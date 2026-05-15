地方メーカーが5年で8億円規模の新規事業へ　銀座に“ライブオフィス”を開設　「見て、触れて、決める。」　オフィスは“体験”で選ぶ時代へ

株式会社ヤマシタ

株式会社ヤマシタ（本社：岡山県）は、木材メーカーとして30年間培ってきた製造・加工技術を

活かし、オフィス空間事業「WOODY OFFICE TOKYO」を展開しています。

2021年の事業立ち上げから5年で売上8億円規模へ成長し、1年目1.5億円、2年目3億円、3年目6億円、4年目7.2億円と成長を続け、5年目となる2026年6月期には売上8億円突破を見込んでいます。

このたび東京・銀座にライブオフィス型ショールームを開設いたしました。

「見て、触れて、決める。オフィスは“体験”で選ぶ時代へ。」をコンセプトに、木の温もりを活かした空間提案を行います。

■ “出社したくなるオフィス”が求められる時代へ

リモートワークの普及以降、オフィスには単なる「働く場所」ではなく、「人が集まりたくなる場」

としての価値が求められています。採用やコミュニケーションの観点からも、“出社したくなる

オフィス”の価値が改めて見直されています。

一方で、オフィス空間に木を取り入れたいというニーズは高まっているものの、

・木材メーカーは空間提案ができない



・オフィス業界は木を扱いにくい



・コストや納期の問題で採用されにくい

という課題がありました。

そこでヤマシタは、「製品」単体ではなく「空間」そのものを提案する新規事業として、

WOODY OFFICE TOKYOを立ち上げました。

■ 岡山で30年。木材メーカーとして培った基盤

株式会社ヤマシタは、岡山にて木質造作用集成材の製造・加工・販売を30年間行ってきました。

一般的な住宅階段メーカーの月間出荷数が約1万件と言われる中、ヤマシタは月間約2,000件の

階段出荷を担っています。住宅建材の階段分野を中心に、

・月間約10,000件の受注

・階段は月間約2,100件の受注

・40台以上のNCルーター

・ウレタン・オイル・UV塗装まで対応する自社塗装ライン

・常時38,000枚以上の在庫

を背景に、「高品質・短納期・低コスト」を実現しています。

これまで培ってきた製造力・在庫力・加工技術を活かし、「木をもっと自由に、空間へ使える仕組み」を構築してきました。

常時38,000枚以上の在庫岡山本社では40台以上のNCルーターを活用し、多様な木質加工に対応していますウレタン・オイル・UV塗装まで対応する自社塗装ライン

■ 「製品」から「空間」へ

WOODY OFFICE TOKYOでは、家具単体ではなく、オフィス空間全体を提案しています。

設計・施工・家具・素材提案を一体化し、木・ガラス・照明・グリーンを組み合わせながら、

“五感で心地よさを感じる空間”を目指しています。

また、実際に社員が働きながら運営する“ライブオフィス”として、来場者がリアルな働き方や空間を

体験できるショールームとなっています。

木材製造で培った在庫力・加工技術・塗装技術を背景に、設計・施工・家具・素材提案までを

一体化した空間提案を行っています。

木・光・陰影を活かした、銀座ライブオフィスのエントランス空間

木・照明・素材感・香りまで含め、“五感で体験するオフィス”を目指しています

■ 銀座ライブオフィスについて

所在地：東京都中央区銀座1丁目2-4 サクセス銀座ファーストビル6階

コンセプト：「見て、触れて、決める。」 オフィスは“体験”で選ぶ時代へ。

オープン日：2026年5月18日 営業時間：平日9:00～18:00

来場方法：事前予約制（お問い合わせフォームまたはお電話にて受付）

ライブオフィス見学・オフィスづくりのご相談は、事前予約制にて受付しております。

■ 今後について

ヤマシタは今後も、「木ごころをオフィスへ」をコンセプトに、人にやさしく、環境にやさしい

空間づくりを推進してまいります。

また、家具・内装・空間デザインを通じて、“出社したくなるオフィス”の価値を提案していきます。

■ 会社概要

会社名：株式会社ヤマシタ

所在地：岡山県岡山市北区下中野312-102

事業内容：木質造作用集成材の製造・加工・販売、オフィス空間事業 等

ブランド：WOODY OFFICE TOKYO

ライブオフィス見学・オフィスづくりのご相談はこちら

ライブオフィス見学・ご相談はこちら :https://yamashita-woodyoffice.jp/