めるぷちとほっぺちゃんがコラボ！ここみんプロデュース渋谷イベント開催。渋谷を拠点に世代を超えてKAWAIIをアップデート！

株式会社VAZ

株式会社VAZ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：谷鉄也）が運営する、女子中高生インフルエンサーグループ「めるぷち」と広済堂グループ株式会社 広済堂ネクスト（本社：東京都港区、代表取締役社長：常盤誠）は「平成レトロ / Y2K」を象徴とするサン宝石の人気キャラクター『ほっぺちゃん』とのコラボレーションを2026年5月30日（土）、ヴィレッジヴァンガード渋谷本店にて実施いたします。

コラボする『ほっぺちゃん』を、「めるぷち」メンバーと直接交流しながら世界に一つだけの『オリジナルほっぺちゃん』が作れる生しぼり体験イベントおよびオリジナルコラボグッズの販売会が開催されます。

今回コラボする『ほっぺちゃん』は、メモリーテックつくば株式会社サン宝石事業部にて「サンホ」の愛称で親世代から子どもたちまで幅広く知られ、累計2,500万個を売り上げる大人気キャラクターです。

１.イベント概要

めるぷち選抜生「ここみん」が1日店長を務め、交流と体験をメインとしたイベントを開催。

ここでしか手に入らない「めるぷち」ほっぺちゃん作りを楽しめるほか、メンバーとの撮影会も実施します。

● 開催日時： 2026年5月30日（土) 11:00～16:00

● 場所： ヴィレッジヴァンガード渋谷本店

● 参加メンバー：12名（変更になる場合がございます）

↪︎ここみん / ありす / ことこ / ゆず / にこ / こっちゃん / れいな / まな / るか /かのん / あゆな / ここな

● 体験会参加費： 4,000 円（税込）

↪︎内容： オリジナルほっぺちゃん作り（2個制作）＋希望のめるぷちメン

バーとのスマホ2S会。

● 生絞り体験会：参加メンバースケジュール（予定が変更になる場合がございます）

↪︎ 12:00~13:00 ここみん/ありす/ことこ

↪︎ 13:00~14:00 れいな/まな/こっちゃん

↪︎ 14:00~15:00 ゆず/にこ/るか

↪︎15:00~16:00 かのん/あゆな/ここな

２.コラボグッズの販売

めるぷち選抜メンバー6名がほっぺちゃんタッチによってキャラクターに変身！

チャームやシール、アクリルスタンドなど、ファンにはたまらないグッズラインナップがヴィレッジヴァンガード内で販売されます。

●ひより： 天使ほっぺちゃん

● りのん： 宇宙猫ほっぺちゃん

● ひなの： めるぷちほっぺちゃん

● ここみん： クリームソーダほっぺちゃん

● ひなた： 闇かわほっぺちゃん

● ゆきな： 平成ギャルほっぺちゃん

〈 グッズラインナップ〉

３.特典会・グッズ購入特典

当日、会場にてコラボグッズをご購入いただいた方を対象に、特別な特典をご用意しております。



● グッズ購入特典：

↪︎1,100 円（税込）ご購入ごとにグッズへの「サイン券」を配布。

↪︎ 3,300 円（税込）ご購入ごとに希望メンバーからの「10秒メッセージ動画券」を配布。



● 特典会券（当日販売）

↪︎ チェキ券 1,500円(税込)

↪︎チェキ券5枚(1枚にサイン) 7,500円(税込)



● 特典会スケジュール（変更になる場合がございます）

↪︎ 12:00~13:00 ゆず/にこ/るか

↪︎13:00~14:00 かのん/あゆな/ここな

↪︎ 14:00~15:00 ここみん/ありす/ことこ

↪︎ 15:00~16:00 れいな/まな/こっちゃん

【ほっぺちゃん とは】

『ほっぺちゃん』は、2010年にサン宝石から誕生した、ぷにぷにとした感触、つぶらな瞳、キラキラのほっぺが特徴の「サン宝石」オリジナルキャラクターです。

クリームのようにしぼり出された形状と、ひとつひとつに個体差のある表情やデザインが特徴で、自分だけのキャラクターとしてティーン女子を中心に人気を集めました。誕生当時は女子小学生を中心に人気を集め、現在は当時のファンが大人になったことで、「平成レトロ」「平成女児」「キダルト消費」といった時代の流れとも重なり、再び注目を集めています。

「ほっぺちゃんしぼりワークショップ」はサン宝石フェアを中心に開催している、“世界に一つだけ”のほっぺちゃん制作体験。好きなカラーやパーツを選び、ホイップのようにしぼってつくる、創造力をくすぐるアートワークショップとして幅広い層に人気です。



『サン宝石』は、アクセサリー、雑貨、キャラクター商品を通じて、少女たちの“かわいい”を支えてきたブランドです。

長年、カタログ通販を中心に多くのファンに親しまれ、現在は「サン宝石」「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを活かした製造・販売・販促・ライセンス事業を展開しています。



サン宝石オンラインショップ：https://sunho.store/

X：https://x.com/sunhoseki

TikTok：https://www.tiktok.com/@sun_hoseki

Instagram：https://www.instagram.com/sunhoseki/

youtube：https://www.youtube.com/@SunhoJpSunho

【「めるぷち」について】

『めるぷち』は、「カワイイをスタートしよう！」をコンセプトに、YouTube や TikTok

を中心に活動する女子中高生インフルエンサーグループです。

2019年より動画投稿を開始し、YouTube チャンネル『めるぷち』（登録者数43.1万人

／2026年5月時点）は、累計視聴回数6.5億回を突破。メイク、ファッション、恋愛、ダ

ンス、ドキュメンタリーなど、女子中高生の関心に寄り添った多彩な企画に挑戦し、Z 世

代・α 世代のリアルな 今 を映し出すコンテンツを日々発信しています。

毎年開催される新メンバーオーディションや、グループ内の 顔 を決定するサバイバル

番組「選抜決定戦」は同世代を中心に高い支持を集め、YouTube 急上昇ランキング1位、

国内生配信デイリーランキング1位などを獲得しています。

また、卒業生には10代から圧倒的な知名度を誇る「さくら」「おさき」をはじめ、女

優・モデル・アーティストとして活躍する人材を多数輩出。次世代スターの登竜門として

の役割も果たしています。

YouTube：https://www.youtube.com/@melpetite

TikTok：https://www.tiktok.com/@melpuchipuchi

Instagram：https://www.instagram.com/melpuchipuchigram/

X：https://x.com/melpetite_tokyo