「GREENROOM FESTIVAL ′26」にDUKE KAHANAMOKU(デューク・カハナモク)が今年も出展！初のコラボアイテムも！
サーフカルチャー、ビーチカルチャーをルーツに持つ、音楽とアートのカルチャーフェスティバル
「GREENROOM FESTIVAL」にDUKE KAHANAMOKUが本年も出店いたします。
毎年ご好評をいただいているDUKEプリントTシャツをはじめ、今年の目玉アイテムとして、本イベントでローンチとなる、ハワイのローカルアパレルブランド ALOHA REVOLUTIONとのコラボTシャツを先行販売致します！
◆DUKE KAHANAMOKU ALOHA REVOLUTION 初コラボアイテム◆
ハワイのローカルから絶大な人気を誇るTシャツブランド、アロハレボリューション。
ブランドロゴの＜VH07V＞は着た人が自分の胸元を見た際にALOHAに見える逆さアロハ。
ハワイのローカルから絶大な人気を誇るTシャツブランドです。
Color：Gray, Blue
Size: M / L / XL / XXL
その他販売商品のラインナップはブランドHPやInstagramで随時発信致しますので是非ご覧ください。
◆SNSフォローキャンペーン◆
Instagramアカウントをフォローのうえ、SNS用写真撮影にご協力いただいた方には、
DUKEオリジナル缶バッチ(非売品)をプレゼント！
「GREENROOM FESTIVAL ʼ26」 開催概要
開催日時：2026年5月23日(土)・24日(日)
会場：横浜赤レンガ倉庫
主催：グリーンルームフェスティバル実行委員会
オフィシャルサイト：https://greenroom.jp/
DUKE KAHANAMOKUは、どなたも楽しめる【入場無料エリア（テントブース）】で出店しておりますので皆様のお越しをお待ちしております！
＜デューク・カハナモク について＞
DUKEが生まれ育ったハワイ、そしてアロハスピリットを体現したデューク・カハナモク・コレクションは、全てのアイテムに厳選されたオーガニック素材やトレーサブルコットンが採用され、最高の素材とリラックスできるデザインにこだわっています。
また今回発売する商品の売り上げの一部は、日本およびハワイの海洋保全プロジェクトやDUKE KAHANAMOKUに関連するハワイでの活動に寄付されます。
HP: https://dukekahanamoku.store/
Instagram: https://www.instagram.com/duke_kahanamoku_store/