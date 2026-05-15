株式会社 旭川ワイナリー【プレスリリース】 2026年5月25日 新発売

株式会社 旭川ワイナリー

旭川ワイナリー（北海道雨竜郡）は、このたび初リリースとなるワイン「キャンベルアーリー 2025ヴィンテージ」を発表いたします。

本ワインは、北海道の自然と土地の個性を最大限に表現することを目指し、自社畑で栽培されたキャンベルアーリーを使用し、旭川ワイナリーの記念すべきファーストヴィンテージです。

また、2026年ヴィンテージより栽培・醸造・品質体制をさらに強化し、地域に根ざしたワイン造りを本格始動いたします。

さらにこのたび、旭川出身でCHEF-1グランプリ初代王者、TVでお馴染みの下国伸シェフが旭川ワイナリーの公式アンバサダーに就任。北海道の食文化とワインの魅力を国内外へ発信してまいります。

加えて、富良野ワインにて製造課長を務めた高橋克幸氏が、旭川ワイナリーのワインコンサルタントに就任。北海道ワインの知見と経験を活かし、品質向上と地域性豊かなワイン造りを推進します。

概要

日時：2026年5月25日（月）11:00～

会場：大徳寺

住所：北海道雨竜郡沼田町南1条6丁目6番21号

当日は、初リリースワインの紹介に加え、今後の旭川ワイナリーの取り組みや北海道ワインの可能性についてご説明いたします。

就任のコメント

公式アンバサダー 下国伸シェフ

「料理人として、この土地の風土を皿の上に表現することは私の生涯のテーマです。

今回、アンバサダーという大役をいただいたことで、表現の幅が『食』から『ワイン』へと、より深く、より広く繋がっていくことに喜びを感じています。

地元の生産者の皆さんが情熱を注いで作ったこの一杯を、もっと身近に、そして誇りに感じてもらえるよう、アンバサダーとして全力で盛り上げてまいります。」

ワインコンサルタント 高橋克幸氏

「北海道の北に位置する旭川近郊は、寒さの厳しい地域です。しかし、近年の気候変動により必ず良質なワイン用ぶどうの産地となります。10年後、20年後を見据えた堅実なワインづくりを支援していきます。」

旭川ワイナリー WEB: https://asahikawa-winery.com