元資生堂 トップマーケターのセミナー登壇が決定！ Beauty Collection Tokyo 開催発表会 5/26 ＠六本木
先日公開となりました美容の新規展示会『Beauty Collection Tokyo』開催発表会でございますが、「ゲストスピーカー」としてご登壇いただく2名の方が決定いたしましたので発表をいたします。
（敬称略・登壇順）
『Beauty Collection Tokyo』開催発表会HP：https://lp.bizcrew.jp/beauty-collection-tokyo
元資生堂トップマーケターが語る、
「じゃない方」からヒントを得る
新価値創造
株式会社MICHI 代表取締役CEO
株式会社ONSKI 代表取締役CEO
「MIDOT」 代表 兼 Designer
北原 規稚子
美容展示会で商談を生む！
リード獲得から接客対応、
フォローコールまでの極意
株式会社Scalehack
取締役CSO I Co-Founder
西本 恭典
『展示会BtoBマーケティングの教科書』著者
資生堂で『TSUBAKI』や『ELIXIR』、『MAQuillAGE』など数々のメガブランドを牽引してきたトップマーケターである北原様からはマーケティング・ブランディングの極意が語られます。
Scalehackの西本様からは、展示会での名刺獲得からその後のフォロー電話まで、「確実に商談を生むための極意」という、かなり実践的で濃いお話をしていただきます。
セミナーは開催発表会の会場でのみ聴講が可能となっております。ご興味がございましたら是非、発表会にご参加ください。
参加者特典：展示会ノウハウ書籍 進呈『展示会 BtoBマーケティングの教科書』
発表会概要
■日 時：5月26日（火）15:00開会（17:00閉会）
■会 場：ベルサール六本木（B1階）
■参 加：150名限定
■内 容：展示会 概要説明（出展・来場対象、本展独自サービス、セミナーなど）
業界有識者による講演
■参加費：無料
■交流会：同日、同会場にて17:00より開始
参加予定者：化粧品、ヘアケア、ネイル・アイビューティ製品、美容機器・設備、
美容サプリなどのメーカー、美容業界向けマーケティング企業などの
マーケティング担当者・経営者
※軽食・アルコールのご用意しています。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
お申込みはこちら :
https://lp.bizcrew.jp/beauty-collection-tokyo
出展対象
｜ コスメ、メイクアップ用品 ｜ 健康食品、健康飲料
｜ ボディエステ機器、フェイシャルエステ機器 ｜ フィットネス機器・健康器具
｜ ヘアケア用品、ヘアサロン器具 ｜ ネイル・ハンドケア用品、アイラッシュ用品
｜ メンズ、ユニセックス、ジェンダーレスブランド商品
｜ サロン販促システム、集客支援・マーケティングサービス
・・・など
来場対象
｜ バイヤー（百貨店、ドラッグストア、バラエティショップなど）
｜ サロンオーナー・店長・技術者（エステ・ヘア・ネイルサロン など）
｜ ウェルネス・フィットネス施設経営者、運営責任者
｜ インフルエンサー・美容クリエイター
｜ EC・D2Cブランド事業責任者
｜ 商社・卸・輸出入関係者
｜ メディア・プレス関係者
・・・など
【お問い合わせ先】
Beauty Collection 実行委員会 広報担当
TEL：03-6632-2802
E-mail：bct-s@bizcrew.jp