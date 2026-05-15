参加型社会貢献ゲーム「PicTree(ピクトレ)」とヘルスケアゲーム「HEALTHREE(ヘルスリー)」がコラボ！

株式会社 Digital Entertainment Asset

株式会社Digital Entertainment Asset（本社：東京都港区、代表取締役 会長：吉田 直人、代表取締役 社長：山田 耕三、以下「DEA」）は、市民参加型社会貢献ゲーム「PicTree（ピクトレ）」を開発し、運営するGrowth Ring Grid Pte. Ltd.（本社：シンガポール、代表取締役社長：鬼頭 和希、福田 史、以下「GRG」)とともに、1,000万歩遊べる運動型RPG「HEALTHREE(ヘルスリー)」とコラボレーションし、ピクトレを通じたインフラ点検の効率化と相互ゲームの活性化を目指して、5月15日(金)から3つのキャンペーンを実施します。

1. アプリ内イベント

１.ヘルスリーアプリ内イベント：

・報酬：3,000円相当分のDEP

・当選数：66名分

・獲得方法：

１.ヘルスリーアプリにて限定マップ(ピクトレコラボマップ)をクリアして限定報酬を獲得。

２.OKJの口座開設とピクトレで電柱を30本以上撮影（ツルツタ・レギュラーシーズン合計での撮影本数）

※ご当選者様へは個別にご連絡いたします。

【ピクトレコラボマップ実施概要】

「ピクトレコラボマップ」はXにてQRコードを読み取ることで1人1回まで遊ぶことができる限定のコラボマップです。コラボマップをクリアすることで限定報酬「3,000円相当分DEP獲得券」を獲得することができます。

２.ピクトレアプリ内イベント：お宝電柱「ヘルスリー電柱」撮影で10 HEAL-3 Coin贈呈

企業の協賛により賞品が得られるお宝電柱として「ヘルスリー電柱」が登場します。「ヘルスリー電柱」は、「ヘルスリー」とコラボした電柱であり、見つけて撮影することで10 HEAL-3 Coin（100円分）が進呈されます。

【ヘルスリー電柱実施概要】

「ヘルスリー電柱」は、1,000万歩遊べる運動型RPG「ヘルスリー」とコラボした、ピクトレ限定の特別なお宝電柱です。「ヘルスリー電柱」を見つけて撮影すると、レインボー宝箱が出現し、ヘルスリー内でアイテムを購入する際に使用可能なコイン10 HEAL-3 Coin（100円分）がもらえるチケットを獲得できます。

イベント対象エリア内の一部に「ヘルスリー電柱」があり、該当電柱を撮影すると、レインボー宝箱が出現し、その宝箱から賞品の引換券が排出されます。

・設置日：2026年6月6日（土）～

・内容：対象電柱のうち「ヘルスリー電柱」撮影で、10 HEAL-3 Coin（100円分）を贈呈

・本数：合計1,000本（「ツル・ツタ大作戦 2026 in 千葉」「ぼくとわたしの電柱合戦 レギュラーシーズン」それぞれ500本ずつ）

※引換券の獲得後に申請を行うことで賞品が送付されます。

2. 公式Xのフォロー&リポストキャンペーン

「ヘルスリー電柱」の登場を記念して、公式Xのフォロー&リポストキャンペーンを実施します。

@HEAL3ofr_jp(https://x.com/HEAL3ofr_jp) と @pictree_dea(https://x.com/pictree_dea) をフォローし、該当の投稿をリポスト（引用リポストもOK）すると、ヘルスリーオリジナルTシャツやピクトレオリジナルモバイルバッテリー、Amazonギフト券2,000円分を抽選でプレゼントします。

景品内容

・ヘルスリーオリジナルTシャツ：1名様

・ピクトレオリジナルモバイルバッテリー：1名様

・Amazonギフト券2,000円分：3名様

応募方法

１.@HEAL3ofr_jp(https://x.com/HEAL3ofr_jp) と @pictree_dea(https://x.com/pictree_dea) をフォロー

２.該当の投稿をリポストまたは引用リポスト

※ヘルスリーもしくはピクトレどちらかのアカウントの投稿でOK

・開始日：2026年5月15日（金）～

・応募〆切：2026年6月6日（土） 23:59

・当選連絡：ピクトレ公式XのDMにてお知らせ

※キャンペーン内容は予告なく変更・中止となる場合がございますので予めご了承ください。

3. コラボオフ会

ヘルスリーとピクトレユーザー同士が交流を深めるコラボオフ会を、浅草・上野周辺で開催します。

・日程：2026年6月6日（土）（お昼過ぎ～夕方）

・場所：浅草・上野周辺

※具体的な場所は改めてお知らせいたします

・参加費：無料～2,000円

ヘルスリー、ピクトレで条件を達成すると参加費無料に！

・ヘルスリーでの条件達成で1,000円オフ（条件：ランクDまで上がっていること）

・ピクトレでの条件達成で1,000円オフ（条件：5/15以降にピクトレアプリをDLかつ当日までに20本以上撮影）

コラボ交流イベント参加申し込みフォームはこちら

https://forms.gle/tqPCAxNJs27RBuDx5

※定員に達し次第、早めに締め切る場合があります。

◼️HEALTHREE（ヘルスリー）について

「HEALTHREE」は、ゲーミフィケーションと独自の報酬システムを組み合わせた新感覚のヘルスケアゲームアプリです。ゲーム感覚で運動習慣が身につくだけでなく、初期課金や難しい設定なしで運動距離に応じてポイントがどんどん稼げる新しい体験を提供しています。

