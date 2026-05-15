「デジタル琵琶湖博物館」「びわはくGIS」大幅リニューアルしました

滋賀県立琵琶湖博物館

■概要

琵琶湖博物館は、これまで整備を進めてきた「デジタル琵琶湖博物館」と「びわはくGIS」サイト

を大幅リニューアルしました。「デジタル琵琶湖博物館」には、他では見られない貴重な電子資料が

盛りだくさんです。「びわはくGIS」では、その生きものがいつ、どこにいたのか、その道具がい

つ、どこで収集されたのかを調べることができます。このゴールデンウィークは、家から、フィール

ドから、「デジタル琵琶湖博物館」「びわはくGIS」にアクセスしてみてください！

■デジタル琵琶湖博物館について

「いつでも、どこでも、だれでも」滋賀県の生き物を調べたり、博物館の収蔵物を見たりできる

「デジタル琵琶湖博物館」サイトの機能とコンテンツを大幅に増補更新しました。

〇生きもの図鑑

滋賀県の哺乳類、両生類、魚類全種の電子図鑑や、骨格標本の3Dモデルを公開してきました。

このほど新たに、プランクトン図鑑の一部（黄金藻とアオコをつくるラン藻は全種を網羅）88種を

公開するとともに、日本の田んぼの生きもの6,661種を掲載した「田んぼの生きもの全種データベ

ース」に分類検索機能をつけました。

〇昔の道具

3Dモデルを回転させたり拡大したりして、手に取って見るよりも鮮明に標本を観察することができ

ます。現在、縄文土器10点を公開中。

〇文献（新規）

もともと「許可無断転載」として出版された「日本生物学会誌」や、滋賀県水産試験場が1967年

以前に出版した報告書など、著作権フリーの文献を公開中。

〇研究遺産（新規）

滋賀県および琵琶湖・淀川水系と関係が深い研究の先人たちが残したスケッチ、フィールドノー

ト、標本などの写真を公開しています。現在、根来健一郎の原図、可児藤吉のフィールドノート、

田中阿歌麿のスケッチブック、堀與曽市の標本集（伊吹山文化資料館収蔵）合計約4,000点を公開

中。

〇びわこクイズ

琵琶湖にまつわる「単純ではない」問題を集めています。全部で5問。

■びわはくGISについて

びわはくGIS（Geographic Information System）は、琵琶湖博物館の収蔵資料が収集された場所

や、生き物の観察データの位置情報を地図上に表示させるシステムです。令和8年4月現在、鳥類標

本、探鳥会観察データ、民具、昆虫の4種類のデータが表示されています。

背景の地図を過去の空中写真や植生図に切り替えることで、資料や観察データが得られた当時の環

境等を知ることができます。背景地図として、国土地理院が公開している地図や、標高図、航空写

真、植生図等を用意しています。また、自治体、期間、資料分類による絞り込み検索ができますの

で、どのような資料や生き物がいつ、どこで収集あるいは観察されたのかを調べることができます。

※探鳥会観察データは、日本野鳥の会滋賀と滋賀県野鳥の会の会報に掲載されたデータをご提供いた

だきました。

■担当学芸員から

プランクトン図鑑は未完成ですが、かなり詳しい人でも知らない、日本の代表的な図鑑にも載って

いない種類がたくさん載っています。「日本生物学会誌」には、琵琶湖博物館初代館長・川那部浩哉

さんの推薦文が寄せられています。可児藤吉氏が提唱した「河川形態型」や「すみわけ理論」の発想

のもとになったフィールドノートは、川に関わる人必見です。生き物や民俗資料などの膨大なデータ

を、びわはくGISで時期や背景地図を変えながら表示することで、様々な発見があるはずです。皆で

びわはくのディープな世界にはまろう！

〇デジタル琵琶湖博物館 トップページ

https://archives.biwahaku.jp/

〇びわはくGIS 入口ページ

https://www.biwahaku.jp/gis.html