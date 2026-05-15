〈ミュージック・ラウンジ〉vol.12 吉川忠英＆斎藤ネコ ネコ忠 de 東京ギター
公益財団法人せたがや文化財団
2026/7/17（金）19:00開演
北沢タウンホール
誰もが知るあの旋律、あのイントロ。その「音」を生み出してきた、音楽界を牽引する二人によるデュオ、“ネコ忠”こと吉川忠英と斎藤ネコが登場！ 職人技が光る温もりあるアコギの音色と、変幻自在でドラマチックなヴァイオリンが織りなす、最高に贅沢なライブをお届けします。レジェンドなのに気取らない、楽しい“ネコ忠”ワールドを、心ゆくまで。
開演前には、ワンドリンクをどうぞ！
◆出演
吉川忠英（ギター＆ボーカル）
斎藤ネコ（ヴァイオリン）
◆曲目
やさしさに包まれたなら
涙そうそう
夜更けのトマトジュース 他
※予告なく変更となる場合があります
◆料金
一般 4,500円
せたがやアーツカード 3,800円（前売のみ）
※全席指定・消費税込
※未就学児入場不可
★ワンドリンク付き！
ロビーにてチケットをご提示の上、お好きなドリンクとお引き換えください。
・おひとり様1回限り
・お持ち帰り可能
◆チケット取扱い
世田谷パブリックシアターチケットセンター(https://setagaya-pt.jp/membership/online/)
03-5432-1515（10:00～19:00）
◆発売開始
2026/5/27（水）10:00
※窓口での取扱いは2026年5月28日（木）10:00から
◆詳細せたおんHP(https://www.setagayamusic-pd.com/event/11312.html)より
【主催】公益財団法人せたがや文化財団 音楽事業部
【後援】世田谷区／世田谷区教育委員会
【協力】（株）オープンイノベーション／松本記念音楽迎賓館／（有）太子堂楽器店／（株）世田谷サービス公社 エフエム世田谷