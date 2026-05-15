猛暑対策の新定番？ワンシーズン36,000個以上売れた“ふるだけ冷感タオル”シリーズが3日間限定で半額に｜「ふりふり冷感君」数量限定早割セール

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」の、可愛い"オコジョ"の絵柄が特徴の「ふりふり冷感君シリーズ」は、濡らして、しぼって、ふるだけでひんやり使える暑さ対策アイテムです。子どもから大人まで家族で使いやすいラインナップとして支持され、2025年6月～9月のワンシーズンで36,000個以上を販売しました。

「ふりふり冷感君シリーズ」は、水と風だけでひんやり感を得られる手軽さに加え、暑さ対策グッズらしくないおしゃれなカラー展開や、キッズ用タオル、S・M・Lサイズのポンチョなど、家族構成や使用シーンに合わせて選べる点が特長です。様々なテレビ番組やラジオ、イベントでも紹介され、夏の冷感アイテムとして注目されています。

動画：ふりふり冷感君シリーズの使い方・ラインナップ紹介

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TpbbiiejgaM ]

2026年5月15日0:00から5月17日23:59まで、「ふりふり冷感君シリーズ」を対象とした3日間限定の早割セールを開催します。Amazon・楽天市場では、対象商品に使える半額クーポンを数量限定にて配布。一部商品は予約販売中のため、夏本番前に早めに準備したい方にもおすすめです。詳細は各公式ショップよりご確認ください。

5月15日から5月17日までの3日間限定、数量限定半額セール

Amazonでは、プロモーションコードの入力で対象商品が半額になります。

プロモーションコード ：FURIFURI2605

※ご購入手続き時に上記コードをご入力ください

Amazon 公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/0C2EF5C4-C7DB-4BA9-AC2F-509AD43C6F95?channel=PRT-FURIFURI-260515

楽天市場では、下記ボタンを押すだけで半額クーポンを取得できます。

楽天市場 クーポン取得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MUJLMC1HWTFQLU9GQlQtQUkxRA--&rt=

※一部商品は予約販売中のため、販売状況や発送予定は各公式ショップの商品ページよりご確認ください。夏本番前の暑さ対策を、お得に準備できる機会です。

売れた理由は、濡らして・しぼって・ふるだけの分かりやすさ

2025年6月～9月のワンシーズンで36,000個以上を販売

「ふりふり冷感君シリーズ」が支持された理由のひとつは、使い方の分かりやすさです。水で濡らして、しっかりしぼって、3～5秒ふるだけでひんやり使えるため、外出先でも手軽に暑さ対策ができます。

電源や電池を使わないため、通勤・通学、子どもの外遊び、スポーツ観戦、アウトドア、屋外作業など、さまざまなシーンで使いやすいのも特長です。

さらに、冷感タオルだけでなく、フードタオル、ポンチョまで展開。子どもから大人まで、家族や使用シーンに合わせて選べるラインナップが、ワンシーズン36,000個以上の販売につながりました。

テレビ・ラジオ・万博関連イベントでも注目された「ふりふり冷感君」シリーズ

テレビ・ラジオ・万博関連イベントでも注目された「ふりふり冷感君」シリーズ

「ふりふり冷感君シリーズ」は、様々なテレビ番組やラジオ番組でも紹介され、夏の暑さ対策アイテムとして注目を集めています。

＜これまでに紹介された番組＞

テレビ朝日「ワイドスクランブル」（2024年放送）

フジテレビ「めざましテレビ」（2025年放送）

日本テレビ「オー！マイゴッド！」（2025年放送）

名古屋テレビ「おぎやはぎのハピキャン」（2025年放送）

ラジオ日本「Happy Voice ! from YOKOHAMA」（2025年放送）

通常タオルだけじゃない。キッズ・フード・ポンチョまで選べる4タイプ

「ふりふり冷感君シリーズ」は、使う人やシーンに合わせて選べる4タイプを展開しています。

ふりふり冷感タオル君

ふりふり冷感タオル君

ふりふり冷感タオル君は、約30×100cmの使いやすい通常サイズ。おしゃれなカラー展開で、通勤・通学・運動・外遊びなど、毎日の暑さ対策に使いやすい定番アイテムです。

