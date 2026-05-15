今こそフィジーの海へ！黄金のダイビングシーズン到来

フィジー政府観光局

北半球が本格的な夏を迎える5月から10月、南太平洋の楽園フィジーは一年で最も海が澄み渡る乾季を迎えます。雨が少なく湿度も低く、海面は鏡のように穏やか。透明度は30メートルを超えることも珍しくなく、太陽の光が海底まで届くこの時期は、まさにダイビングに最適なゴールデンシーズンの到来です。

今回は、フィジーの海の魅力を「マンタ」「サメ」「ソフトコーラル」という3つのシンボルに焦点を当て、その魅力をお届けします。初心者からベテランダイバーまで、誰もが自分だけの水中の冒険を見つけることができます。

フィジー政府観光局アジア局長のヴィンセント・テイ（Vincent Zheng）は、次のように述べています。「フィジーのダイビングの魅力は、透明で澄み切った海と多種多様な海洋生物にあるのはもちろんのこと、それ以上に人と海との間に生まれる本質的で深いつながりにあります。マンタと共に泳ぎ、世界トップレベルのソフトコーラルを探索し、そして心揺さぶられるシャークダイビングを体験するなど、フィジーは旅行者に冒険と癒やしを兼ね備えた南太平洋の水中の旅を提供してくれます。より多くの日本人旅行者の皆様がフィジーを訪れ、海の最もありのままの、生命力に満ちあふれた姿を直に感じていただけることを心よりお待ちしております。」

マンタと泳ぐ、優雅な海の巨人たち

フィジーの海で最もロマンチックな瞬間の一つは、巨大なマンタのシルエットと巡り合う時です。5月から10月の乾季、プランクトンを求めて海流に集まるマンタは、ダイバーの頭上を悠然と滑空します。海中が静寂に包まれ、その優雅な舞いに心を奪われることでしょう。

ヤサワ諸島のドロワカ島とナビティ島の間の海峡は、マンタが餌を求めて集まることで有名なスポットです。また、カダヴ島の「マンタ・リーフ」も、豊富なプランクトンと安定した海流により、一年を通してマンタと遭遇しやすい世界的に有名なダイブサイトとなっています。

サメの都に潜る、アドレナリンが高まる大海の震撼

フィジーは世界有数の「シャークダイビングの聖地」として知られています。ビチレブ島南部の太平洋港にあるベカ・ラグーンはその代表格。オオメジロザメをはじめ、トラザメ、クロトガリザメなど、1ダイブで複数種のサメに出会える圧倒的なスケールが魅力です。また、ヤサワ諸島の健康生き生きとしたサンゴ礁と外海の深海溝も、多様なサメの生態系を育んでいます。

ここで注目すべきは、フィジーのシャークダイビングが単なるスリル追求にとどまらない点です。多くのダイビングオペレーターがサメ保護と海洋研究に参画しており、サメを「凶暴な捕食者」ではなく「海洋生態系のバランサー」として守る持続可能な取り組みが進んでいます。

世界が認める「ソフトコーラルの都」、流れる海底花園を探索

ミネラル豊かな海流が育むフィジーの海は、色鮮やかなソフトコーラルの楽園です。タベウニ島とバヌアレブ島の間に広がるソモソモ海峡は、「世界のソフトコーラルの都」と称される名ダイブエリア。潮の流れとともにウミトサカが揺らぐ光景は、まさに流れる海底花園そのものです。

水深15～65mに純白のソフトコーラルが壁のように覆い尽くす「グレート・ホワイト・ウォール」や、極彩色のソフトコーラルが咲き誇る「レインボー・リーフ」は、世界中のダイバーが憧れるスポットです。さらに、ビチレブ島北東部のサンコースト（ラキラキ周辺）のブライ水道にも50以上のダイブサイトが点在し、ミドルエリアの穴場として人気を集めています。

ダイバー必見！体験別おすすめリゾート

各体験に最適なロケーションにある厳選リゾートを以下の通りご提案いたします。

マンタと泳ぐ（ヤサワ諸島 / カダヴ島）

・ヤサワ諸島：

ベアフット・クアタ・アイランド・リゾート（Barefoot Kuata Island Resort）

ベアフット・マンタ・アイランド・リゾート（Barefoot Manta Island Resort）

ブルーラ・グーン・アイランド・リゾート（Blue Lagoon Island Resort）

ココナッツ・ビーチ・リゾート（Coconut Beach Resort）

マンタレイ・アイランド・リゾート（Mantaray Island Resort）

ナヌヤ・アイランド・リゾート（Nanuya Island Resort）

オーズマンズ・ベイ・ロッジ（Oarsman's Bay Lodge）

オクトパス・アイランド・リゾート（Octopus Island Resort）

パラダイス・コーブ・アイランド・リゾート（Paradise Cove Island Resort）

セーフ・ランディング・エコ・ロッジ（Safe Landing Eco-Lodge）

タートル・アイランド（Turtle Island Resort）

ヤサワ・アイランド・リゾート & スパ（Yasawa Island Resort & Spa）

・カダヴ島：

ココモ・プライベート・アイランド（Kokomo Private Island）

マタバ・エコ・アドベンチャー・リゾート（Matava Eco-Adventure Resort）

オネタ・リゾート（Oneta Resort）

シャークダイビングを楽しむ（ベカ・ラグーン / ヤサワ諸島）

・ベカ・ラグーン：

ベカ・ラグーン・リゾート（Beqa Lagoon Resort）

クルーソーズ・リトリート（Crusoe’s Retreat）

ザ・パール・リゾート、スパ＆ゴルフコース（The Pearl Resort, Spa & Golf Course）

ロイヤル・ダブイ・アイランド・リゾート（Royal Davui Island Resort）

アップライジング・ビーチ・リゾート（Uprising Beach Resort）

ウルティカ・フィジー・パームス・ビーチリゾート（ULTIQA Fiji Palms Beach Resort）

ワイドロカ・ベイ・リゾート（Waidroka Bay Resort）

・ヤサワ諸島：

ベアフット・クアタ・アイランド・リゾート（Barefoot Kuata Island Resort）

ソフトコーラルの海を満喫（タベウニ島 / サンコースト）

・タベウニ島：

ガーデン・アイランド・リゾート（Garden Island Resort）

マタンギ・プライベート・アイランド・リゾート（Matangi Private Island Resort）

ナキア リゾート＆ダイブ（Nakia Resort & Dive）

パラダイス・タベウニ（Paradise Taveuni）

タベウニ・ダイブ・リゾート（Taveuni Dive Resort）

タイズ・リーチ・リゾート（Tides Reach Resort）

・サンコースト：

ドゥアドゥア・ビーチ・リゾート（Dua Dua Beach Resort）

ドリーム・ビュー・ヴィラズ（Dream View Villas）

ボリボリ・ビーチ・リゾート（Volivoli Beach Resort）

海と人が自然につながる場所、それがフィジーです。水面の下には、マンタが舞い、サメが悠然と泳ぎ、色鮮やかなソフトコーラルが咲き誇るもう一つの楽園が広がっています。5月から10月のベストシーズンを迎えた今、南太平洋の海での冒険と癒やしの旅があなたを待っています。心揺さぶる水中体験を、ぜひフィジーで。