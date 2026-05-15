「GREENROOM FESTIVAL ′26」にDUKE KAHANAMOKU(デューク・カハナモク)が今年も出展！初のコラボアイテムも！

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アライア・インターナショナル株式会社


サーフカルチャー、ビーチカルチャーをルーツに持つ、音楽とアートのカルチャーフェスティバル


「GREENROOM FESTIVAL」にDUKE KAHANAMOKUが本年も出店いたします。



毎年ご好評をいただいているDUKEプリントTシャツをはじめ、今年の目玉アイテムとして、本イベントでローンチとなる、ハワイのローカルアパレルブランド ALOHA REVOLUTIONとのコラボTシャツを先行販売致します！



◆DUKE KAHANAMOKU ALOHA REVOLUTION　初コラボアイテム◆


ハワイのローカルから絶大な人気を誇るTシャツブランド、アロハレボリューション。


ブランドロゴの＜VH07V＞は着た人が自分の胸元を見た際にALOHAに見える逆さアロハ。


ハワイのローカルから絶大な人気を誇るTシャツブランドです。








Color：Gray, Blue


Size: M / L / XL / XXL　






その他販売商品のラインナップはブランドHPやInstagramで随時発信致しますので是非ご覧ください。



◆SNSフォローキャンペーン◆

Instagramアカウントをフォローのうえ、SNS用写真撮影にご協力いただいた方には、


DUKEオリジナル缶バッチ(非売品)をプレゼント！



「GREENROOM FESTIVAL ʼ26」 開催概要

開催日時：2026年5月23日(土)・24日(日)


会場：横浜赤レンガ倉庫


主催：グリーンルームフェスティバル実行委員会


オフィシャルサイト：https://greenroom.jp/




DUKE KAHANAMOKUは、どなたも楽しめる【入場無料エリア（テントブース）】で出店しておりますので皆様のお越しをお待ちしております！


＜デューク・カハナモク について＞


DUKEが生まれ育ったハワイ、そしてアロハスピリットを体現したデューク・カハナモク・コレクションは、全てのアイテムに厳選されたオーガニック素材やトレーサブルコットンが採用され、最高の素材とリラックスできるデザインにこだわっています。
また今回発売する商品の売り上げの一部は、日本およびハワイの海洋保全プロジェクトやDUKE KAHANAMOKUに関連するハワイでの活動に寄付されます。



HP: https://dukekahanamoku.store/


Instagram: https://www.instagram.com/duke_kahanamoku_store/