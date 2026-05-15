元資生堂 トップマーケターのセミナー登壇が決定！ Beauty Collection Tokyo 開催発表会 5/26 ＠六本木

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エバーリッジ株式会社


先日公開となりました美容の新規展示会『Beauty Collection Tokyo』開催発表会でございますが、「ゲストスピーカー」としてご登壇いただく2名の方が決定いたしましたので発表をいたします。


（敬称略・登壇順）



　『Beauty Collection Tokyo』開催発表会HP：https://lp.bizcrew.jp/beauty-collection-tokyo



元資生堂トップマーケターが語る、
「じゃない方」からヒントを得る
新価値創造

株式会社MICHI　代表取締役CEO


株式会社ONSKI　代表取締役CEO


「MIDOT」　代表 兼 Designer


北原 規稚子








美容展示会で商談を生む！
リード獲得から接客対応、
フォローコールまでの極意

株式会社Scalehack


取締役CSO I Co-Founder


西本 恭典


『展示会BtoBマーケティングの教科書』著者






資生堂で『TSUBAKI』や『ELIXIR』、『MAQuillAGE』など数々のメガブランドを牽引してきたトップマーケターである北原様からはマーケティング・ブランディングの極意が語られます。



Scalehackの西本様からは、展示会での名刺獲得からその後のフォロー電話まで、「確実に商談を生むための極意」という、かなり実践的で濃いお話をしていただきます。



セミナーは開催発表会の会場でのみ聴講が可能となっております。ご興味がございましたら是非、発表会にご参加ください。



参加者特典：展示会ノウハウ書籍 進呈『展示会 BtoBマーケティングの教科書』




発表会概要


　■日　時：5月26日（火）15:00開会（17:00閉会）


　■会　場：ベルサール六本木（B1階）


　■参　加：150名限定


　■内　容：展示会 概要説明（出展・来場対象、本展独自サービス、セミナーなど）


　 　　　　 業界有識者による講演


　■参加費：無料


　■交流会：同日、同会場にて17:00より開始


　　参加予定者：化粧品、ヘアケア、ネイル・アイビューティ製品、美容機器・設備、


　　　　　　　　美容サプリなどのメーカー、美容業界向けマーケティング企業などの


　　　　　　　　マーケティング担当者・経営者


　　※軽食・アルコールのご用意しています。




皆様のご参加を心よりお待ちしております。



お申込みはこちら :
https://lp.bizcrew.jp/beauty-collection-tokyo


出展対象




　　｜ コスメ、メイクアップ用品　｜ 健康食品、健康飲料


　　｜ ボディエステ機器、フェイシャルエステ機器　｜ フィットネス機器・健康器具


　　｜ ヘアケア用品、ヘアサロン器具　｜ ネイル・ハンドケア用品、アイラッシュ用品


　　｜ メンズ、ユニセックス、ジェンダーレスブランド商品　


　　｜ サロン販促システム、集客支援・マーケティングサービス


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・など



来場対象


　　｜ バイヤー（百貨店、ドラッグストア、バラエティショップなど）


　　｜ サロンオーナー・店長・技術者（エステ・ヘア・ネイルサロン など）


　　｜ ウェルネス・フィットネス施設経営者、運営責任者


　　｜ インフルエンサー・美容クリエイター


　　｜ EC・D2Cブランド事業責任者


　　｜ 商社・卸・輸出入関係者


　　｜ メディア・プレス関係者


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・など




【お問い合わせ先】


　Beauty Collection 実行委員会　広報担当


　TEL：03-6632-2802


　E-mail：bct-s@bizcrew.jp