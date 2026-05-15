〈ミュージック・ラウンジ〉vol.12　吉川忠英＆斎藤ネコ　ネコ忠 de 東京ギター

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公益財団法人せたがや文化財団

2026/7/17（金）19:00開演


北沢タウンホール



誰もが知るあの旋律、あのイントロ。その「音」を生み出してきた、音楽界を牽引する二人によるデュオ、“ネコ忠”こと吉川忠英と斎藤ネコが登場！ 職人技が光る温もりあるアコギの音色と、変幻自在でドラマチックなヴァイオリンが織りなす、最高に贅沢なライブをお届けします。レジェンドなのに気取らない、楽しい“ネコ忠”ワールドを、心ゆくまで。


開演前には、ワンドリンクをどうぞ！





◆出演


吉川忠英（ギター＆ボーカル）


斎藤ネコ（ヴァイオリン）



◆曲目


やさしさに包まれたなら


涙そうそう


夜更けのトマトジュース　　他


※予告なく変更となる場合があります



◆料金


一般 4,500円


せたがやアーツカード 3,800円（前売のみ）


※全席指定・消費税込


※未就学児入場不可



★ワンドリンク付き！


ロビーにてチケットをご提示の上、お好きなドリンクとお引き換えください。


・おひとり様1回限り


・お持ち帰り可能



◆チケット取扱い


世田谷パブリックシアターチケットセンター(https://setagaya-pt.jp/membership/online/)


03-5432-1515（10:00～19:00）



◆発売開始


2026/5/27（水）10:00　


※窓口での取扱いは2026年5月28日（木）10:00から



◆詳細せたおんHP(https://www.setagayamusic-pd.com/event/11312.html)より



【主催】公益財団法人せたがや文化財団 音楽事業部


【後援】世田谷区／世田谷区教育委員会


【協力】（株）オープンイノベーション／松本記念音楽迎賓館／（有）太子堂楽器店／（株）世田谷サービス公社 エフエム世田谷