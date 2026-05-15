打ち切り記念「よみくじ」キャンペーン実施！『ポプテピピック SEASON NINE』最新刊が本日5月15日（金）発売!!
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『ポプテピピック SEASON NINE』（著：大川ぶくぶ）を2026年5月15日（金）に発売いたします。
『ポプテピピック SEASON NINE』書影
❏あらすじ
芸術的クソマンガ
❑書誌情報
『ポプテピピック SEASON NINE』
著者：大川ぶくぶ
発売日：2026年5月15日（金）
判型・ページ数A5・96ページ
定価：1,100円（税込）
竹書房公式サイト詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10160049.html
竹コミ！連載ページ：https://takecomic.jp/series/8f3616ce97c36
❏購入特典
メロンブックス：イラストカード
メロンブックス：イラストカード
https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3531638
※無くなり次第終了
❏「よみくじ」キャンペーン情報
RFタグ施策「よみくじ」キャンペーン
『ポプテピピック SEASON NINE』打ち切り記念「よみくじ」キャンペーン!!
初回コミックスに封入されているRFIDタグを使用したプレゼントキャンペーンを実施します。
あると便利「オリジナルメリケンサック」を抽選で合計50名様にプレゼントいたします。
大川ぶくぶ先生描きおろしの参加賞イラストもあり。
＜キャンペーン特設サイトURL＞
https://yomikuzi.ownly.jp/lot/36599
キャンペーン画像
■「竹コミ！」連載情報
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
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連載ページ：https://takecomic.jp/series/8f3616ce97c36
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