札幌 SNS運用代行の支援企業が11社を突破--東京・大阪に続き地元北海道での存在感が急拡大
～～～累計動画制作1,500本超・大手メディア56社以上掲載の実績を背景に、札幌の店舗・事業者からの依頼が加速～～～
札幌 SNS運用代行を専門とする株式会社キングプロテア（北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月14日時点で地元札幌の支援企業数が11社を突破したと発表しました。創業当初は東京・大阪を中心とした全国のクライアントが多数を占めていた同社ですが、地元北海道・札幌の店舗・事業者からの依頼が急増し、地域密着の実績を積み上げています。TikTok・Instagram等のショート動画を起点にした集客設計と、Meta広告・LINE・MEO・SEOを一括代行する体制が、人手不足に悩む地域の店舗経営者から強い支持を受けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349340/images/bodyimage1】
※株式会社キングプロテアSNS運用代行実績画像
札幌 SNS運用代行の需要が拡大--地方中小企業が直面する「伝わらない」課題とその背景
北海道・札幌の中小企業や店舗経営者の間で、SNS運用代行への関心が急速に高まっています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は全年代で80%を超え、消費者がサービスや店舗を選ぶ際にSNSを参考にする割合は年々増加しています。一方で、北海道内の中小企業における専任のSNS担当者設置率は依然として低く、「アカウントは作ったが更新が止まっている」「動画の作り方がわからない」「担当者が退職してしまった」という声が現場では絶えません。 株式会社キングプロテアがこれまでの相談業務で特に多く聞かれた声のひとつが、「投稿しているのに全く反応がない」というものです。この背景には、アルゴリズムへの理解不足・動画のフォーマット設計の甘さ・発信テーマの方向性のズレという3つの壁が存在します。同社は創業以来、累計1,500本以上の動画制作を通じてこれらの壁を乗り越えるノウハウを蓄積。Z世代中心のクリエイターチームがTikTokのアルゴリズムを「肌感」で理解した上で企画・撮影・編集・投稿タイミングの最適化まで一気通貫で実行する体制が、他社との大きな差別化ポイントになっています。 東京・大阪のクライアントから多数の成果を出してきた同社が地元札幌での支援に本腰を入れ始めた理由は「現場で見聞きした課題の深刻さ」にあります。大都市圏と比較して広告費の予算規模が小さい、専門人材が採用しにくい、そして「SNSで売上が上がるかどうか半信半疑」という心理的ハードルが高い--この3点が重なった結果、地方の優れた店舗・サービスが「伝わらない」まま埋もれているケースを岸本代表は繰り返し目の当たりにしてきました。
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※株式会社キングプロテアSNS運用代行実績画像02
札幌 SNS運用代行の実績数字を初公開--支援1ヶ月で月商166%・CPA改善で売上5倍のデータ
株式会社キングプロテアがこれまでに積み上げてきた支援実績の中から、代表的な数字を公開します。 手結整体院（札幌）では、公式LINEの構築とSNS運用を組み合わせた集客導線を設計した結果、支援開始1ヶ月目の時点で月商が前年同月比166%に達しました（支援前：月商75万円→支援後：月商125万円）。整体院という業種は「新規獲得」と「リピート促進」の両方が売上に直結しますが、SNSで認知を広げながらLINEでリピーターを育てる導線設計が短期間で効果を発揮した事例です。 宿泊事業会社（北海道内）では、前代理店が管理していたMeta広告のCPAが8万～12万円と非常に高い状態からスタートし、キングプロテアによるターゲティング見直しとクリエイティブのPDCAサイクルを通じてCPAを2万円まで改善。広告費を増やすことなく売上を5倍に引き上げることに成功しました。「広告費を増やせない中でも、使い方を変えることで売上は動く」という実証例として、同社が最も多く参照する事例のひとつです。 TikTok・Instagramの動画再生数では、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）で384,000再生、株式会社CAICA様で328,000再生、株式会社マーズデザイン様で88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様で76,000再生を記録。これらの実績はいずれも「広告費を使ったバズ」ではなく、オーガニックの動画制作とアルゴリズム最適化によって達成したものです。 現在の地元札幌支援11社という数字は、同社が「全国展開しながら地元にも本気で向き合う」フェーズに入ったことを示すものであり、2026年内の札幌・北海道内クライアント数についてはさらなる拡大を見込んでいます（具体的な目標数はクライアントから受領後に挿入）。
