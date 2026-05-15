毛根幹細胞培養エキス※1配合の店舗限定商品「スカルプD　ヘアルート」が想定を上回る反響　店舗導入から約半年で、実販売店頭売上金額が約225％に伸長※2

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音、以下：アンファー）が2025年9月10日（水）より順次店頭限定で販売を開始した「スカルプＤ ヘアルート」は、2025年10月の販売開始から2026年3月にかけて、月間実販売店頭売上金額が約225％に伸長※2し、発売以来、想定を上回る反響をいただいております。販売店舗数に関しても約4,500店舗から約7,700店舗へと拡大しています。

※1 ヒト毛根幹細胞順化培養液（保湿成分）（シャンプーのみに配合）

※2 2025年10月と2026年3月の実販売店舗売上金額を比較して算出。対象は「スカルプＤ ヘアルート」全商材を含む。

「スカルプＤ ヘアルート」は、メンズシャンプー市場において16年連続売上No.1※3を誇る「スカルプＤ」ブランドから登場した新シリーズです。

「スカルプＤ」は、これまでWEBチャネルを主軸に高付加価値商品のラインナップを展開し、本格的な頭皮ケア市場にてブランド地位を確立してまいりました。一方で、ドラッグストアをはじめとするリアル流通チャネルでも「スカルプＤ」の価値をより多くのお客様に届けることを重要な取り組みと位置づけており、消費者のニーズに応える商品開発を進めてまいりました。

消費者調査では「本格的な頭皮ケアに関心はあるが、まず日常のシャンプーから試したい」「市販品で手軽に頭皮環境を整えたい」というセルフケア志向層の潜在需要が顕在化しており、リアル流通チャネルで高付加価値の頭皮ケアラインを提供するという決断に至り、「スカルプＤ ヘアルート」の開発に着手しました。

「スカルプＤ」シリーズ初の処方として毛根幹細胞培養エキス※1を配合し、20年以上の研究とのべ300万人以上の頭皮と向き合った知見から生まれた「マルチボリュームアップ設計」と「マグネット設計」により、髪に"ボリューム"と"うるおい"を両立した強い髪※4へと導きます。

WEB販売はなく、ドラッグストア各店舗のみでお求めいただける店頭限定販売商品として、2025年10月の販売開始から2026年3月にかけて、店舗売上金額が約225％に伸長※2し、発売以来、想定を上回る反響をいただいています。

※3 富士経済「化粧品マーケティング要覧2010～2024 No.2」「2025 No.3」メンズシャンプー・リンス メーカーシェア（2009年～2024年実績）

※4 ハリ・コシのある状態のこと

■市場背景と好調の背景にある消費者ニーズ

経済産業省が発表した「生産動態統計」によると、2024年のシャンプー市場規模（出荷額）は前年比3.5％増の837億2,300万円となり、高付加価値・高単価製品へのシフトが成長を牽引しています。消費者はシャンプーに「洗う」だけでなく、成分・機能・頭皮へのアプローチを求める傾向が強まっており、購入における判断基準が大きく変化しています。

こうした市場変化の中で、男性特有の頭皮悩み（ボリュームダウン、うるおい不足など）に特化した処方設計と、希少成分配合による高付加価値化を両立したメンズシャンプーへのニーズが高まっています。「スカルプＤ ヘアルート」はそのニーズを背景に展開された商品であり、以下の2点がこれまでの反響の背景として挙げられます。

好調の要因

１．本格処方のヘアケアが店頭で買える時代へ

これまでヘアサロンや美容師の間でしか注目されていなかった高機能成分を市販品にも求める消費者が増えるなか、「スカルプＤ ヘアルート」は毛根幹細胞培養エキス※1を配合し、20年以上・300万人以上の頭皮研究の知見を凝縮した本格処方を店頭価格2,480円で展開しています。購入者からは成分への驚きと価格への評価を同時に示す声が寄せられており、本格ケアへの関心の高まりを反映した結果とみられます。

〈お客様の声〉

「毛根幹細胞培養エキスが配合されているヘアケア商品が、この金額で使えるのは最高です。」

２．頭皮に悩みを抱える層が求めるのは、“商品の実効性”

