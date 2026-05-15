発酵大豆スナック「大豆テンペCHIPS」が、5月23日開催「2026 中部電力 MIRAI TOWER ステアクライミングチャレンジ 名古屋大会」にブーススポンサーとして協賛

株式会社DRAGON AGENCY

株式会社DRAGON AGENCY（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：飯田真資）は、2026年5月23日（土）に中部電力 MIRAI TOWERおよび久屋大通公園で開催される「2026 中部電力 MIRAI TOWER ステアクライミングチャレンジ 名古屋大会 兼 ステアクライミング・ジャパン サーキット 名古屋大会」において、当社が展開する発酵大豆スナック「大豆テンペCHIPS」のブランド「Happy Tempe」として、ブーススポンサーに協賛いたします。

当日は会場内の「Happy Tempe」ブースにて、大豆テンペCHIPSと飲料の飲食提供を行います。また、ブーススポンサーの参加招待枠として、当社関係者5名が本大会に出場し、名古屋のシンボルである中部電力 MIRAI TOWERの高さ90m・415段の階段レースに挑戦いたします。

さらに今回、当社では本イベントに合わせてオリジナルMV「テンペチップスdeアップ！」を制作し、当社YouTube公式チャンネルで公開しました。MVでは、「テンペチップスで元気チャージ！」「軽やかステップでいこう！」「一段ずついこう！」「もっと上へ！！」といった前向きな歌詞を通じて、ステアクライミングに挑戦する参加者の高揚感と、大豆テンペCHIPSの “動いた後でも、そのままつまめる” 商品イメージを表現しています。

大豆テンペCHIPS「Happy Tempe」イベント広告

都市型エクストリームスポーツ「ステアクライミング」に、Happy Tempe がブーススポンサーとして参加

ステアクライミングは、超高層ビルやタワーの階段を駆け上がるタイムトライアルレースです。今回の名古屋大会は、中部電力 MIRAI TOWERおよび久屋大通公園を会場に開催され、参加者は高さ90m・415段の階段に挑戦します。

大会資料では、名古屋大会の定員は約600名、昨年参加者は530名とされており、一般部門、大学生部門、チームの部、エリート部門など幅広いカテゴリーが設けられています。

大豆テンペCHIPSは、インドネシア発祥の発酵食品「テンペ」を使用した発酵大豆スナックです。サクサクとした軽い食感で、イベント会場や運動後にもそのまま手軽につまめる商品として展開しています。

今回の協賛では、スポーツに挑戦する参加者や応援に訪れる来場者に向けて、大豆テンペCHIPSの魅力を体験していただく機会を創出します。

当日は「Happy Tempe」ブースでテンペチップスと飲料を提供

大会当日は、久屋大通公園内のブースエリアに「Happy Tempe」ブースを出展し、大豆テンペCHIPSと飲料の飲食提供を行います。

当日配布予定の広告では、大豆テンペCHIPSについて「罪悪感なしのヘルシースナック。動いた後でも。そのまま、つまめる。」というメッセージを掲出しています。

ステアクライミングのように、短時間で大きな達成感を味わえるスポーツイベントにおいて、運動後や観戦中に気軽に楽しめる新しい発酵大豆スナック体験をお届けします。

発酵大豆スナック「大豆テンペCHIPS」3種展開

スポンサー招待枠として5名が大会に出場

当社は、ブーススポンサーとして協賛するだけでなく、スポンサー招待枠を活用し、当社関係者5名が本大会に出場いたします。

当社は、商品を提供する立場にとどまらず、自らも大会に参加することで、挑戦する人を応援するブランドとしてイベントを盛り上げてまいります。

イベント用オリジナルMVを制作。公式YouTubeチャンネルで公開

今回の協賛にあわせて、当社では「2026 中部電力 MIRAI TOWER ステアクライミングチャレンジ 名古屋大会」に向けたオリジナルMV「テンペチップスdeアップ！」を制作し、当社YouTube公式チャンネルで公開しました。

MVでは、階段レースに挑戦する前向きな気持ちを、「テンペチップスで元気チャージ！」「軽やかステップでいこう！」「一段ずついこう！」「もっと上へ！！」といった歌詞で表現しています。

ステアクライミングの持つ「挑戦」「達成感」「都市型スポーツとしての躍動感」と、発酵大豆スナック「大豆テンペCHIPS」のブランドメッセージを掛け合わせ、参加者・来場者・視聴者に向けて、イベント当日に向けた期待感を高める映像コンテンツとして公開しました。

当社は、会場ブースでの商品提供だけでなく、映像コンテンツを通じても大会を盛り上げ、Happy Tempeの世界観を発信してまいります。

イベントに合わせて制作・公開したオリジナルMV「テンペチップスdeアップ！」

■YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/@DRAGONAGENCY-r8i

■オリジナルMV：https://www.youtube.com/watch?v=OaI7aT56Ieo

■MV公開日：2026年5月15日

協賛の背景

当社は、発酵大豆食品であるテンペをより多くの方に知っていただくため、インドネシア発祥の発酵食品「テンペ」を使用した大豆テンペCHIPSを展開しています。

テンペは、大豆を発酵させて作られるインドネシア発祥の伝統食品です。日本ではまだ一般的な食品とはいえませんが、植物性たんぱく質を含む大豆由来の発酵食品として、健康志向の方や新しい食体験を求める方に向けて大きな可能性を持つ食品です。

今回のステアクライミングチャレンジは、都市の中心で開催される参加型スポーツイベントであり、「運動」「健康」「挑戦」「達成感」といったテーマとの親和性が高いと考えています。

大豆テンペCHIPSを通じて、スポーツを楽しむ方、健康的な間食を求める方、そして新しい食品に関心を持つ方に、テンペの魅力をお伝えしてまいります。

大豆テンペCHIPSについて

大豆テンペCHIPSは、インドネシア発祥の発酵食品「テンペ」を使用した発酵大豆スナックです。

サクサクとした軽い食感で、そのまま手軽につまめるため、日常のおやつはもちろん、イベント会場、運動後、仕事や家事の合間など、さまざまなシーンで楽しめます。

フレーバーは、旨塩味、海苔味、バラド味の3種類を展開しています。

＜商品概要＞

商品名：大豆テンペCHIPS

ブランド名：Happy Tempe

内容量：30g

フレーバー：旨塩味、海苔味、バラド味

商品サイト：https://happy-tempe.jp/

大会概要

大会名：2026 中部電力 MIRAI TOWER ステアクライミングチャレンジ 名古屋大会 兼 ステアクライミング・ジャパン サーキット 名古屋大会

開催日：2026年5月23日（土）

会場：中部電力 MIRAI TOWER および 久屋大通公園

所在地：愛知県名古屋市中区錦3丁目6-15先

競技内容：中部電力 MIRAI TOWERの高さ90m、415段の屋外階段を駆け上がるタイムトライアルレース

公式サイト：https://sjc-kaidan.jp/scc/nagoya/index.html

会社概要

会社名：株式会社DRAGON AGENCY

所在地：愛知県名古屋市名駅五丁目23番17号

事業内容：ソフトウェア開発、海外食品の輸入販売、新規食品ブランドの日本市場展開

会社サイト：https://dragonagency.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社DRAGON AGENCY

担当：堀

メール：hidetomo.hori@dragonagency.co.jp

TEL：052-569-5230