ペットは犬？猫？何匹？みんなの“癒しの存在”を大調査！【1000人アンケート】

ペットの歴史は1万年以上前！？

株式会社ナビット

現代でも猫や犬をペットとして飼っている家庭が多く見られますが、人が犬と暮らし始めた歴史は1万年以上にも遡ります。

犬はもともと狩りが得意な動物で大昔の人々は、犬に狩猟を手伝ってもらいながら生活していたそうです。

実際に、約1万2000年前のイスラエルの遺跡では、人と犬が一緒に葬られたお墓が見つかっています。

また日本でも、縄文時代にあたる約9000年前の遺跡から、丁寧に埋葬された犬の骨が発見されています。

こうした発見から、犬は昔から人にとって特別な存在だったことがわかります。

一方、猫が人と暮らし始めたのは、約4000年前ごろ。

穀物をネズミから守ってくれる存在として、人々と暮らすようになったといわれています。

長い時間をかけて、今では私たちの心を癒してくれる大切なパートナーになりました。

ナビットは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「ペットについて」アンケートを実施しました。

・調査期間：2026年3月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

現在ペットを飼っている人は、3割弱

【調査】

現在、ペットを飼っていますか？（対象：1,000名）

「現在、ペットを飼っていますか？」という質問については、「はい」が26.6％、「いいえ」が73.4％という結果になりました。

飼っているペットは、猫や犬が人気

【調査】

なんのペットを飼っていますか？(複数選択)※回答数1,059人

どんなペットを飼っているかについて複数選択可で質問したところ、「猫」が112人、「犬」が80人、「観賞魚」が50人と続きました。

飼っているペットは、「1匹」が多い

【調査】

何匹のペットを飼っていますか？（対象：1,000名）

何匹のペットを飼っているかについては、「1匹」が12.9％、「2匹」が5.5％、「6匹以上」が3.8％という順になりました。ペットは1～2匹飼っている人が多いようです。

これから飼ってみたいペットも猫や犬が人気

【調査】

これから飼ってみたいペットは何ですか？(複数選択)※回答数1,248人

「これから飼ってみたいペットは何ですか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「猫」が206人、「犬」が200人、「インコ・オウム」が48人と続きました。猫や犬が人気のようです。

ペットとの大切な思い出を紹介

今回は、「ペットとの思い出があれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文のままピックアップしてみます。

「老犬となって、父の腕の中で死んだ犬。大好きだった」

「母猫が膝の上で出産を始めたので慌てて離れようとしたが、ずっと後をついてきた。結局私の膝の上で子供が生まれた」

「猫との出会い。家に迷い込んできた猫。今3匹いるけど、出会いがいい思い出。今年12歳になる猫は母の葬式の時に庭に来たし、2匹目の猫は7年前に父の初盆の時に庭に来たし、3匹目の猫は父の弟の葬式の時に来ました。嘘のようだけど、ほんとに私が寂しがらないようにと思ってきたんだと、今でも思っています。いい思い出です」

子どもの頃に飼っていたペットについてのエピソードが多いように感じました。また、「亡くなるのが辛い」という声も複数挙がっていました。ペットは大切な家族だからこそ、別れが辛くなりますよね。

ペットと同じものを食べられる時代に！？

お菓子の大手メーカー森永製菓は、2026年3月3日に、「ひと」と「ペット」が同じおやつを一緒に楽しむ食体験を提案する「ひととペットプロジェクト」の第1弾商品として、飼い主と愛犬が一緒に食べられるおやつ全7品を発売開始しました。



ペットの家族化が進んでいる状況の中で、ペットと同じおやつを楽しめるように開発されたと言われています。気になる愛犬家の皆さんは、ぜひチェックしてみてくださいね。



また、こちらは第1弾とのことなので、今後第2弾以降では、愛猫などの他のペットと楽しめる商品も開発されていくかもしれませんので、これからの発表も楽しみです。

「1000人アンケート」とは

「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。

1000人アンケートの特長

1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層（20代～）が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください！

★「1000人アンケート」詳細はこちら★

https://survey.navit-research.jp/

★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★

https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com

【本リリースの引用・転載時のお願い】

・事前に株式会社ナビット 広報担当まで連絡頂けますようお願い申し上げます。

・クレジットと出典元のリンクを明記していただきますようお願い申し上げます。

＜例＞「株式会社ナビット（データ活用なう）が実施した調査結果によると…

https://www.navit-j.com/media/?p=109590