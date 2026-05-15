「GREENROOM FESTIVAL ′26」にDUKE KAHANAMOKU(デューク・カハナモク)が今年も出展！初のコラボアイテムも！

アライア・インターナショナル株式会社

サーフカルチャー、ビーチカルチャーをルーツに持つ、音楽とアートのカルチャーフェスティバル

「GREENROOM FESTIVAL」にDUKE KAHANAMOKUが本年も出店いたします。

毎年ご好評をいただいているDUKEプリントTシャツをはじめ、今年の目玉アイテムとして、本イベントでローンチとなる、ハワイのローカルアパレルブランド ALOHA REVOLUTIONとのコラボTシャツを先行販売致します！

◆DUKE KAHANAMOKU ALOHA REVOLUTION 初コラボアイテム◆

ハワイのローカルから絶大な人気を誇るTシャツブランド、アロハレボリューション。

ブランドロゴの＜VH07V＞は着た人が自分の胸元を見た際にALOHAに見える逆さアロハ。

ハワイのローカルから絶大な人気を誇るTシャツブランドです。

Color：Gray, Blue

Size: M / L / XL / XXL

その他販売商品のラインナップはブランドHPやInstagramで随時発信致しますので是非ご覧ください。

◆SNSフォローキャンペーン◆

Instagramアカウントをフォローのうえ、SNS用写真撮影にご協力いただいた方には、

DUKEオリジナル缶バッチ(非売品)をプレゼント！

「GREENROOM FESTIVAL ʼ26」 開催概要

開催日時：2026年5月23日(土)・24日(日)

会場：横浜赤レンガ倉庫

主催：グリーンルームフェスティバル実行委員会

オフィシャルサイト：https://greenroom.jp/

DUKE KAHANAMOKUは、どなたも楽しめる【入場無料エリア（テントブース）】で出店しておりますので皆様のお越しをお待ちしております！

＜デューク・カハナモク について＞

DUKEが生まれ育ったハワイ、そしてアロハスピリットを体現したデューク・カハナモク・コレクションは、全てのアイテムに厳選されたオーガニック素材やトレーサブルコットンが採用され、最高の素材とリラックスできるデザインにこだわっています。

また今回発売する商品の売り上げの一部は、日本およびハワイの海洋保全プロジェクトやDUKE KAHANAMOKUに関連するハワイでの活動に寄付されます。

HP: https://dukekahanamoku.store/

Instagram: https://www.instagram.com/duke_kahanamoku_store/