打ち切り記念「よみくじ」キャンペーン実施！『ポプテピピック SEASON NINE』最新刊が本日5月15日（金）発売!!

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株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『ポプテピピック SEASON NINE』（著：大川ぶくぶ）を2026年5月15日（金）に発売いたします。



『ポプテピピック SEASON NINE』書影

❏あらすじ


芸術的クソマンガ


❑書誌情報


『ポプテピピック SEASON NINE』
著者：大川ぶくぶ
発売日：2026年5月15日（金）


判型・ページ数A5・96ページ


定価：1,100円（税込）


竹書房公式サイト詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10160049.html


竹コミ！連載ページ：https://takecomic.jp/series/8f3616ce97c36


❏購入特典



メロンブックス：イラストカード

メロンブックス：イラストカード


https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3531638


※無くなり次第終了


❏「よみくじ」キャンペーン情報


RFタグ施策「よみくじ」キャンペーン


『ポプテピピック SEASON NINE』打ち切り記念「よみくじ」キャンペーン!!


初回コミックスに封入されているRFIDタグを使用したプレゼントキャンペーンを実施します。


あると便利「オリジナルメリケンサック」を抽選で合計50名様にプレゼントいたします。


大川ぶくぶ先生描きおろしの参加賞イラストもあり。


＜キャンペーン特設サイトURL＞


https://yomikuzi.ownly.jp/lot/36599



キャンペーン画像


■「竹コミ！」連載情報


毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！


『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。


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連載ページ：https://takecomic.jp/series/8f3616ce97c36


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