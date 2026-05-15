『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』新イベント「かみさんぽっ！ 人と妖精の国アイリー」開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向けゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ（以下、『黒猫のウィズ』）』にて、2026年5月15日（金）より新イベント「かみさんぽっ！ 人と妖精の国アイリー」を開催しております。

【『黒猫のウィズ』公式サイト URL】https://colopl.co.jp/magicianwiz/(https://colopl.co.jp/magicianwiz/)

■「かみさんぽっ！ 人と妖精の国アイリー」開催概要

「かみさんぽっ！」シリーズの最新イベントを2026年5月15日（金）より開催しております。また、同時にカヌエ（CV：野中藍）、ソラ（CV：青山玲菜）、シーヴル（CV：千本木彩花）、ホリー（CV：古賀葵）が登場するガチャも開催中です。

■「かみさんぽっ！ 人と妖精の国アイリー」あらすじ

太陽にまつわる御子の噂を聞き、北方の島国アイリーへ向かうカヌエたち。

アイリー料理は素朴でおいしいと聞いた「君」とウィズはもちろん同行することに。

アイリーのエルフこと“妖精”が信仰されているこの国について早々、

「君」たちは怪しげな長者の術によって小さな妖精の姿になる。

そこへ妖精神スロンラットを名乗る青年が現れ、人探しを頼まれるが……。

羽根が生えども、かみさんぽ。

飛んで食べてのまったり大冒険が始まる。

■「かみさんぽっ！ 人と妖精の国アイリー ガチャ」開催期間

2026年5月15日（金）16：00～6月12日（金）15：59 予定

■ガチャ登場キャラクター

カヌエ（CV：野中藍）

ソラ（CV：青山玲菜）

シーヴル（CV：千本木彩花）

ホリー（CV：古賀葵）

【ゴールデンウィークキャンペーンもまだまだ開催中！】

＜ゴールデンログインボーナス＞

お得なログインボーナスが開催中です。「マンスリーガチャチケット」やクリスタルが手に入るので、この機会にぜひ『黒猫のウィズ』をたくさん遊んでみてください。

■開催期間

～2026年5月31日（日）15：59 予定

＜ゴールデンLimitedマンスリーガチャ＞

マンスリーガチャチケットで【L】1枚が確定の10連が引けるガチャが開催中です。ミッション達成報酬やログインボーナスでマンスリーガチャチケットを集め、挑戦してみてください。

■開催期間

ミッション：～2026年6月1日（月）13：59 予定

ガチャ：～2026年6月8日（月）13：59 予定

【クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 基本情報】

クイズに答えながらクエストを進めるクイズ＆カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス＝アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2026年3月5日に13周年を迎えました。

◆アプリ名：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

◆価格：アイテム課金制

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/magicianwiz/

◆公式X：https://x.com/colopl_quiz

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/wiz/1z4wqtmf/

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。