札幌 SNS運用代行を専門とする株式会社キングプロテア（北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月14日時点で地元札幌の支援企業数が11社を突破したと発表しました。創業当初は東京・大阪を中心とした全国のクライアントが多数を占めていた同社ですが、地元北海道・札幌の店舗・事業者からの依頼が急増し、地域密着の実績を積み上げています。TikTok・Instagram等のショート動画を起点にした集客設計と、Meta広告・LINE・MEO・SEOを一括代行する体制が、人手不足に悩む地域の店舗経営者から強い支持を受けています。
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札幌 SNS運用代行の需要が拡大--地方中小企業が直面する「伝わらない」課題とその背景
北海道・札幌の中小企業や店舗経営者の間で、SNS運用代行への関心が急速に高まっています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は全年代で80%を超え、消費者がサービスや店舗を選ぶ際にSNSを参考にする割合は年々増加しています。一方で、北海道内の中小企業における専任のSNS担当者設置率は依然として低く、「アカウントは作ったが更新が止まっている」「動画の作り方がわからない」「担当者が退職してしまった」という声が現場では絶えません。 株式会社キングプロテアがこれまでの相談業務で特に多く聞かれた声のひとつが、「投稿しているのに全く反応がない」というものです。この背景には、アルゴリズムへの理解不足・動画のフォーマット設計の甘さ・発信テーマの方向性のズレという3つの壁が存在します。同社は創業以来、累計1,500本以上の動画制作を通じてこれらの壁を乗り越えるノウハウを蓄積。Z世代中心のクリエイターチームがTikTokのアルゴリズムを「肌感」で理解した上で企画・撮影・編集・投稿タイミングの最適化まで一気通貫で実行する体制が、他社との大きな差別化ポイントになっています。 東京・大阪のクライアントから多数の成果を出してきた同社が地元札幌での支援に本腰を入れ始めた理由は「現場で見聞きした課題の深刻さ」にあります。大都市圏と比較して広告費の予算規模が小さい、専門人材が採用しにくい、そして「SNSで売上が上がるかどうか半信半疑」という心理的ハードルが高い--この3点が重なった結果、地方の優れた店舗・サービスが「伝わらない」まま埋もれているケースを岸本代表は繰り返し目の当たりにしてきました。
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札幌 SNS運用代行の実績数字を初公開--支援1ヶ月で月商166%・CPA改善で売上5倍のデータ
株式会社キングプロテアがこれまでに積み上げてきた支援実績の中から、代表的な数字を公開します。 手結整体院（札幌）では、公式LINEの構築とSNS運用を組み合わせた集客導線を設計した結果、支援開始1ヶ月目の時点で月商が前年同月比166%に達しました（支援前：月商75万円→支援後：月商125万円）。整体院という業種は「新規獲得」と「リピート促進」の両方が売上に直結しますが、SNSで認知を広げながらLINEでリピーターを育てる導線設計が短期間で効果を発揮した事例です。 宿泊事業会社（北海道内）では、前代理店が管理していたMeta広告のCPAが8万～12万円と非常に高い状態からスタートし、キングプロテアによるターゲティング見直しとクリエイティブのPDCAサイクルを通じてCPAを2万円まで改善。広告費を増やすことなく売上を5倍に引き上げることに成功しました。「広告費を増やせない中でも、使い方を変えることで売上は動く」という実証例として、同社が最も多く参照する事例のひとつです。 TikTok・Instagramの動画再生数では、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）で384,000再生、株式会社CAICA様で328,000再生、株式会社マーズデザイン様で88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様で76,000再生を記録。これらの実績はいずれも「広告費を使ったバズ」ではなく、オーガニックの動画制作とアルゴリズム最適化によって達成したものです。 現在の地元札幌支援11社という数字は、同社が「全国展開しながら地元にも本気で向き合う」フェーズに入ったことを示すものであり、2026年内の札幌・北海道内クライアント数についてはさらなる拡大を見込んでいます（具体的な目標数はクライアントから受領後に挿入）。