オンラインRPG『Master of Epic』 祝20周年！ 「青の廟堂」正式オープン！
株式会社MOE（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉和朗、以下「MOE」）は、オンラインRPG『Master of Epic～The ResonanceAge Universe～』（以下『Master of Epic』）において、2026年4月28日（火）よりアニバーサリーキャンペーンを開始しました。
◆「Master of Epic」20周年キャンペーン開催中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349444/images/bodyimage1】
『Master of Epic』は2006年5月16日（火）に正式サービスを開始し、多くのお客様に支えられ、2026年5月16日（土）で20周年を迎えます！
20周年を記念して、アニバーサリーキャンペーンを多数開催しております。
『Master of Epic』を既に楽しんで頂いている方はもちろん、冒険から離れて久しい方も、20周年を記念したキャンペーンに是非、ご期待ください！
■20thAnniversary特設サイトはこちら
https://moepic.com/sp/20th_anniversary/index.html
◆「青の廟堂」正式オープン！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349444/images/bodyimage2】
MAP「浮遊都市バハ」の最後の扉、青の廟堂のすべてのエリアが開放されました！
青の廟堂は、装備のBuffが制限されたエリア内で、与えられたミッションをクリアしながら進んでいくソロ向けのコンテンツです！
廟堂内の新システム「クラフト」でアイテムを作りながら、クリアを目指しましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349444/images/bodyimage3】
青の廟堂内には数多の敵やトラップが待ち受けております！
心してかかりましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349444/images/bodyimage4】
※詳細につきましては公式ホームページのお知らせをご覧ください
■公式サイトはこちら
https://moepic.com/
◆「マイレージ20倍＆SP増量CP」キャンペーン開催！
20周年を記念して、アイテム交換やキャンペーン応募に使えるマイレージがなんと20倍！さらに、もえガチャやショップで使えるSPは最大20％増量中！年に一度超お得なキャンペーンです！
このお得な機会をお見逃しなく！
■キャンペーン実施期間
2026年5月15日（金）18時 ～ 2026年5月19日（火）定期メンテナンス前まで
※詳細につきましては公式ホームページのお知らせをご覧ください
■公式サイトはこちら
https://moepic.com/
(C)MOE K.K.
(C)Konami Digital Entertainment
【『Master of Epic ～The ResonanceAge Universe～』について https://moepic.com/ 】
謎の孤島「ダイアロス」を舞台に、数千人のプレイヤーが様々な時代を駆け抜けながら冒険に挑むファンタジーオンラインRPGです。「完全スキル制」を採用し、伸ばしたい能力（刀剣や魔法などのスキル）を組み合わせて、200種類以上の職業を体験することができます。また、各時代 には“時間制ダンジョン”、“超大型モンスターとの大規模バトル”、“アクション性に富んだ対人戦や生産機能”などが用意されており、バトル志向のプレイヤーから生産志向のプレイヤーまで、自分だけのプレイスタイルでお楽しみいただけます。
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
配信元企業：株式会社MOE
◆「Master of Epic」20周年キャンペーン開催中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349444/images/bodyimage1】
『Master of Epic』は2006年5月16日（火）に正式サービスを開始し、多くのお客様に支えられ、2026年5月16日（土）で20周年を迎えます！
20周年を記念して、アニバーサリーキャンペーンを多数開催しております。
『Master of Epic』を既に楽しんで頂いている方はもちろん、冒険から離れて久しい方も、20周年を記念したキャンペーンに是非、ご期待ください！
■20thAnniversary特設サイトはこちら
https://moepic.com/sp/20th_anniversary/index.html
◆「青の廟堂」正式オープン！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349444/images/bodyimage2】
MAP「浮遊都市バハ」の最後の扉、青の廟堂のすべてのエリアが開放されました！
青の廟堂は、装備のBuffが制限されたエリア内で、与えられたミッションをクリアしながら進んでいくソロ向けのコンテンツです！
廟堂内の新システム「クラフト」でアイテムを作りながら、クリアを目指しましょう！
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青の廟堂内には数多の敵やトラップが待ち受けております！
心してかかりましょう！
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※詳細につきましては公式ホームページのお知らせをご覧ください
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https://moepic.com/
◆「マイレージ20倍＆SP増量CP」キャンペーン開催！
20周年を記念して、アイテム交換やキャンペーン応募に使えるマイレージがなんと20倍！さらに、もえガチャやショップで使えるSPは最大20％増量中！年に一度超お得なキャンペーンです！
このお得な機会をお見逃しなく！
■キャンペーン実施期間
2026年5月15日（金）18時 ～ 2026年5月19日（火）定期メンテナンス前まで
※詳細につきましては公式ホームページのお知らせをご覧ください
■公式サイトはこちら
https://moepic.com/
(C)MOE K.K.
(C)Konami Digital Entertainment
【『Master of Epic ～The ResonanceAge Universe～』について https://moepic.com/ 】
謎の孤島「ダイアロス」を舞台に、数千人のプレイヤーが様々な時代を駆け抜けながら冒険に挑むファンタジーオンラインRPGです。「完全スキル制」を採用し、伸ばしたい能力（刀剣や魔法などのスキル）を組み合わせて、200種類以上の職業を体験することができます。また、各時代 には“時間制ダンジョン”、“超大型モンスターとの大規模バトル”、“アクション性に富んだ対人戦や生産機能”などが用意されており、バトル志向のプレイヤーから生産志向のプレイヤーまで、自分だけのプレイスタイルでお楽しみいただけます。
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
配信元企業：株式会社MOE
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