある日の取引先との商談のなかで、「お得意先の社長が愛犬家。今年のお中元にぺこふるを贈りたいがギフト用で売ってくれないか？」との声をいただきました。その会社は毎年すべてのお得意先に同じギフトを送っていたそうですが、その方は愛犬の話題が多く記憶に残っていたので、なにか特徴ある贈り物をしたいと悩んでいたそうです。また、時を同じくして、今度はぺこふるのお客様から同様の問合せが届きました。「個人で毎年お中元を贈っているが、愛犬家の方にサプライズで違ったものを贈りたい。ギフト商品をつくってほしい」とのことでした。この方もまた、愛犬家には少し特徴あるものを贈りたいと悩んでいました。

その人が喜ぶだけでなく、その人の愛犬も喜んでくれる、愛犬家のための想い出に残る贈り物が必要とされている。そう感じて開発をスタートしました。

今回のギフトセットは、お客様の直接の声から生まれました。

SNS時代の手軽な贈り物のかたち

お中元・お歳暮とはまた違ったギフト需要として、犬友さん・わんともさんへ贈り物をしたい。というお客様の声も増えております。お誕生日や季節の挨拶として、友人や友人の家族に贈り物をするように、自身の愛犬や繋がりのある愛犬仲間にペットグッズやペットフードを贈る機会が増えています。

一方でSNSやペットイベントでの繋がりが多いため「相手の住所を詳しく知らない」「サプライズで贈りたいが住所を聞くと気を遣わせてしまう」という悩みの声も多く聞こえてきました。

今回「All in gift（eギフト）」を導入することより、スマホ一つで、贈りたい相手さんの住所を聞くことなく「手軽に」贈り物をすることが可能になります。

※「All in gift（eギフト）」の詳細はこちら

https://huckleberry-inc.com/all-in-gift

代表 菊地諒のコメント：「ギフトセット」ぜひご利用ください！

「私たちのミッションは、『食べる想い出をつくる』。言葉のとおり、食べることを通じてたくさんのかけがえのない家族の想い出をつくることです。今回、東北の豊かな素材を活かした生ふりかけを、様々な用途で、より手軽に、より多くの方に届けていただけるよう、ギフトセットを導入しました。

お中元・お歳暮といった日本の伝統的な贈り物はもちろん、SNSで繋がっている”わん友”さんへのちょっとしたお礼など、現代らしい形でも『ぺこふる』を活用いただければ幸いです。」

◼️ぺこふるの取り扱い（卸売）に関するお問い合わせ

ぺこふるは全国での卸売販売を行う事業者様・店舗様、ブリーダー様や保護団体様を募集しております。ご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

会社名：株式会社ぺこふる

所在地：〒989-0227 宮城県白石市田町2丁目3-39-2

代表者：代表取締役社長 菊地 諒（きくち りょう）

設立日：2023年6月19日

ホームページ：https://www.pekofull.com/

パーパス：はらぺこたちのおなかもこころもフルにする

ミッション：食べる想い出をつくる

問い合わせメールアドレス

peko_info_0619@pekofull.com

お取引条件等については弊社営業担当よりご説明させていただきます。

ぜひ一度、お問い合わせください。

株式会社ぺこふる 代表 菊地諒

■代表者より

2023年6月19日の創業から、

パーパス：はらぺこたちのおなかもこころもフルにする

ミッション：食べる想い出をつくる

を掲げて事業を進めております。

今後も想いは変わらず、東北中、日本中、世界中へ、食べる想い出を届けてまいります。

引き続き、株式会社ぺこふるをよろしくお願いいたします。