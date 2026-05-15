サーフカルチャーの金字塔『エンドレス・サマー』公開60周年を記念した、日本初上陸となる公式グッズをPGSが発売
サーフィン映画の金字塔とも言える『エンドレス・サマー』の公開60周年を記念した、日本初上陸商品を含む公式グッズの販売を開始しました。
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する、日本最大級のエンターテイメント公式商品を取り扱うグッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、Tシャツやポスターなど、“永遠の夏”を感じさせる1960年代サーフカルチャーの空気感を落とし込んだ『エンドレス・サマー』公式グッズを展開します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349354/images/bodyimage2】
今年公開60周年を迎えたサーフィン映画の金字塔とも言える『エンドレス・サマー』。SNSやショート動画による“情報疲れ”が広がる現代において、「チル」「スローライフ」「永遠の夏」といった緩やかな時間の流れを大切にする価値観を体現する1960年代のサーフカルチャーに惹かれる人が増えています。特に国内でも若年層を中心に広がるヴィンテージTシャツ人気が広がる中、当時の空気感を感じさせるレトロでノスタルジックなデザインが、ファッションやライフスタイルの文脈で再評価されています。
今回展開されるアイテムは、Tシャツや雑貨など日本初上陸の公式商品を含むPGSが厳選した全6種類。当時を思わせるオレンジやブラウンを基調とした温かみのあるカラーリングが、まるで1960年代のカリフォルニアの海辺の空気をそのまま閉じ込めたようなデザインに仕上がっており、単なる“サーフグッズ”ではなく、時代のムードそのものを楽しめるコレクションとなっています。
【商品詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349354/images/bodyimage3】
【1960年代西海岸の空気感をそのまま落とし込んだ、ヴィンテージ感漂うクラシックデザインTシャツ】
■THE ENDLESS SUMMER - BBF SUMMER SUMMARY / Tシャツ
価格： 5,480円（税込）※サイズS、M、L、XL
【“チル”なサーフカルチャーを感じさせる、レトロポップなカラーリングが魅力の1枚】
■THE ENDLESS SUMMER - Sun Surf Repeat / Tシャツ
価格： 5,480円（税込）※サイズS、M、L、XL
【飾るだけで1960年代カリフォルニアの空気感を演出する、ノスタルジックなアートポスター】
■THE ENDLESS SUMMER - Retro / ポスター
価格： 1,800円（税込）
【レトロなグラフィックと実用性を兼ね備えた、インテリアとしても楽しめるデザイン缶】
■THE ENDLESS SUMMER - Large Stash Tin / スタッシュ缶
価格： 1,800円（税込）
【バッグやジャケットに取り入れやすい、“永遠の夏”を象徴するクラシックデザインワッペン】
■THE ENDLESS SUMMER - The Endless Summer / ワッペン
価格： 1,980円（税込）
【販売サイト】
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/the-endless-summer
■PGSについて
PGSは、映画・音楽・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。アーティストや作品の魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する、日本最大級のエンターテイメント公式商品を取り扱うグッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、Tシャツやポスターなど、“永遠の夏”を感じさせる1960年代サーフカルチャーの空気感を落とし込んだ『エンドレス・サマー』公式グッズを展開します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349354/images/bodyimage2】
今年公開60周年を迎えたサーフィン映画の金字塔とも言える『エンドレス・サマー』。SNSやショート動画による“情報疲れ”が広がる現代において、「チル」「スローライフ」「永遠の夏」といった緩やかな時間の流れを大切にする価値観を体現する1960年代のサーフカルチャーに惹かれる人が増えています。特に国内でも若年層を中心に広がるヴィンテージTシャツ人気が広がる中、当時の空気感を感じさせるレトロでノスタルジックなデザインが、ファッションやライフスタイルの文脈で再評価されています。
今回展開されるアイテムは、Tシャツや雑貨など日本初上陸の公式商品を含むPGSが厳選した全6種類。当時を思わせるオレンジやブラウンを基調とした温かみのあるカラーリングが、まるで1960年代のカリフォルニアの海辺の空気をそのまま閉じ込めたようなデザインに仕上がっており、単なる“サーフグッズ”ではなく、時代のムードそのものを楽しめるコレクションとなっています。
【商品詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349354/images/bodyimage3】
【1960年代西海岸の空気感をそのまま落とし込んだ、ヴィンテージ感漂うクラシックデザインTシャツ】
■THE ENDLESS SUMMER - BBF SUMMER SUMMARY / Tシャツ
価格： 5,480円（税込）※サイズS、M、L、XL
【“チル”なサーフカルチャーを感じさせる、レトロポップなカラーリングが魅力の1枚】
■THE ENDLESS SUMMER - Sun Surf Repeat / Tシャツ
価格： 5,480円（税込）※サイズS、M、L、XL
【飾るだけで1960年代カリフォルニアの空気感を演出する、ノスタルジックなアートポスター】
■THE ENDLESS SUMMER - Retro / ポスター
価格： 1,800円（税込）
【レトロなグラフィックと実用性を兼ね備えた、インテリアとしても楽しめるデザイン缶】
■THE ENDLESS SUMMER - Large Stash Tin / スタッシュ缶
価格： 1,800円（税込）
【バッグやジャケットに取り入れやすい、“永遠の夏”を象徴するクラシックデザインワッペン】
■THE ENDLESS SUMMER - The Endless Summer / ワッペン
価格： 1,980円（税込）
【販売サイト】
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/the-endless-summer
■PGSについて
PGSは、映画・音楽・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。アーティストや作品の魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
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