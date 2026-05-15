味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場、2035年までに12億4,590万米ドル規模に到達見込み | 年平均成長率（CAGR）は6.7％である
Survey Reports LLCは2026年5月に、『味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場：製品タイプ別（スタンダードABF、高性能ABF）、用途別（民生用電子機器、通信）、最終用途産業別（電子機器製造、自動車産業）、製造プロセス別（単層コーティング、多層コーティング）、流通チャネル別（オンライン販売、直接販売）- 世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）』という調査報告書を発表した。本報告書は、味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場の将来的な予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、脅威など、主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場の概要
味の素ビルドアップフィルム（ABF）は、高密度基板（特にボールグリッドアレイ〈BGA〉）向けの半導体パッケージ製造において使用される高性能絶縁材料である。味の素ファインテクノによって開発されたABFは、優れた熱安定性、電気絶縁性、寸法精度を備えた誘電層として機能する。これにより、先端集積回路（IC）の小型化および高速化が可能となり、CPU、GPU、AIチップの製造に不可欠な材料となっている。このフィルムは、微細なパターン形成や多層ビルドアップ構造に対応しており、高性能コンピューティング用途において極めて重要である。データセンター、スマートフォン、先端電子機器での広範な利用が、業界全体の強い需要を支えている。
Surveyreportsの専門家による市場分析によれば、味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場の規模は2025年に6億5070万ドルに達した。また、2035年末には12億4590万ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は約6.7％と見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038067
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349458/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場分析によれば、市場の拡大は、高品質な半導体への需要の増加、民生用電子機器への統合、高密度半導体パッケージングにおける需要の急増、民生用電子機器・自動車・5Gアプリケーションの成長などが主な要因となっている。味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場における主要企業には、Unimicron, Ibiden, Nan Ya PCB, Shinko Electric Industries, Kinsus Interconnect Technology, AT&S, Semco, Kyocera, TOPPAN, Zhen Ding Technology, Daeduck Electronics, ASE Material, LG InnoTek, Shennan Circuit, Shenzhen Fastprint Circuit Tech, ACCESS, National Center for Advanced Packaging （NCAP China）.
本調査報告書では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析も含まれている。また、日本のクライアントのニーズに合わせた個別の分析も提供している。
目次
● 味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場の規模、成長分析、各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界の味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場における需要および機会の分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）-2035年まで（日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、技術別、用途別、最終ユーザー別、流通チャネル別、地域別
味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場の概要
味の素ビルドアップフィルム（ABF）は、高密度基板（特にボールグリッドアレイ〈BGA〉）向けの半導体パッケージ製造において使用される高性能絶縁材料である。味の素ファインテクノによって開発されたABFは、優れた熱安定性、電気絶縁性、寸法精度を備えた誘電層として機能する。これにより、先端集積回路（IC）の小型化および高速化が可能となり、CPU、GPU、AIチップの製造に不可欠な材料となっている。このフィルムは、微細なパターン形成や多層ビルドアップ構造に対応しており、高性能コンピューティング用途において極めて重要である。データセンター、スマートフォン、先端電子機器での広範な利用が、業界全体の強い需要を支えている。
Surveyreportsの専門家による市場分析によれば、味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場の規模は2025年に6億5070万ドルに達した。また、2035年末には12億4590万ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は約6.7％と見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038067
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349458/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場分析によれば、市場の拡大は、高品質な半導体への需要の増加、民生用電子機器への統合、高密度半導体パッケージングにおける需要の急増、民生用電子機器・自動車・5Gアプリケーションの成長などが主な要因となっている。味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場における主要企業には、Unimicron, Ibiden, Nan Ya PCB, Shinko Electric Industries, Kinsus Interconnect Technology, AT&S, Semco, Kyocera, TOPPAN, Zhen Ding Technology, Daeduck Electronics, ASE Material, LG InnoTek, Shennan Circuit, Shenzhen Fastprint Circuit Tech, ACCESS, National Center for Advanced Packaging （NCAP China）.
本調査報告書では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析も含まれている。また、日本のクライアントのニーズに合わせた個別の分析も提供している。
目次
● 味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場の規模、成長分析、各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界の味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場における需要および機会の分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）-2035年まで（日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、技術別、用途別、最終ユーザー別、流通チャネル別、地域別