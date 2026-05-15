ふわふわ濃厚、アイスクリームかき氷専門店『なな菓』、SNSの「いいね(ハート)」で、とろける味わいを無料体験

株式会社SANKO MARKETING FOODS

株式会社SANKO MARKETING FOODS（本社：東京都中央区新川一丁目10番14号、代表取締役社長：長澤成博、以下「当社」）が運営する『金の蔵 池袋サンシャイン通り店』の店内一部区画を利用した夏季限定のアイスクリームかき氷専門店『なな菓』では、現在、公式インスタグラムにて抽選で5組10名様を無料ご招待する「モニターキャンペーン」を実施しています。

「なな菓」公式インスタグラムアカウントをフォロー＆いいね(ハート)で応募完了

本キャンペーンでは、対象期間中公式インスタグラムアカウントのフォローと「いいね(ハート)」にてご応募いただいた方の中から抽選で5組10名様にお好きなフレーバーのかき氷を無料プレゼントいたします。実際に商品をご試食いただき、SNS投稿でご感想をお寄せいただくことで、今後の商品開発やブランドづくりに活かしてまいります。

『なな菓』は、“和の空間で味わう特別な和スイーツ”をコンセプトに2020年7月より『金の蔵 池袋サンシャイン通り店』の一部区画を利用した季節限定のショップinショップとして展開し、おかげさまで多くのお客様に好評をいただいております。誕生から7年目を迎えた例年よりひと足早く2026年は4月29日（水）より営業中です。営業時間は暑さのピークを迎える午後の時間帯（13時～16時半、ラストオーダーは16時）のみの限定営業となります。

この度のモニターキャンペーンは、お客様のリアルなお声を取り入れながら、より多くの方に『なな菓』の魅力を知っていただくことを目的として実施するものです。この機会にぜひ、『なな菓』のかき氷をお召し上がりください。

公式インスタグラムをフォローし、ハッシュタグ投稿をすると100円引きキャンペーンも継続中

『なな菓』では、公式インスタグラムアカウントをフォローし、「#なな菓」、「#かき氷専門店」の２つのハッシュタグをつけて投稿してくださったお客様に、当日のお会計の総額から100円をお値引きするインスタグラムキャンペーンを開始いたしました。下記の詳細をご覧の上、ぜひご利用ください。

なな菓 公式インスタグラムアカウント：

@nanaka_ikebukuro

キャンペーン対象ハッシュタグ：

#なな菓 #かき氷専門店

キャンペーン期間：

2026年4月29日（水）～より実施中

※期間未定。予告なく終了する場合がございます。ご了承ください。

2026年の新フレーバーは 「濃厚ずんだみるく」

東北地方ではお馴染みの、枝豆をすりつぶした「ずんだ」を使ったちょっと珍しい和のフレーバー。なめらかなミルク風味のふわふわ氷に、豆本来の風味を十分に活かしたずんだペーストをトッピングした甘さとほんのり塩味を感じる新作です。口に含んだ瞬間に広がる枝豆の香ばしさと、アイスクリームのように濃厚でとろける口溶け、甘さに奥行きを加える豆の自然なコクが、最後のひと口まで余韻を残します。

●濃厚ずんだみるく 1,210円●練乳いちごみるく 1,650円●濃厚宇治金時 1,320円●純白ミルク×ヨーグルト 1,100円●純喫茶プリン 1,320円

●選べるかき氷ドリンクセット 各プラス 220円

※価格は税込表記です

※お一人様ワンオーダー制となります

店舗概要

店名：かき氷専門店 なな菓（金の蔵 池袋サンシャイン通り店内）

住所：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビルディング B1階

TEL：03-5911-9961

営業時間：13:00～16:00

※金の蔵 池袋サンシャイン通り店の営業時間は、平日16:00～0:00（L.O.23:00）、土曜 13:00～0:00（L.O.23:00）、日曜・祝日 13:00～23:00（L.O.22:00）

定休日：不定休（金の蔵に準ずる）

公式ホームページ：https://nanaka-ice.studio.site/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/nanaka_ikebukuro/

会社概要

【会社名】 株式会社SANKO MARKETING FOODS

【本社所在地】 東京都新宿区高田馬場1丁目28番10号 三慶ビル2階

【本店所在地】 東京都中央区新川1丁目10番14号

【支店所在地】 静岡県沼津市蓼原町45番地２

【代表者名】 代表取締役社長 長澤 成博

【設立】 1977年4月

【事業内容】 飲食店経営、水産業、除菌、清掃事業、自社ECサイトの運営

【ホームページ】 https://www.sankofoods.com/

【2025年9月株主総会動画】 https://youtube.com/live/zqMmXf_0_Oc

【2024 年６月中期経営計画】 https://www.sankofoods.com/ir/management/plan/

【公式オンラインストア 「ひとま」 】 https://sankomf.official.ec/

【 Ｘ 】 https://twitter.com/sanko_mf/

【Instagram】 https://instagram.com/sankofoods_official/

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCa1U5luhOAUJ149VzlJya7A/

【水産メディア 「CRAZY ABOUT FISHERY！」 】 https://crazyaboutfishery.com/

株式会社SANKO MARKETING FOODS 広報担当

メールアドレス：pr-all@sankofoods.com