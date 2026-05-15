新卒の5割超が外国籍──N1取得者でも難しい「日本企業の壁」

株式会社フォーカス2026年度入社内定式の様子

オリジナルウェア制作のECサイト「CLAT-JAPAN（クラティージャパン）」を運営する株式会社フォーカス（本社：山梨県甲斐市、代表取締役：常松憲太）では、2026年新卒入社16名のうち9名が外国籍であることを受け、日本で働く際の文化や習慣への理解を深める社内研修を開始しました。

外国籍メンバーの多くは、日本語能力試験（JLPT）最高レベルの「N1」を取得しています。一方で、実務の現場では敬語や報連相、会議での振る舞いなど、日本企業特有のコミュニケーションや働き方に戸惑う場面もあります。

当社では、日本語教員の国家資格を持つ社員を中心に、隔週での研修や個別面談を実施。単なる語学教育ではなく、日本で働く際の文化や習慣への理解と定着を目的とした伴走型支援を進めています。

16名中9名が外国籍 海外展開を見据え 多様なバックグラウンドを持つメンバーが入社

2026年4月に16名が入社し、そのうち9名が中国・ウズベキスタン・マダガスカル出身の外国籍メンバーです。シンガポール国立大学、京都大学大学院、クイーンズランド大学など、出身国を離れて大学・大学院で学んだ者も多く、そのほかにもイギリスやマレーシアでの生活経験を持つメンバーが加わっています。また、外国籍メンバーの多くは日本語能力試験（JLPT）において、最高レベルの「N1」を取得していることも特徴です。

昨年オーストラリアでの事業展開を開始した当社では、今後さらなる海外展開も視野に入れており、国際的なバックグラウンドを持つメンバーが組織に加わることを重要な成長機会と捉えています。

N1取得者でも直面する 日本企業ならではのコミュニケーション

外国籍メンバーの多くは高い日本語能力を持っている一方で、実務の現場では、日本企業特有のコミュニケーションや働き方に戸惑う場面もあります。語学力だけでは対応しきれない、日本独自の仕事の進め方や対人コミュニケーションに難しさを感じるケースも少なくありません。

また、理解の程度やコミュニケーションの悩みは一人ひとり異なることから、週1回程度の個別面談も実施しています。実務上のやり取りで生じた課題も共有しながら、研修内容やサポートの在り方を柔軟に調整しています。

日本語教員の国家資格を持つ社員が、隔週で社内研修を実施

当社では、登録日本語教員の国家資格を持つ社員を中心に、外国籍メンバー向けの社内研修を隔週で実施しています。希望者は誰でも参加可能で、通常の業務研修とは別に行っています。

内容は一般的なビジネスマナーにとどまらず、社内外で使い分ける敬語や、会議での振る舞い、報告・連絡・相談など、日本企業特有のコミュニケーションや働き方への理解を深めるものです。

また、参加メンバーが実際の業務で直面した困りごとや、コミュニケーションにおける悩みごとをヒアリングしながら研修内容を柔軟に調整しています。単に形式的な知識を学ぶのではなく、日々の業務に近い実践的な形式で理解を深める場となっています。

「採用」で終わらせず グローバルに挑戦できる組織へ

外国籍メンバー向け研修の様子

当社ではこれまでも、外国籍メンバー向けのプレイヤースペース設置など、国籍や文化的背景の違いに配慮した環境づくりを進めてきました。今回の研修もその一環であり、外国籍メンバー向けの支援施策にとどまらず、異なる文化的背景を持つメンバーが自然に力を発揮できる組織づくりにつなげていきたいと考えています。

今後も海外市場への展開を見据えながら、国籍や文化的背景を問わず、それぞれが力を発揮できる環境整備を続けてまいります。

【株式会社フォーカスについて】

株式会社フォーカスは、オリジナルウェア制作のECサイト「CLAT-JAPAN（クラティージャパン）」を運営する山梨県発の企業です。2009年の設立以来、学生・企業・団体向けにオリジナルウェアの企画・販売・製作サービスを展開し、現在では国内最大級の規模へ成長。2025年度12月期の売上高は約37億3,500万円となっています。

近年はオーストラリアでの事業展開を開始するなど、海外市場への挑戦も進めており、国際的なバックグラウンドを持つメンバーが活躍する組織づくりにも取り組んでいます。

株式会社フォーカス 山梨本社

【会社概要】

企業名 ： 株式会社フォーカス

本社所在地 ： 山梨県甲斐市篠原984-1

代表取締役 ： 常松 憲太

設立 ： 2009年5月14日

企業HP ： https://corp.forcus.co.jp/

サービスサイト ： https://www.forcus.co.jp/

従業員数 ： 68名（2026年4月末時点）