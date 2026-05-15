AKT Health、医療AIに規制グレードのガバナンスをもたらす「HAIOps」を発表

株式会社AKT Health

人工知能（AI）は今、医療・ライフサイエンス分野における競争優位の源泉となりつつあります。

しかし業界全体を見渡すと、投資の加速とは裏腹に、説明可能性・規制対応・データの完全性・臨床

上の信頼性といった本質的な課題が依然として解決されていません。医療AIは今まさに、導入フェーズから「ガバナンスフェーズ」への転換点を迎えています。

医療AIを取り巻く現状と課題

世界の医療AI市場は2030年に向けて力強い拡大が続いており、製薬・医療機器・臨床開発の各領域で

AI活用への期待はかつてないほど高まっています。日本においても、デジタルヘルスや創薬分野でのAI導入が加速しており、規制対応と実運用の両立はいまや重要な経営課題となっています。

一方で、医療AI環境全体における運用成熟度は依然として不均一です。エンタープライズAI施策の半数以上が本番環境へのデプロイ前に失敗しているという現実は、業界全体が抱える構造的な課題を示しています。臨床開発においては、新薬開発コストが承認1療法あたり数千億円規模に達するなか、第II相・第III相試験の高い失敗率はライフサイエンス企業にとって最大級の経営リスクであり続けています。

さらに、医療データの約80%が非構造化データであるという現実が、相互運用性・再現性・AIの

信頼性に関する根本的な課題を生み出しています。日本を含む世界の規制当局が臨床AIシステムへの

監査可能性・バイアス監視・再現性の要求を強化している今、ガバナンス体制の整備は先手を打つべき経営上の優先事項です。

HAIOpsとは―医療特化型AI運用フレームワーク

株式会社AKT Healthは、医療・ライフサイエンスエコシステム全体でのAI展開における複雑性に正面

から応える包括的フレームワーク「HAIOps（Healthcare AI Operations／医療AI運用）」の

役割拡大を発表します。

従来のMLOps（Machine Learning Operations／機械学習運用）フレームワークは、エンタープ

ライズおよびコンシューマー向けアプリケーションを前提に設計されたものです。HAIOpsはそれとは根本的に異なります。規制環境下での臨床運用という医療固有の要件を中心に据え、以下の領域を

包括的にカバーします。

規制上のトレーサビリティと監査対応、AIワークフロー全体にわたる安全性監視、信頼度スコアリングと不確実性の定量化、安全性が重要な意思決定における人間の監督、バイアス監視と臨床公平性分析、そして継続的なライフサイクル監視とモデルガバナンスです。

説明可能性・再現性・患者安全がモデル性能と同等に問われる時代において、HAIOpsは医療AIに

おける「運用上の説明責任」を組織全体で実装するための実践的基盤です。

代表者コメント

「医療業界は、AIシステムがもはや孤立して稼働する実験的ツールではなくなるフェーズに突入して

います。AIは臨床開発、安全性評価、患者層別化、そして運用上の意思決定にますます影響を与えて

います。今の課題はモデルを構築することではありません。高度に規制された医療エコシステムの中でAIを責任を持って運用化することです。」

― タラプラガダ・アディティア、株式会社AKT Health 代表取締役

製薬・バイオテクノロジー分野への広がり

運用ガバナンスの必要性は、製薬・バイオテクノロジー分野において特に顕著です。現在AIは、創薬・分子スクリーニング、プロトコル最適化、合成コホートモデリング、ファーマコビジランス（医薬品

安全性監視）、臨床試験シミュレーション、患者リクルートメント、予測的安全性解析、規制文書ワークフローなど、開発プロセスの全工程に深く組み込まれつつあります。活用領域が広がるほど、各工程における一貫したガバナンス基盤の重要性は増しています。

FDA 21 CFR Part 11、HIPAA、GDPR、ICHガイドライン、NIST AIリスクマネジメントフレーム

ワーク、EU AI法といった国際的な規制枠組みは、説明可能性・透明性・説明責任を運用AIガバナンスの中核に位置づけ、製薬企業・医療機関に対してより高度なコンプライアンス対応を求めています。

こうした環境の中、HAIOpsに準拠した運用モデルは、AI開発・展開・バリデーション・継続的監視・規制対応を一貫してつなぐガバナンス層として、その戦略的価値が業界内で広く認識されるように

なっています。モデルライフサイクルの管理、データ来歴の追跡、性能劣化の早期検知、安全性懸念の迅速なエスカレーション、監査対応ドキュメントの整備、進化する臨床データセットへの継続的バリ

デーションまで、組織全体でAIの信頼性と規制適合性を維持するための実践的枠組みを提供します。

医療AIにおけるバイアスと公平性への対応

医療AIにおけるバイアスは、業界全体でその深刻さへの認識が高まっています。従来の公平性モデルは、薬理ゲノミクスの多様性、人口統計の代表性の偏り、サブグループ特有の安全性格差、集団レベルの臨床アウトカムの差異といった医療固有の複雑性に十分対応できていないことが多くあります。

HAIOps準拠の方法論は、臨床公平性モニタリングと縦断的安全性解析を通じて、こうしたリスクに

対して体系的かつ先手を打った対応を実現します。

投資家・戦略パートナーが注目する運用成熟度

投資評価の観点においても、運用成熟度は医療AI企業を見極める決定的な指標となっています。

再現性・トレーサビリティ・規制対応・臨床的根拠のあるAIワークフローを実証できる企業が、投資家・戦略パートナー双方から優先的に選ばれる時代が到来しています。

医療AIの採用が世界的に拡大し続ける中、次の競争軸はモデルの高度さではなく、実世界の医療

システムの中でAIを安全にガバナンスし、運用化し、スケールさせる組織能力にあります。

AKT Healthは引き続き、臨床インテリジェンス・医療AI・運用フレームワークを通じ、ライフサイエ

ンスおよびデジタルヘルスエコシステム全体でのスケーラブルで責任ある革新を支えてまいります。

AKT Healthについて

2019年にヘルスケア&ライフサイエンス業界に特化した戦略コンサルティング会社として、

日本に本社を設立。グループのシステム開発会社「株式会社Interakt」（https://interakt.jp/）と共に、「loT、AI、ビッグデータアナリティクス、ブロックチェーンなどの最先端テクノロジーを統合した、高度なデータ管理と分析、デジタルトランスフォーメーション（DX）」をご提供しております。

- クリニカル・ソリューション（クリニカルデータマネジメント、RWD、ファーマコビジランスなど）- メディカル・ソリューション（KOLマネジメント、メディカルアフェアーズ、パブリケーションサポートなど）- アウトカム・ソリューション（系統的文献レビューおよびメタアナリシス（SLR/MA）、リアルワールドエビデンス生成（RWE）、医療経済およびモデリングプロジェクト（HEOR）など）- コマーシャル・ソリューション（デジタル・トランスフォーメーション、オムニチャネル、マーケット アクセスなど）

【会社概要】

会社名：株式会社AKT Health

所在地：東京都渋谷区東1-16-8

代表者：代表取締役 タラプラガダ・アディティア・クマール

設立 ：2019年5月

URL ：https://akthealth.jp/

本件に関するお問合せ先

info@akthealth.jp