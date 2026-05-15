FUJI ROCK FESTIVAL′26｜ラインナップ第4弾・ステージ別発表！5/16（土）～チケット一般発売開始！！

遂にメイン4ステージ別ラインナップ発表！！

株式会社スマッシュ

GREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVEN、それぞれのステージを際立たせてくれるラインナップが今年もそれぞれ決定しました！

そして新たに、インディー・ロック界の新興勢力としてヨーロッパを中心に注目を集めるフィンランド出身4人組バンドUSが3日目のRED MARQUEEに出演決定！

また、フジロックに馴染みのトップ・ミュージシャンが集結し、毎年豪華絢爛なロックンロールショウが繰り広げられる、フジロック発スペシャルバンドROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRAには、長年フジロックのMCとして盛り上げてくれたスマイリー原島氏への追悼を込めて、池畑潤二のミュージックソウルメイト、大江慎也、甲本ヒロト、浅井健一、トータス松本 が集結！

5/16(土)10：00からチケット一般発売開始！！

入場券がお得に買える先行予約は本日23：00まで！

いよいよ明日10:00～チケット一般発売開始です！

3日通し駐車券【S】【A】完売につき、新たに3日通し駐車券【B】をご用意しました。

(会場まではシャトルバスでの移動となります)

また、新たに楽天トラベル、CNプレイガイドでもチケットの取り扱いを開始します。

入場券

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120181/table/90_1_755eb61b2a3b96d3a74c01495c2cfce2.jpg?v=202605150651 ]

※15歳以下は保護者の同伴に限り入場無料です。

キャンプサイト券

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120181/table/90_2_0904a4c50d042bc1f608b6b643fd32dc.jpg?v=202605150651 ]

駐車券

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/120181/table/90_3_539a6a67371261981ea97062311d47e3.jpg?v=202605150651 ]

ムーンキャラバンチケット

オートキャンプ施設「MOON CARAVAN」専用のチケット。(4泊限定)

専用駐車券+専用キャンプサイト券+3日通し入場券のセット販売のみ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/120181/table/90_4_84e784a945c94b3a5c06ce4f9db895df.jpg?v=202605150651 ]

※先行販売期間中であっても、規定枚数に達した場合販売を終了させていただきます。

※各種注意事項を必ずお読みいただいた上でチケットをご購入下さい。

FRF'26 スペシャルプログラム 配信スタート！

チケット :https://www.fujirockfestival.com/ticket/index

FUJI ROCK FESTIVAL’ 26 SPECIAL PROGRAM Supported by Amazon Music

フジロックを全力で楽しむためのスペシャルコンテンツ「FUJI ROCK FESTIVAL'26 SPECIAL PROGRAM Supported by Amazon Music」。毎回素敵なゲストを迎え、4回にわたってここだけの情報盛りだくさんでお届けします。

第1回目となる今回は、Kroiの内田怜央さんと長谷部悠生さんをゲストに迎えて、司会のハリー杉山＆セレイナ・アンと今年のヘッドライナー3組を深掘り。さらにKroiが過去フジロックに参加した際のエピソードや裏話などここでしか聞けないトークも要チェックです！

オフィシャルグッズ事前受注販売 受付スタート！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nOx5W6jto-Q ]フジロックYouTube Channel :https://www.youtube.com/@FujiRockFestival

出演者名入りTシャツや、今年のキービジュアルを使用したデザインTシャツなど、10種類以上の新デザインTシャツがラインナップ。さらに、フジロック’98のステージをフィーチャーした「ブランキー・ジェット・シティ」「ミッシェル・ガン・エレファント」とのスペシャルコラボTシャツの再販も決定。フェスグッズ定番のタオル類も、バスタオル、フェイスタオルや温泉タオルなどがニューデザインで登場します。

そして最大の注目は――

今年フジロックに初出演する「Fujii Kaze」とのスペシャル・コラボレーションが実現！

「Fujii Kaze x Fuji Rock’26」オフィシャル・コラボグッズは、全3アイテム・5デザインを満を持して解禁。発表と同時に受注スタートとなりました。フジロック公式販売でしか手に入らない特別なラインナップに、ぜひご注目ください。

受注受付期間 5/15(金)～5/24(日)

●配送は6月下旬より順次発送を予定しています。

●受付期間中でも、定数に達し次第販売を終了するアイテムがございます。

●詳細は受注販売サイトをご確認ください。

FRF'26公式受注販売サイト :https://shop.fujirockfestival.com/

プレイベント FUJI ROCK DAYS 東京・大阪で開催！

フリーライブや大抽選会など、フジロックの魅力を凝縮したプレイベントの決定版！

東京は今週末、大阪は来週末いよいよ開催！

フジロックの魅力を体感できるプレイベント「FUJI ROCK DAYS」東京・渋谷PARCOでは、5/16(土)～17(日)の2日間、大阪・心斎橋PARCOでは5/22(金)～5/24(日)の3日間、開催決定です！

チケット・グッズの対面販売や、豪華賞品が当たる毎年大盛り上がりの大抽選会、さらにここでしか見られない貴重な映像の上映など内容盛りだくさん！

さらに大阪では、5/24（日）に心斎橋PARCO地下2Fでスペシャルライブも開催。

当日は特設ブースにフジロックのスタッフが常駐、対面式でチケットを発売するので、フジロックに関するわからないことや不安なこともこのチャンスに解決！

5/16(土)～5/17(日) FUJI ROCK DAYS 東京・渋谷PARCO

開催場所：渋谷パルコ 正面玄関(公園通り側) 特設ブース

開催時間：11:00-19:00

5/22(金)～5/24(日) FUJI ROCK DAYS 大阪・心斎橋PARCO

開催場所：心斎橋PARCO 1F インフォメーション横入口

開催時間：各日12:00～19：30

5/24(日) FUJI ROCK DAYS 大阪 -Special Live-

開催場所：心斎橋PARCO B2F 心斎橋ネオン食堂街 特設ステージ

開催時間：12:30～18:30

詳細を見る :https://www.fujirockfestival.com/news/detail/9069f44964ddc932026年7月24日（金）25日（土）26日（日）

新潟県湯沢町苗場スキー場

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=tjAPpRlkNRg ]FUJI ROCK FESTIVAL :https://www.fujirockfestival.com/