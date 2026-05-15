味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場、2035年までに12億4,590万米ドル規模に到達見込み | 年平均成長率（CAGR）は6.7％である

味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場、2035年までに12億4,590万米ドル規模に到達見込み | 年平均成長率（CAGR）は6.7％である