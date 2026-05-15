元資生堂 トップマーケターのセミナー登壇が決定！ Beauty Collection Tokyo 開催発表会 5/26 ＠六本木

エバーリッジ株式会社

先日公開となりました美容の新規展示会『Beauty Collection Tokyo』開催発表会でございますが、「ゲストスピーカー」としてご登壇いただく2名の方が決定いたしましたので発表をいたします。

（敬称略・登壇順）

『Beauty Collection Tokyo』開催発表会HP：https://lp.bizcrew.jp/beauty-collection-tokyo

元資生堂トップマーケターが語る、「じゃない方」からヒントを得る新価値創造

株式会社MICHI 代表取締役CEO

株式会社ONSKI 代表取締役CEO

「MIDOT」 代表 兼 Designer

北原 規稚子

美容展示会で商談を生む！リード獲得から接客対応、フォローコールまでの極意

株式会社Scalehack

取締役CSO I Co-Founder

西本 恭典

『展示会BtoBマーケティングの教科書』著者

資生堂で『TSUBAKI』や『ELIXIR』、『MAQuillAGE』など数々のメガブランドを牽引してきたトップマーケターである北原様からはマーケティング・ブランディングの極意が語られます。

Scalehackの西本様からは、展示会での名刺獲得からその後のフォロー電話まで、「確実に商談を生むための極意」という、かなり実践的で濃いお話をしていただきます。

セミナーは開催発表会の会場でのみ聴講が可能となっております。ご興味がございましたら是非、発表会にご参加ください。

参加者特典：展示会ノウハウ書籍 進呈『展示会 BtoBマーケティングの教科書』

発表会概要

■日 時：5月26日（火）15:00開会（17:00閉会）

■会 場：ベルサール六本木（B1階）

■参 加：150名限定

■内 容：展示会 概要説明（出展・来場対象、本展独自サービス、セミナーなど）

業界有識者による講演

■参加費：無料

■交流会：同日、同会場にて17:00より開始

参加予定者：化粧品、ヘアケア、ネイル・アイビューティ製品、美容機器・設備、

美容サプリなどのメーカー、美容業界向けマーケティング企業などの

マーケティング担当者・経営者

※軽食・アルコールのご用意しています。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

お申込みはこちら :https://lp.bizcrew.jp/beauty-collection-tokyo

出展対象

｜ コスメ、メイクアップ用品 ｜ 健康食品、健康飲料

｜ ボディエステ機器、フェイシャルエステ機器 ｜ フィットネス機器・健康器具

｜ ヘアケア用品、ヘアサロン器具 ｜ ネイル・ハンドケア用品、アイラッシュ用品

｜ メンズ、ユニセックス、ジェンダーレスブランド商品

｜ サロン販促システム、集客支援・マーケティングサービス

・・・など

来場対象

｜ バイヤー（百貨店、ドラッグストア、バラエティショップなど）

｜ サロンオーナー・店長・技術者（エステ・ヘア・ネイルサロン など）

｜ ウェルネス・フィットネス施設経営者、運営責任者

｜ インフルエンサー・美容クリエイター

｜ EC・D2Cブランド事業責任者

｜ 商社・卸・輸出入関係者

｜ メディア・プレス関係者

・・・など

【お問い合わせ先】

Beauty Collection 実行委員会 広報担当

TEL：03-6632-2802

E-mail：bct-s@bizcrew.jp