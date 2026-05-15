人材育成・社員研修の「アルー」人事担当者向け無料オンラインセミナー開催スケジュールのお知らせ　新入社員育成をはじめ、研修設計や戦略思考まで、現場の課題に関わるテーマを中心に開催

アルー株式会社

社会人向け教育サービスの提供を行うアルー株式会社（本社：東京都千代田区 、代表取締役社長：落合文四郎、証券コード：7043）は、人事担当者向け無料オンラインセミナーを下記の通り開催します。

■2026年5月後半セミナー開催予定

＜１＞せっかくの研修が「眠たくなるもの」になっていませんか？（5月21日(木)）

＜２＞2026年度新入社員レポート読み解きセミナー（5月26日(火)）

～のべ5万人の傾向を徹底解剖！『わかる』を『できる』に変え、実践力を高める育成とは？～

＜３＞戦略検討フレームワークを活用した企業分析スキル（5月29日(金)）

■各セミナー詳細

＜１＞せっかくの研修が「眠たくなるもの」になっていませんか？

https://service.alue.co.jp/seminar/training-planning

【セミナー概要】

社内で大事な研修を実施しても受講者が眠そうにしている、もしくは寝てしまうことはありませんか？受講者が寝てしまうのは本人の問題というより、研修の設計や講師の進行に原因があるケースがほとんどです。本セミナーでは、研修に前向きでない受講者や研修自体に慣れていない受講者も研修に没入させるためのノウハウを紹介します。

【開催要項】

日時：2026年5月21日（木）14:00～15:00

対象： 人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

申込期限： 5月20日（水）11:59

セミナーURL送付：5月20日（水）中に送付します

＜２＞2026年度新入社員レポート読み解きセミナー

～のべ5万人の傾向を徹底解剖！『わかる』を『できる』に変え、実践力を高める育成とは？～

https://service.alue.co.jp/seminar/new-employee-trends-and-approaches-2026

【セミナー概要】

2026年度新入社員の最新傾向をもとに、研修現場で見えてきたポジティブ・ネガティブ双方の特徴や、世代背景による「評価項目との相性」の違い、さらには過去10年間の長期推移との比較分析を通じて、近年の新入社員育成に求められるアプローチについて、実例やデータを交えながら多角的に解説します。

【開催要項】

日時：2026年5月26日（火）14:00～15:00

対象： 人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

申込期限： 5月24日（日）23:59

セミナーURL送付：5月25日（月）中に送付します

＜３＞戦略検討フレームワークを活用した「企業分析スキル」

https://service.alue.co.jp/seminar/0529corporate-analysis-skills-using-a-strategic-review-framework

【セミナー概要】

顧客ビジネスのデジタル化や新規事業開発、生成AI活用の広がりにより、コンサルティング会社では採用を強化する一方、入社後の早期戦力化が大きな課題となっています。本セミナーでは、戦略コンサルタントが実践する分析手法をケーススタディと実在企業の分析事例とともに紹介し、企業分析の要点を体系的に学びながら、実践イメージをつけることを目指します。

【開催要項】

日時：2026年5月29日（金）14:00～15:00

対象： 人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

申込期限： 5月28日（木）11:59

セミナーURL送付：5月28日（木）中に送付します

■アルー株式会社について

アルー株式会社は、「夢が溢れる世界のために、人のあらゆる可能性を切り拓きます ― all the possibilities―」という Mission のもと、『育成の成果にこだわる』ことをテーマに、人材育成支援事業を行っています。 新入社員から経営者層までの幅広いレイヤーに対する階層別研修の実施をはじめ、グローバル人材や DX 人材の育成などのテーマ別教育プログラムの提供、さらにはラーニングマネジメントシステム「etudes」を用いた e ラーニングの提供などを通して、 組織や個人の成長を人材育成側面から支援しています。 顧客ごとに個別最適化されたソリューションの提案および実施によって顧客企業の多様な課題を解決することを目指し、グループ全体で事業に取り組んでいます。

https://www.alue.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

- ・アルー株式会社 コーポレート部 Tel 03-6268-9791- ・ホームページお問い合わせフォーム https://mkt.alue.co.jp/l/882713/2021-03-18/xjpp