健康習慣を身に着けたいユーザーはもちろん、企業様の取り組み支援も通してより多くの人が健康で豊かな生活を手に入れることができるよう、取り組んでいきます。

◼️PicTree（ピクトレ）について

ピクトレはチームに分かれて、電信柱やマンホールなど身近にある通信設備アセットの撮影を行い、撮影した通信設備アセットの量や距離を競う「チームバトルゲーム」です。プレイヤーはシーズン開始時にボルト、アンペア、ワットの3チームいずれかを選択し、そのチームの一員として他のチームとスコアを競います。

ゲームでは電信柱などの通信設備アセットに対して「チェックイン」や「撮影」というアクションを行い、さらに撮影した電信柱同士を「コネクト（繋ぐ）」することによってポイントを獲得することができます。またシーズンの優勝チームおよびランキングの上位者には、1本あたりの撮影報酬とは別にランキング報酬がシーズン終了時に配布されます。

公式サイト：https://pictree.greenwaygrid.global/

公式X：@pictree_dea(https://x.com/pictree_dea)

「ツル・ツタ大作戦 2026 in 千葉」「ツル・ツタ大作戦 2026 in 埼玉」「ツル・ツタ大作戦 2026 in 茨城」について

現在、「ツル・ツタ大作戦 2026 in 千葉」「ツル・ツタ大作戦 2026 in 埼玉」「ツル・ツタ大作戦 2026 in 茨城」を開催中です。電柱へのツル・ツタの巻き付きを早期発見することを目的として開催しています。

詳細：https://pictree.greenwaygrid.global/news/6825/

「ぼくとわたしの電柱合戦 レギュラーシーズン」

2026年6月6日（土）より、東日本エリアを対象にピクトレ初のレギュラーシーズンの開催を予定しています。

概要：https://pictree.greenwaygrid.global/news/7144

＜会社概要＞

株式会社Digital Entertainment Asset（株式会社DEA）｜https://dea.sg/(https://dea.sg/)

DEAは、ゲーミフィケーションを活用し、独自暗号資産「DEP」を軸とした経済圏の構築を基盤に、市民参加型社会貢献ゲーム「PicTree（ピクトレ）」をはじめとする社会課題解決ゲームを展開しています。

2018年8月にシンガポールで創業し、2026年1月より日本法人「株式会社Digital Entertainment Asset（株式会社DEA）」として、人々が楽しみながら社会課題に参加し、その行動や貢献が価値として循環する仕組みの実現に取り組んでいます。

また、社会課題解決型ゲームの実証・実装を目的とした組織「DEA LABO」を設置し、行政・企業・研究機関などと連携した取り組みも推進しています。

吉田 直人と山田 耕三の2人は、3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームやウェブテレビ番組の制作、NFTゲーム分野での知見など、数十年にわたる経験を背景に、チーム全体を牽引しています。

代表者： 吉田 直人 山田 耕三

所在地： 東京都港区西新橋1丁目6-11 西新橋光和ビル2F

設 立： 2026年1月

創 業： 2018年8月

事業内容：課題解決ゲーム事業

Growth Ring Grid Pte. Ltd.｜https://growth-ring-grid.com/(https://growth-ring-grid.com/)

Growth Ring Grid Pte. Ltd.（GRG）は、「インフラの民主化」を掲げ、誰もが社会インフラの維持・管理に参加できる新しい仕組みづくりに取り組むイノベーション企業です。Web3 技術を活用した参加インセンティブ設計と、市民が主体となるインフラ点検・保全プラットフォームを通じて、これまで専門領域に閉じられていたインフラ維持を、より身近な “自分ごと” へ転換する社会モデルの創出を目指します。

代表者： 鬼頭 和希 福田 史

所在地： 10 ANSON ROAD #05-01 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE 079903

設 立： 2025年4月

事業内容：市民参加型インフラ点検サービスの開発・運営等

株式会社HEALTHREE｜https://company.heal3.com/(https://company.heal3.com/)

株式会社HEALTHREEは「楽しさで人々を健康に」をMISSIONに掲げるヘルスケアテック企業です。ゲーミフィケーションやインセンティブを活用し、未病対策という社会課題に挑戦しています。

個人向けヘルスケアアプリ「HEALTHREE」や、法人向けサービス「HEALTHREE for Biz.」を通じて、人々の健康習慣の構築と継続的な健康増進に貢献します。

代表者：山本 真也 / 田中 厳貴

所在地：東京都港区高輪２丁目２１番地２号 THE LINKPILLAR 1 SOUTH 8階

設 立：2023年11月16日

事業内容：HEALTHREE / HEALTHREE for Biz.の運営

＜メディア以外のサービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社Digital Entertainment Asset PicTree(ピクトレ)担当

E-mail：pictree_cs@dea.sg