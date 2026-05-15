衛星バス市場：軌道タイプ、推進方式、搭載能力、用途別―2026年～2032年の世界市場予測
衛星バス市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.96%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、衛星バス市場調査レポートを発行・販売します。
「衛星バスレポート」では衛星バス市場の概況：中核となる技術的進歩、商業的促進要因、プログラムの変遷、規制状況に焦点を当てた概要を言及するほか、小型化、電気推進の採用、ソフトウェア中心のアーキテクチャを通じて、衛星バス工学と運用を再定義する変革的な変化を分析します。
世界の衛星バス市場規模は、2025年に194億6,000万米ドルと評価され、2026年の209億1,000万米ドルから2032年には332億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2011763-satellite-bus-market-by-orbit-type-propulsion-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 衛星バス市場：軌道タイプ別
第9章 衛星バス市場：推進方式別
第10章 衛星バス市場：搭載能力別
第11章 衛星バス市場：用途別
第12章 衛星バス市場：地域別
第13章 衛星バス市場：グループ別
第14章 衛星バス市場：国別
第15章 米国の衛星バス市場
第16章 中国の衛星バス市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・衛星バス市場の技術的進歩にはどのようなものがありますか？
小型化、モジュール式製造、電気推進技術の進歩が含まれます。
・衛星バス市場における商業的促進要因は何ですか？
商用コンステレーション、政府のレジリエンスプログラム、科学ミッションによる顧客の期待の変化です。
・2025年の米国関税が衛星バス市場に与える影響は何ですか？
サプライチェーン、調達行動、国際的なプログラム連携に実質的かつ多面的な影響をもたらしました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「衛星バスレポート」では衛星バス市場の概況：中核となる技術的進歩、商業的促進要因、プログラムの変遷、規制状況に焦点を当てた概要を言及するほか、小型化、電気推進の採用、ソフトウェア中心のアーキテクチャを通じて、衛星バス工学と運用を再定義する変革的な変化を分析します。
世界の衛星バス市場規模は、2025年に194億6,000万米ドルと評価され、2026年の209億1,000万米ドルから2032年には332億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2011763-satellite-bus-market-by-orbit-type-propulsion-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 衛星バス市場：軌道タイプ別
第9章 衛星バス市場：推進方式別
第10章 衛星バス市場：搭載能力別
第11章 衛星バス市場：用途別
第12章 衛星バス市場：地域別
第13章 衛星バス市場：グループ別
第14章 衛星バス市場：国別
第15章 米国の衛星バス市場
第16章 中国の衛星バス市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・衛星バス市場の技術的進歩にはどのようなものがありますか？
小型化、モジュール式製造、電気推進技術の進歩が含まれます。
・衛星バス市場における商業的促進要因は何ですか？
商用コンステレーション、政府のレジリエンスプログラム、科学ミッションによる顧客の期待の変化です。
・2025年の米国関税が衛星バス市場に与える影響は何ですか？
サプライチェーン、調達行動、国際的なプログラム連携に実質的かつ多面的な影響をもたらしました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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