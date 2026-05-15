電子書籍市場：価格モデル、ジャンル、年齢層、言語、端末、エンドユーザー別―2026年～2032年の世界市場予測
電子書籍市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均11.36%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、電子書籍市場調査レポートを発行・販売します。
「電子書籍レポート」ではデバイスファースト設計、進化する価格アーキテクチャ、アルゴリズムによるパーソナライゼーションが、コンテンツ消費のダイナミクスと戦略的優先事項をいかに根本的に変えているかを言及するほか、最近の関税および貿易政策の変動が、デバイスの価格競争力、サプライチェーンのレジリエンス、および国境を越えたコンテンツ配信の商業戦略にどのような影響を与えているかについての評価を分析します。
世界の電子書籍市場規模は、2025年に205億5,000万米ドルと評価され、2026年の227億4,000万米ドルから2032年には436億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2011856-ebooks-market-by-pricing-model-genre-age-group.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 電子書籍市場：価格モデル別
第9章 電子書籍市場ジャンル別
第10章 電子書籍市場：年齢層別
第11章 電子書籍市場：言語別
第12章 電子書籍市場：デバイス別
第13章 電子書籍市場：エンドユーザー別
第14章 電子書籍市場：地域別
第15章 電子書籍市場：グループ別
第16章 電子書籍市場：国別
第17章 米国電子書籍市場
第18章 中国電子書籍市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・デジタルコンテンツエコシステムの変化を牽引する要因は何ですか？
消費者の嗜好の変化、プラットフォームの経済性、規制動向が急速な構造変化をもたらしています。
・コンテンツ消費のダイナミクスを変える要因は何ですか？
デバイスファースト設計、進化する価格アーキテクチャ、アルゴリズムによるパーソナライゼーションが影響を与えています。
・最近の貿易政策の変動はどのような影響を与えていますか？
関税制度の変更は、デバイスの価格競争力やサプライチェーンのレジリエンスに影響を与えています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、電子書籍市場調査レポートを発行・販売します。
「電子書籍レポート」ではデバイスファースト設計、進化する価格アーキテクチャ、アルゴリズムによるパーソナライゼーションが、コンテンツ消費のダイナミクスと戦略的優先事項をいかに根本的に変えているかを言及するほか、最近の関税および貿易政策の変動が、デバイスの価格競争力、サプライチェーンのレジリエンス、および国境を越えたコンテンツ配信の商業戦略にどのような影響を与えているかについての評価を分析します。
世界の電子書籍市場規模は、2025年に205億5,000万米ドルと評価され、2026年の227億4,000万米ドルから2032年には436億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 電子書籍市場：価格モデル別
第9章 電子書籍市場ジャンル別
第10章 電子書籍市場：年齢層別
第11章 電子書籍市場：言語別
第12章 電子書籍市場：デバイス別
第13章 電子書籍市場：エンドユーザー別
第14章 電子書籍市場：地域別
第15章 電子書籍市場：グループ別
第16章 電子書籍市場：国別
第17章 米国電子書籍市場
第18章 中国電子書籍市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・デジタルコンテンツエコシステムの変化を牽引する要因は何ですか？
消費者の嗜好の変化、プラットフォームの経済性、規制動向が急速な構造変化をもたらしています。
・コンテンツ消費のダイナミクスを変える要因は何ですか？
デバイスファースト設計、進化する価格アーキテクチャ、アルゴリズムによるパーソナライゼーションが影響を与えています。
・最近の貿易政策の変動はどのような影響を与えていますか？
関税制度の変更は、デバイスの価格競争力やサプライチェーンのレジリエンスに影響を与えています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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