InfiniCloud株式会社、オンプレミスでも動作可能なAI「InfiniCloud(R) AI」バージョン2を6月末より提供開始

InfiniCloud株式会社

InfiniCloud株式会社（以下、InfiniCloud）は、外部への情報漏洩リスクをゼロにする完全隔離型の国産プライベートAI基盤「InfiniCloud(R) AI」の、メジャーアップデート「バージョン2」を、2026年6月末より順次提供開始いたします。

InfiniCloud(R) AIとは

InfiniCloud(R) AIは、企業の業務や目的に合わせてオンプレミスでも導入できる国産の「プライベートAIソフトウェア」です。

- 自社だけの「知能」を持つAI社内に蓄積された情報やノウハウを学習し、組織独自の知識や判断基準を反映した「自社専用AI」を構築できます。- 社内データを外に出さない「完全閉域AI」インターネットから物理的に隔離された環境（Air-Gapped）での運用にも対応。プロンプトや社内データが外部へ送信されることはなく、機密情報を安全に活用できます。- RAGとFine-tuningで進化するAI社内ドキュメントの活用（RAG）と継続学習（Fine-tuning）を組み合わせることで、組織独自の知識や判断基準を反映。部署や用途に応じた複数のAIを育成することで、業務に最適化された信頼性の高いAIへと進化します。- 柔軟な導入形態と安心の固定料金IaaS型、OEM、お客様所有機器へのソフトウェア導入など、多彩な形態に対応。利用量に左右されない固定料金体系のため、為替やコスト変動を気にせず全社で使い続けることが可能です。

今回のアップデートは、企業のAI導入の二大障壁である「情報漏洩」と「ハルシネーション（もっともらしい誤回答）対策」の徹底的な強化となります。また、情シス主導で統制可能な「AI Agent機能」を新たに実装し、単なるチャットツールから企業独自の「AI業務基盤」へと進化を遂げています。Response APIを含む「OpenAI互換API」のAPI-KEY発行など、様々なアクセスコントロールを可能としています。

バージョン2の進化：情シスが「安心して組み込める」AI基盤へ

1.ハルシネーション対策 ～より深く考え、情報を集め、品質を上げるAgentic AIへ～

高速なIM（Instant Mode）に加え、より深く考えるEDTM（Evidence-Driven Thinking Mode）を実装しました。従来のAM（Advanced Mode）に比べ誤回答を徹底的に抑えました。

- 自律的な収集と検証- - AIが回答前に不足情報を自己認識し、社内ナレッジベースや接続可能な場合、外部Webから必要な情報を自律的に収集・検証します。- 実務レベルの回答精度- - 問い合わせ対応品質の安定化を実現し、お客様からの問い合わせにAIが一次対応できるレベルまで進化しました。

2.情報漏洩対策 ～社内知識を「入れる」から「管理する」へ～

単なるデータ投入に留まらず、知識の正本（Source of Truth）を管理する仕組みを整備しました。

- 厳格なアクセス制御- - 部署・役職ごとの詳細なアクセス制御（ACL / RBAC）やプリンシパル設計による権限管理を実装。- ガバナンスの強化- - 「誰が、どの情報に、どこまでアクセスできるか」を厳格に制御し、操作監査ログも強化。ISMSや内部統制の要件に適合した運用が可能です。

3.中央管理できるAI API ～AIを「使う」から、自社システムに「組み込む」へ～

OpenAI互換APIにより、既存の業務システムやSaaSへプライベート AIをそのまま組み込めるようになりました。

- 標準化された管理機能：APIキー管理、スレッド永続化、モデル管理、安定したSSEストリーミングを提供。- 情シス主導の標準化：安全なプライベート AIを社内インフラの構成要素として、全社で標準活用できます。

4.中央管理できるAI Agent～情シスが統制できるエージェント基盤へ～

利便性が高い一方で、個人設定による情報漏洩リスクが懸念されるAI Agent機能を、プラットフォーム側で統制します。

- リスクの集約管理：「情シスが管理するAI Agent」コンセプトに基づき、機能をInfiniCloud(R) AIに集約。- 安全な自律動作：設定ミスや悪意ある外部連携を防ぎ、企業の統制下で安心して高度な自動化を推進できます。

5. UI / UXの強化：Enterprise Ready UX

最新のWebフロントエンド技術を採用し、アーキテクチャを刷新しました。

- マルチモデル制御：役割に応じてVLM（視覚言語モデル）やLLMを最適配置するマルチモデル制御を採用。- 現実的なAI運用：1つの巨大モデルに依存せず、高コンテキストかつコストパフォーマンスに優れた実運用を実現します。InfiniCloud AIのUI画面InfiniCloud AIのUI画面（結果）

提供時期および提供形態について

提供開始時期：2026年6月末より順次提供開始

価格体系：メジャーアップデート後も、従来の「InfiniCloud(R) AI」から価格体系の変更はございません。これまで通り、利用量に左右されない月額・年額の固定料金で、コストを気にせず安心して継続利用いただけます。

提供形態：ソフトウェアサブスクリプションモデル、オンプレミス環境向けアプライアンスモデル、データセンター事業者向けOEMモデル、およびクラウド版での提供

会社概要

InfiniCloud株式会社

InfiniCloudは、「ストレージ」「サーバー」「ネットワーク」それぞれの技術をソフトウェアの力で柔軟に組み合わせ、「日本品質」にこだわりお客様にミッションクリティカルで安定したコストパフォーマンスの高いクラウドサービスを提供しています。

所在地：静岡県静岡市葵区呉服町2-1-5 五風来館5F

代表者：代表取締役CEO 瀧 康史

設立：2001年11月

事業：クラウドインフラ賃貸事業、ホスティング事業、クラウドソフトウェア開発事業、ネットワーク、サーバーインフラの構築、保守管理業務

URL：https://infinicloud.com/