144/430MHzデュアルバンドデジタルトランシーバーID-5200/ID-5200Dを発売

アイコム株式会社ID-5200/ID-5200D

アイコム株式会社（本社：大阪市平野区、代表取締役社長：中岡 洋詞、東証プライム）は、アマチュア無線用の144 / 430MHzデュアルバンドデジタルトランシーバーID-5200＜20Wタイプ＞ / ID-5200D＜50Wタイプ＞を2026年6月下旬に発売します。

ID-5200/ID-5200Dは、タッチ操作対応の＜4.3インチ＞大型カラーディスプレイを搭載した、車載用のデジタルトランシーバーです。2バンド独立ダイヤルを装備しており、それぞれのバンドでスムーズに周波数やボリュームの設定を行うことができます。また、信号の位置やバンドの状況を一目で確認できるウォーターフォール表示を装備し、優れた視認性を実現。設定チャンネルを中心に前後のチャンネルの受信状況を表示できる、メモリースコープ機能※も装備しています。

本機は、ターミナルモード / アクセスポイントモードやDVレピータモニター機能、画像の送受信など、D-STAR(R)の機能も充実。Wi-Fi(R)（2.4GHz/5GHz 対応）/ Bluetooth(R)機能も備え、スマートフォンやPCとの連携にも対応しています。Wi-Fi機能を活用すれば、手軽にインターネットにアクセスできるので、ターミナルモード / アクセスポイントモードをより快適に楽しむことが可能です。Bluetooth(R)機能も搭載しており、スマートフォンやBluetooth(R)骨伝導ヘッドセットS9とワイヤレスで接続できます。さらに、ファームアップによりAPRS＜Automatic Packet Reporting System＞への対応も予定しています。

また、DV / DVを含む対応する全てのモードで完全2波同時受信に対応しています。D-STAR(R)の2つのレピータで受信したり、交信中に他のレピータを受信したりするなどの運用が可能です。もちろん、V / UHFのエアバンドなど、多彩な受信も楽しむことができます。そのほか、APRS / D-PRSなどで威力を発揮するGPS（GNSS）レシーバーも搭載しています。

オプションとして、車内取り付け用ブラケットはもちろん、本体ドッキング用、据え置き用ブラケットをラインナップ。さらに、AMPSホールやカメラの三脚ネジ（1 / 4インチ）も備えているため、周囲の状況に合わせて設置することが可能です。

新世代のフラグシップD-STAR(R)モービル機として、優れた操作性と多彩な機能を実現し、ユーザーにさらなるアマチュア無線の楽しさを提供します。

＜おもな特長＞

●視認性に優れたタッチ操作対応の＜4.3インチ＞大型カラーディスプレイ

●各種操作をスムーズかつ直感的に行うことができる2バンド独立のダイヤル

●バンドの状況を一目で確認することができるウォーターフォール表示

●設定チャンネルを中心に前後のチャンネルの受信状況を表示できるメモリースコープ機能※

●DVゲートウェイ機能やDVレピータモニター機能などD-STAR(R)の機能充実

●APRS＜Automatic Packet Reporting System＞にファームアップで対応予定

●DVゲートウェイ通信などに便利なWi-Fi機能（2.4GHz/5GHz帯対応）

●Bluetooth(R)機能でスマートフォンと接続、各種アプリケーションの使用も快適

●DV / DVを含む対応する全てのモードで完全2波同時受信に対応

※メモリーモード/DR機能時。

＜発売時期＞

2026年6月下旬予定

＜製品概要＞ 144/430MHzデュアルバンドデジタルトランシーバー

●機種名：ID-5200 ＜20Wタイプ＞

ID-5200D ＜50Wタイプ＞

●付属品：ハンドマイクロホンHM-232、DC電源ケーブル、コントロ―ラーケーブル（約3.5ｍ）

ほか

・アイコム、ICOM、ICOMロゴはアイコム株式会社の登録商標です。 ・D-STARは日本アマチュア無線連盟の登録商標です。 ・Bluetoothワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。アイコム株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。 ・Bluetooth標準規格に適合していても、機器の仕様や設定により、本製品と接続できないことがあり、すべての動作を保証するものではありません。 ・Wi-FiはWi-Fi Alliance(R)の登録商標です。 ・その他の社名、製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。 ・この無線機を使用するには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。

＜アイコム株式会社について＞

アイコム株式会社（https://www.icom.co.jp/）は、東証プライム上場（6820）の無線通信機器の総合メーカーです。1954 年の創業以来、陸上業務無線機器をはじめ海上無線、航空無線、衛星通信、ナビゲーション機器、受信機、IP ネットワーク、アマチュア無線にいたるまで信頼性の高い製品を世界中に提供しています。アイコムの製品は、官公庁、公益団体、流通、空港、船舶、警備業、小売業など様々な分野で使用されています。