冷感キッズタオル君

冷感キッズタオル君

冷感キッズタオル君は、約13×73cmの子ども向けサイズ。同色のシリコンケース付きで、ランドセルやバッグに付けやすく、首に巻きやすいループ付き。通学・習い事・外遊びにも持ち歩きやすい仕様です。

冷感フードタオル君

冷感フードタオル君

冷感フードタオル君は、頭からかぶれて首元や顔まわりをカバーできるフード付きタイプ。スナップボタン付きで、屋外作業や農作業、長時間の外遊びにも便利です。

冷感ポンチョ君

冷感ポンチョ君

冷感ポンチョ君は、S・M・Lの3サイズ展開。子どもから大人まで家族で使いやすく、M・Lはダブルボタン仕様で、着用時にだらんとしにくい設計です。

暑さ対策グッズっぽくない。おしゃれカラーと家族で選べるサイズ展開

「ふりふり冷感君シリーズ」は、暑さ対策アイテムとしての機能性だけでなく、見た目や使う人に合わせた選びやすさにもこだわっています。

ふりふり冷感君シリーズだけの、こだわりのカラバリ

ふりふり冷感君シリーズだけの、こだわりのカラバリ

通常サイズの冷感タオルは、女性にも選ばれやすいおしゃれなカラー展開。暑さ対策グッズにありがちな作業用感を抑え、通勤・通学・お出かけにも取り入れやすいデザインです。

家族で選べる、ふりふり冷感君シリーズのバリエーション

ふりふり冷感君シリーズだけの、バリエーション

また、通常タオルに加えて、キッズタオル、フードタオル、ポンチョまでラインナップ。キッズ用タオルやS・M・Lサイズのポンチョも揃えており、子どもから大人まで、家族や使用シーンに合わせて選べます。

ポンチョのM・Lサイズはダブルボタン仕様

ポンチョのM・Lサイズはダブルボタン仕様

さらに、ポンチョのM・Lサイズはダブルボタン仕様。着用時にだらんとしにくく、体に沿いやすい設計も、BELLEMONDならではのこだわりです。

テーマパーク、スポーツ観戦、通学、外遊びに。夏の“暑い”場面で活躍

テーマパーク、スポーツ観戦、通学、外遊びに。夏の“暑い”場面で活躍

「ふりふり冷感君シリーズ」は、通勤・通学、子どもの外遊び、習い事、スポーツ観戦、テーマパーク、フェス、キャンプ、BBQ、農作業、屋外作業、ペットの散歩など、夏のさまざまなシーンで活躍します。

水があれば外出先でも使いやすく、暑さを感じたタイミングで手軽にひんやり感を取り入れられます。

5月15日から5月17日までの3日間限定、数量限定半額セール

Amazonでは、プロモーションコードの入力で対象商品が半額になります。

プロモーションコード ：FURIFURI2605

※ご購入手続き時に上記コードをご入力ください。

Amazon 公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/0C2EF5C4-C7DB-4BA9-AC2F-509AD43C6F95?channel=PRT-FURIFURI-260515-U

楽天市場では、下記ボタンを押すだけで半額クーポンを取得できます。

楽天市場 クーポン取得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MUJLMC1HWTFQLU9GQlQtQUkxRA--&rt=

※一部商品は予約販売中のため、販売状況や発送予定は各公式ショップの商品ページよりご確認ください。夏本番前の暑さ対策を、お得に準備できる機会です。

メディア掲載用画像素材

※本画像は記事掲載時にご自由にご使用いただけます。

ふりふり冷感ポンチョ_ベビーブルー冷感キッズタオル_グレー_マリンブルー冷感キッズタオル_グレー_ラベンダー冷感キッズタオル_ピンク_マリンブルー冷感キッズタオル_ラベンダー冷感タオル_ピンク冷感タオル_ベビーブルー冷感タオル_マリンブルー冷感フードタオル_グレー冷感フードタオル_ベビーブルー冷感フードタオル_マリンブルー冷感ポンチョ_Lサイズ_マリンブルー冷感ポンチョ_Mサイズ_マリンブルー冷感ポンチョ_Mサイズ_グレー冷感ポンチョ_Mサイズ_ネイビー冷感ポンチョ_Mサイズ_グレー冷感ポンチョ_Sサイズ_ベビーブルー_ネイビー冷感ポンチョ_Sサイズ_ベビーブルー_ピンク (2)ベルモンドのロゴ

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/