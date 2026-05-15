【参加無料相続対策セミナー｜6月13日開催】「相続税リスクの激変“５年ルール”と時価評価時代に資産を守る方法」セミナー

株式会社 セレコーポレーション

株式会社セレ コーポレーション（本社：東京都中央区京橋、代表取締役社長：山口 貴載）は、2026年4月11日(土)に東京都中央区京橋本社にて、株式会社夢相続と共同開催で「相続税リスクの激変“５年ルール”と時価評価時代に資産を守る方法」セミナーを開催いたします。

本セミナーでは、相続発生前5年以内に行った不動産取得が評価にどう影響するのか、不動産小口化商品の時価評価化が節税効果に与える影響、そして現在の保有物件が抱える評価上昇リスクとそれに伴う相続税の膨張を、実際のシミュレーションを交えてわかりやすく解説します。

■こんなお悩み、ありませんか？

お申し込み・詳細はこちら :https://lp.cel-corporation.co.jp/260613_seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=0613seminar- 家族に負担をかけない資産承継の具体案をプロに相談したい- 相続税がどれくらい増えるか不安で、手を打つタイミングに迷っている- 相続対策として“建てる”べきか“売る”べきか判断ができない

もし一つでも当てはまるなら、本セミナーで具体的な方向性を掴むことができます。

■本セミナーで得られる3つのポイント

■イベントの詳細

- “5年ルール”や時価評価のポイントが理解できるため、直近の資産移動の影響を把握できます。- 保有物件の相続税上のリスクが試算でわかり、実行すべき優先順位が明確になります。- 新築・建替え・組替え・売却・贈与といった具体的な選択肢を比較し、合理的な対策を判断できる視点が身につきます。[表: https://prtimes.jp/data/corp/8127/table/33_1_e115eac5262467ec80d0c3bb56877839.jpg?v=202605150352 ]お申し込み・詳細はこちら :https://lp.cel-corporation.co.jp/260613_seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=0613seminar

■講師紹介

[株式会社夢相続 代表取締役／一般社団法人相続実務協会 代表理事公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士]

「相続プラン」を作り、相続コーディネートをする夢相続を運営。実例を紹介した書籍を96冊、累計95万部出版。（著書・監修）

1万5000人の相談実績があり、マスコミ取材、テレビ出演多数。“家族の絆と財産を守る”「オーダーメード相続(R)」をサポートしている。

■あなたの相続安心度をチェック！「3分相続診断」を当日実施します

当日会場で、簡単な質問に答えるだけであなたの“相続安心度”がわかる「3分相続診断」を実施します。

結果に応じて、曽根講師や当社の相談員が優先的に確認すべきポイントと、短期的にできる具体策（評価の見直し、名義整理、納税資金の準備、遺言や家族会議の進め方など）をアドバイスします。

■書籍プレゼント

曽根恵子氏著書「富裕層のための相続設計術」をプレゼントいたします。実践的な設計の考え方やケーススタディが豊富で、セミナー内容の復習やご家族との共有にご利用いただける内容となっています。

※新規参加かつアンケート記入の方に限らせていただきます。

■株式会社セレ コーポレーション

株式会社セレ コーポレーションとは？

東京圏 × 若者向け × 鉄骨造に特化した“アパート専門メーカー”です。

セレ コーポレーションでは、人生設計の課題解決のためのコンサルティングから、自社工場での構造部材の製造、建築や空間設計、賃貸管理など、アパート経営のすべてをワンストップでサポートしています。

「結婚はゴールではなくスタート」とよく言われるように、私たちも建物の竣工はゴールではなく、むしろスタートだと考えています。「竣工から」はじまるアパート経営を真に価値あるものに高めていくには、しっかりとしたアパート経営の基盤づくりが大切だと考えています。

大切な資産を次の世代、さらにその次の世代へと承継していくために、ご家族に寄り添い、アパート経営を長期的にサポートいたします。 ”アパート専門メーカー”として、東京圏のみで 12,000 戸以上を管理しているセレ コーポレーションの豊富な経験により培った総合力で、オーナーさまに確実で安心な賃貸経営をお届けします。

■会社概要

社名：株式会社セレ コーポレーション

本社：東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー 5階

設立：平成5年（1993年）8月

代表者：代表取締役 社長執行役員 山口 貴載

事業内容：賃貸住宅事業、賃貸開発事業、賃貸経営事業

ホームページ：https://cel-corporation.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社セレ コーポレーション 営業企画部 マーケティング課

TEL：03-3562-3005

E-MAIL：isg@cel-co.com