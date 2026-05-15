〈ミュージック・ラウンジ〉vol.12　吉川忠英＆斎藤ネコ　ネコ忠 de 東京ギター

公益財団法人せたがや文化財団

2026/7/17（金）19:00開演

北沢タウンホール

誰もが知るあの旋律、あのイントロ。その「音」を生み出してきた、音楽界を牽引する二人によるデュオ、“ネコ忠”こと吉川忠英と斎藤ネコが登場！ 職人技が光る温もりあるアコギの音色と、変幻自在でドラマチックなヴァイオリンが織りなす、最高に贅沢なライブをお届けします。レジェンドなのに気取らない、楽しい“ネコ忠”ワールドを、心ゆくまで。

開演前には、ワンドリンクをどうぞ！

◆出演

吉川忠英（ギター＆ボーカル）

斎藤ネコ（ヴァイオリン）

◆曲目

やさしさに包まれたなら

涙そうそう

夜更けのトマトジュース 他

※予告なく変更となる場合があります

◆料金

一般 4,500円

せたがやアーツカード 3,800円（前売のみ）

※全席指定・消費税込

※未就学児入場不可

★ワンドリンク付き！

ロビーにてチケットをご提示の上、お好きなドリンクとお引き換えください。

・おひとり様1回限り

・お持ち帰り可能

◆チケット取扱い

世田谷パブリックシアターチケットセンター(https://setagaya-pt.jp/membership/online/)

03-5432-1515（10:00～19:00）

◆発売開始

2026/5/27（水）10:00

※窓口での取扱いは2026年5月28日（木）10:00から

◆詳細せたおんHP(https://www.setagayamusic-pd.com/event/11312.html)より

【主催】公益財団法人せたがや文化財団 音楽事業部

【後援】世田谷区／世田谷区教育委員会

【協力】（株）オープンイノベーション／松本記念音楽迎賓館／（有）太子堂楽器店／（株）世田谷サービス公社 エフエム世田谷