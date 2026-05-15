12 赤間 賢人選手 契約合意(新規)のご報告

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2026-27シーズンにおいて、#12 赤間 賢人選手との選手契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。

なお、契約期間は2028-29シーズンまでの3年契約となります。

#12 赤間 賢人 -Kento Akama-

ポジション

SG

身長/体重

189cm/81kg

生年月日

2005年6月19日

出身地

福岡県

出身校

東海大学

経歴[表: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/400_1_d3fd583ead62e159941c677a89e9b0fb.jpg?v=202605150651 ]

赤間 賢人選手 コメント

今シーズン特別指定選手として加入し、ロボッツでプレーできたことは大きな経験となり、またたくさんのファン・ブースターの方々の前でプレーできた事をとても感謝しています。ありがとうございました。

また、このオフシーズンで自分の課題にしっかりと向き合い、パワーアップして戻って来たいと思います。来シーズンも引き続き応援よろしくお願いします。

落 慶久GM コメント

この度、B.LEAGUE DRAFT 2026にて一巡目2位指名をし、優先交渉権を得た赤間 賢人選手と2026-27シーズンより3年契約(プレーヤーオプション付)を締結いたしました。

赤間選手は、ドラフト指名後から特別指定選手として活動し、弱冠20歳であるにも関わらずチームのローテーションの一角を担い、3Pシュートをはじめとしたシュート力と類まれなオフェンス能力でチームの勝利に貢献し、アリーナ全体を熱狂の渦に巻き込み、B1でも活躍できるレベルであると証明をしてくれました。

赤間選手がプロキャリアのスタートを茨城ロボッツで迎えてくれることを、大変嬉しく思っています。

将来的にはチームの「顔」、そしてリーグを代表する選手となるべく、オフェンス・ディフェンス両面で一層の飛躍と成長を期待しています。赤間選手の引き続きの活躍と今後の飛躍にぜひご期待ください。

なお、赤間選手とはドラフト指名権獲得後、速やかに2026-27シーズン以降のプロ契約を締結しておりましたが、他の選手との契約締結リリースとの兼ね合いより、発表がこのタイミングとなったことを併せてご報告いたします。