当社調査※5によると、髪・頭皮に悩みを持つ層がシャンプー選びで重視する項目は「抜け毛が減ること」「洗浄力が高いこと」「ハリ・コシが改善されること」が上位を占めます。一方、悩みを持たない層の上位は「香りが良いこと」「髪がサラサラになること」であり、同じシャンプー選びでも重視する軸が大きく異なることが分かっています。

「スカルプＤ ヘアルート」は、「マルチボリュームアップ設計」によるハリ・コシ・ボリュームへのアプローチと、地肌へのもみ込み塗りで使う「スカルプパックコンディショナー」という処方設計を持ちます。購入者からは髪の悩みを起点に手に取り、使用後の変化を実感したことを示す声が多数寄せられており、機能・実効性を重視する層に受け入れられていることがうかがえます。

〈お客様の声〉

「髪のボリュームが気になっていたので、頭皮環境を整えながらしばらく使い続けてみます。」

「使った初日で髪のまとまりが良くなったのを実感しました。1週間経って髪の艶が良くなったことに気づいて嬉しかったです。ハリやコシが出てきたように感じています。髪のボリュームも気になりにくくなりました。」

※5 2025年4月実施インターネット調査 対象：30～40代男性計300名

商品概要

分類：化粧品

販売先： イオンリテール、ウエルシアHD、キリン堂、サッポロドラッグストアー、サンドラッグ、スギ薬局、トモズ、富士薬品ドラッグストアグループ、マツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ（あいうえお順）

※取扱い商品は各販売企業・店舗によって異なります。

※一部お取扱いの無い店舗がございます。

【本体】

商品名：スカルプＤ ヘアルート スカルプシャンプー

スカルプＤ ヘアルート スカルプパックコンディショナー

内容量：各350mL／350g

販売価格：2,480円（税抜）／2,728円（税込）

【詰め替え用】

商品名：スカルプＤ ヘアルート スカルプシャンプー つめかえ用

スカルプＤ ヘアルート スカルプパックコンディショナー つめかえ用

内容量：各350mL／350g

販売価格：2,080円（税抜）／2,288円（税込）

【お試し用サシェ】

商品名：スカルプＤ ヘアルート シャンプー＆パックコンディショナー お試し用サシェ

内容量：各12mL／12g

販売価格：167円（税抜）／184円（税込）

商品特徴

1.「スカルプＤ」シリーズ初の処方設計 毛根幹細胞培養エキス※1配合

毛根幹細胞培養エキスとは、

毛根の幹細胞を培養した際に得られる上澄み液です。

頭皮を整え、すこやかに保ちます。

2.マルチボリュームアップ設計

毛髪1本1本まで浸透し、ハリ・コシを与え

ボリューム感のある仕上がりへと導きます。

3.「マグネット設計」採用

シャンプーの「グルタミン酸」※6とコンディショナーの「ポリリジン」※7が

引きつけ合い、うるおいが留まる強い髪※4へ。

※6 グルタミン酸（保湿成分）

※7 ポリリジン（保湿成分）

4.13種類の天然由来植物エキス※8配合

頭皮を保湿する成分を贅沢に配合しています。

※8 保湿成分：ローマカミツレ花エキス、サンザシエキス、セイヨウアカマツ球果エキス、

オドリコソウ花/葉/茎エキス、アルニカ花エキス、ローズマリー葉エキス、

オランダガラシ葉/茎エキス、ニンニク根茎エキス、ゴボウ根エキス、

セイヨウキズタ葉/茎エキス、ユズ果実エキス、モウソウチク成長点細溶解質、

センシンコウ種子エキス

5.すっきり清潔感のあるフルーティー＆ムスクの香り

爽やかな柑橘系のトップノートから、フルーティーな甘さを経て、

ムスクの落ち着いた香りへと変化する

男性にも使いやすい上品な香り設計。

6.5つの無添加設計

シリコン、鉱物油、合成着色料、パラベン、

サルフェート※9（硫酸系化合物）不使用

※9 ラウレス硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸アンモニウムなど

おすすめのパックコンディショナー使用方法

１．指の腹で塗り伸ばしてください。髪だけではなく、頭皮全体にコンディショナーがつくようになじませてください。

２．3～5分放置します。頭皮ケア成分が角質層まで浸透するのを待ちます。

３．指の腹で揉むように髪と頭皮にツルツル感が残っている状態で、お湯が透明になるまですすぎます。

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジング対策・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルス対策・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジング対策商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。