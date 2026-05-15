TAOKE ENERGY、環境大臣による「広域認定」を取得

TAOKE ENERGY株式会社

TAOKE ENERGY株式会社（本社：東京港区、以下「TAOKE」）は、循環型社会の実現に向けた取り組みの一環として、廃棄物処理法に基づく環境大臣の認定制度「広域認定制度」を申請し、2026年５月１日付で認可を取得いたしました。

本認定の対象廃棄物は「リチウムイオン蓄電池モジュール」です。これによりTAOKEは、全国規模で使用済みリチウムイオン蓄電池モジュールの回収・再資源化を一貫して実施できる体制を整備いたしました。

■ 「広域認定制度」取得の背景と意義

「広域認定制度」は、製造事業者等が製品の廃棄物を広域的回収・リサイクルする際、地方自治体ごとの収集運搬・処分業の許可を不要とする特例制度です。

近年日本国内では系統用蓄電池市場の拡大に伴い、使用済み蓄電池の適正処理および資源循環の重要性が高まっています。特にリチウムイオン電池については、適正な回収・再資源化体制の整備が今後ますます求められることが想定されています。

TAOKEは、系統用蓄電池事業を展開する事業者として、蓄電池の導入だけでなく、使用後の回収・再資源化まで踏まえたライフサイクル全体に対応できる体制の構築を進めてまいりました。

■ 今後の展開

今回の認定取得を通じ、TAOKEは蓄電池の「導入」「運用」「回収」「再資源化」に至るまで、一貫した循環型ソリューションの構築を推進してまいります。

さらに、広域認定を活用した適正処理体制の構築により、不法投棄リスクの低減や再資源化率の向上にも取り組んでまいります。今後拡大が見込まれる蓄電池関連補助金制度においても、適正な回収・再資源化体制の整備は重要性を増すことが想定されており、本認定の取得は、補助金申請時における制度対応力の強化にもつながるものと考えております。

また、GXリーグでの活動と並行し、蓄電池のライフサイクル全体を通じた資源循環の推進および環境負荷低減に取り組むことで、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。