【テクノア】中小製造業様の経営者がつながる「共創コミュニティ」2026年秋に発足

株式会社テクノア

生産管理システム『TECHS（テックス）』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)を展開する株式会社テクノア(https://technoa.co.jp/)（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、2026年9月、中小製造業様の経営者・次世代経営層を対象とした「共創コミュニティ(https://offers.techs-s.com/new-community)」を発足させます。

本コミュニティは、同じ立場で考え、悩み、挑戦する経営者・次世代経営層・経営幹部の皆様が、安心してつながり、学び合い、次の一歩につなげられる場を目指します。これに先立ち、コミュニティの正式名称を決定する投票受付を開始しました。

▶「共創コミュニティ」の詳細・投票はこちら：https://offers.techs-s.com/new-community

■コミュニティ設立の背景と目的

日本の中小製造業様は現在、人手不足、DX推進、技術継承など、単独では解決が難しい複雑な課題に直面しています。

テクノアはこれまで、全国4,500社超の導入実績を持つ『TECHS』シリーズを通じて、製造現場のデジタル化や経営改善を伴走支援してきました。

しかし、環境変化が加速する中、個社だけでは対応しきれない経営課題も増えています。

そこで、企業の枠を超えて経営者同士が本音で向き合い、知見を共有し、共に解決策を見出す「共創の場」が必要だと考え、本コミュニティの設立を決意しました。

■コミュニティ活動の3つの柱

本コミュニティは、以下の3つを軸に活動を展開します。

1．「つながる」

中小製造業様の経営者・次世代経営層・経営幹部が、同じ立場だからこそ共有できるテーマでつながる場を創出します。

2．「学びあい」

現場に根ざした経営課題や実践事例を共有し、自社だけでは得にくい視点や気づきを持ち帰る機会を提供します。

3．「共創する」

単なる情報交換だけでなく、明日からの意思決定や行動につながる場へ。参加企業の皆様と一緒に、価値あるコミュニティへ育てていきます。

■名称投票概要

2026年9月の発足に先駆け、コミュニティ名称の投票を実施いたします。

本投票は、コミュニティの正式名称を参加予定者・関心層の皆様とともに決定するために実施します。一般投票に加え、生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)をご利用のユーザー企業様向けにアンケートを開始しました。また、2026年5月20日（水）～22日（金）に開催される「INTERMOLD 名古屋 / 金型展 名古屋(https://offers.techs-s.com/new-community)」のテクノアブースでは、ご来場の皆様にその場で参加いただける投票コーナーを特別に設置。多様な立場からのお声を反映し、コミュニティの第一歩を共につくります。

※展示会の出展情報（イベントページ）：https://www.techs-s.com/event/628

投票期間 ：2026年5月22日（金）まで

投票方法 ：特設サイト内フォームより受付

投票ページ：https://offers.techs-s.com/new-community

※本コミュニティは、2026年9月より開始予定です。

※参加条件・会員制度の詳細は、正式リリース時にご案内いたします。

■テクノアの取り組みについて

テクノアは、生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)をはじめとするパッケージシステムによる、DX支援やAI・IoTを活用したシステム構築を通じて、中小製造業様の経営課題の解決とDX推進を支援しています。

また、中小製造業様における生成AI活用の推進にも取り組み、システム提供と実務に寄り添った伴走支援の両面から、持続的な成長とDX実現に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：355名（2026年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージシステムを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献している。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

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第54回（2020）グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他受賞歴

https://www.technoa.co.jp/aboutus/award

テクノアではSNSを通しての情報発信にも力を入れています。

https://www.technoa.co.jp/sns_link