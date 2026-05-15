「世界禁煙デー」（5/31）に「世界禁煙デー記念イベント2026」を開催

スマート・ライフ・プロジェクト 事務局

厚生労働省は、「世界禁煙デー」（５月31日）および「禁煙週間」（５月31日～６月６日）の取り組みの一環として、「世界禁煙デー記念イベント2026」を開催します。

「世界禁煙デー」は、世界保健機関（WHO）が、「たばこを吸わないことが一般的な社会習慣になること」をめざし1989年に制定したものです。厚生労働省は1992年から、世界禁煙デーから始まる一週間を「禁煙週間」とし、たばこの健康影響等の普及啓発を強化する期間として取り組んできました。

2026年のテーマは、「みんな知っている？たばこのルール」とし、禁煙及び受動喫煙防止についての啓発を行います。

（参考：2026年WHO世界禁煙デーのテーマ：Unmasking the appeal - countering nicotine and tobacco addiction）

特設ページはこちら:https://smartlife-project.com/event/fctc/

【世界禁煙デー記念イベント2026 概要】

■日時：５月31日（日）13:00～14:50（報道受付 12:30～）

■テーマ：「みんな知っている？たばこのルール」

■会場：KDDIホール（東京都千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル2階）

■共催（予定）：厚生労働省、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会、

公益社団法人日本薬剤師会、公益社団法人日本看護協会、

国立研究開発法人 国立がん研究センター

■後援（予定）：文部科学省、人事院、警察庁、こども家庭庁、東京都、

健康日本21推進全国連絡協議会 他

■出演（予定）:

ハリー杉山氏（タレント）

オムロン ヘルスケア株式会社

(第14回健康寿命をのばそう！アワード 厚生労働省 健康・生活衛生局長 優良賞)

調布市

(第12回健康寿命をのばそう！アワード 厚生労働省 健康・生活衛生局長 優良賞)

中村 正和氏

(公益社団法人 地域医療振興協会地域医療研究所へき地医療研究センター アドバイザー)

堀岡 伸彦（厚生労働省健康・生活衛生局健康課長）

■プログラム：

・オープニング 開会挨拶

・主催者挨拶

・令和８年度「禁煙週間」「スマート・ライフ・プロジェクト」活動概要紹介

・基調講演「受動喫煙問題の解決は、マナーでなく、ルールの時代へ」

・パネル・ディスカッション「みんな知っている？たばこのルール」

・閉会挨拶

・フォトセッション

特設WEBページ・配信URLはこちら

・公開日:2026年5月15日(金)

・特設WEBページ：https://kennet.mhlw.go.jp/slp/event/fctc/index

・配信URL：https://youtube.com/live/-_TjnLIhwdQ

※登壇者及びプログラム等は予告なく変更する可能性があります

【一般観覧募集のお知らせ】

広く一般の方にも本活動をお知らせするため、50名の方を当日参加者として募集します。参加をご希望の方は、下記募集概要からスマート・ライフ・プロジェクト事務局へお申し込みをお願いします。厳正な抽選の上、当選者の方には追ってご連絡をいたします。

■受付期間：5月15日（金）～ ５月22日（金）

※抽選結果のご連絡は25日(月)にご連絡いたします。

■申込み方法：

必要事項（下記項目）を記載のうえ、メールにて申し込みください。

厳正な抽選の上、当選者の方には追ってご連絡いたします。

宛先/Email：info@smartlife.go.jp

必要事項：下記項目全て記載してください

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件名:【令和8年度禁煙デーイベント観覧】

１.氏名２.ふりがな３.住所４.年齢(生年月日)５.電話番号６.職業

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※お申し込みのメールには、件名記載をお願いいたします：【禁煙デーイベント観覧】

※当日は参加型のクイズを予定しています。

※お一人様1回/1名のお申し込みまでとさせていただきます

※ご当選された方は、イベント当日顔写真付きの本人確認書類

(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)をご持参ください

（受付の際に確認させていただきます）

ご不明事項等ございましたら、SLP事務局までメールにてお問い合わせください

＜参 考＞

■令和８年度「禁煙週間」について

厚生労働省では、平成４年から、世界禁煙デーに始まる１週間を「禁煙週間」として定め、たばこの健康影響等の普及啓発を強化する期間として取り組んできました。

令和6年4月から開始している「二十一世紀における第三次国民健康づくり運動（健康日本21（第三次））」においては、喫煙率の減少や「望まない受動喫煙のない社会の実現」等を目標に掲げ、引き続きたばこ・受動喫煙対策を推進していくこととしています。

また、受動喫煙防止については、健康増進法（平成14年法律第103号）に基づき、様々な対策を講じている中、「健康日本21（第三次）」においては、「望まない受動喫煙のない社会の実現」を目標に掲げ、引き続き受動喫煙対策を推進していくこととしています。

これらを踏まえ、令和８年度は「みんな知っている？たばこのルール」を禁煙週間のテーマとし、禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発等を積極的に行います。

■「スマート・ライフ・プロジェクト」とは

「健康寿命をのばそう！」をスローガンに、国民全体が人生の最後まで元気に健康で楽しく毎日が送れることを目標とした国民運動。プロジェクトに参画する企業・団体・自治体と協力・連携しながら、運動、食生活、禁煙、健診・検診の受診、睡眠、女性の健康について 、具体的なアクションの呼びかけを行い、更なる健康寿命の延伸を推進しています。

https://kennet.mhlw.go.jp/slp/