【中野店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 中野店～重要なお知らせ～
【中野店】
「中野店～重要なお知らせ～」のご案内しております
【店舗概要】
もみの匠 中野店
https://mominotakumi.com/shop_nakano.html
住所
東京都中野区中野4-2-13 JR中野北口富士ビル 3F
JR中野駅北口すぐ
【会社概要】
会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 中野店」の「中野店～重要なお知らせ～」です
「中野店～重要なお知らせ～」のご案内しております
下記、もみの匠中野店のURL
https://mominotakumi.com/shop_nakano.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349061/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 中野店です。
もみの匠 中野店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 中野店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_nakano.html
中野店～重要なお知らせ～
2026年4月より当店は完全キャッシュレス店舗となります。
現金でのお支払いはご利用いただけません。
クレジットカード?電子マネー?QRコード決済をご利用ください。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン！
もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年03月19日オープン！
店 舗 名：もみの匠 中野店
所 在 地：東京都中野区中野4-2-13 JR中野北口富士ビル 3F
電話番号：03-5942-5688
営業時間：11：00～23：00(最終受付22：00)年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://ksa.jp/mominotakumi/nakano/
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://online.peakmanager.com/ja/t4n5w7/book
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
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【会社概要】
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東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
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もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン！
もみの匠 行徳店
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2026年03月19日オープン！
店 舗 名：もみの匠 中野店
所 在 地：東京都中野区中野4-2-13 JR中野北口富士ビル 3F
電話番号：03-5942-5688
営業時間：11：00～23：00(最終受付22：00)年中無休
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