契約満了・退団のお知らせ

トヨタアルバルク東京株式会社

アルバルク東京は、セバスチャン・サイズ選手、菊地祥平選手、マーカス・フォスター選手、福澤晃平選手、チェイス・フィーラーとの契約が満了となり、退団することとなりましたので、お知らせいたします。

5選手のこれまでのクラブへの貢献に感謝するとともに、今後のさらなるご活躍を心より祈念いたします。

セバスチャン・サイズ（Sebastian Saiz）

契約満了日：2026年6月30日

サイズ選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストには公示されず、今後の所属先は、後日、移籍先クラブより発表される予定です。

背番号：11

ポジション：PF/C

生年月日：1994年7月15日

身長/体重：205cm/106kg

出身地：スペイン

出身校：ミシシッピ大学

経歴：

2017 Real Madrid（スペイン）

2017-18 San Pablo Burgos（スペイン）

2018-19 Iberostar Tenerife （スペイン）

2019-20 サンロッカーズ渋谷（B1）

2020-21 千葉ジェッツ（B1）

2021-26 アルバルク東京（B1）

スタッツ（個人成績）： https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=26921



コメント：

5年間という素晴らしい時間を経て、私の人生におけるとても特別な章を締めくくり、アルバルク東京を離れる時が来ました。

このクラブ、そしてファンの皆さんは、私の人生に想像以上の大きな影響を与えてくれました。私はここで、選手としても人としても成長し、キャリアの中でも最も大切な瞬間を経験することができました。

チームメイト、コーチ、スタッフ、フロント、そしてアルバルクファミリーのすべての皆さまからいただいたサポート、リスペクト、そして温かさに心より感謝申し上げます。スペインから遠く離れた日本で、皆さんは私を家族のように迎え入れてくださいました。アリーナを埋め尽くし、勝利の時も苦しい時も支えてくださったアルバルクファンの皆さま、本当にありがとうございました。

皆さまの情熱とエネルギーは、これからも私の心の中で特別な存在であり続けます。

このユニフォームを着て、皆さんとともに成功や天皇杯でチャンピオンシップを勝ち取れたことを誇りに思います。

東京で過ごした5年間は、私にとって永遠に忘れることのない特別な思い出です。

本当にありがとうございました。

菊地 祥平（Shohei Kikuchi）

契約満了日：2026年6月30日

菊地選手はかねてより公表のとおり現役引退することとなり、B.LEAGUE自由交渉選手リストに5月15日付で引退選手として公示されます。

背番号：13

ポジション：SF

身長/体重：191cm/91kg

生年月日：1984年8月27日

出身地：山形県

出身校：日本大学山形高校→日本大学

経歴：

2007-13 東芝ブレイブサンダース（JBL）

2013-16 トヨタ自動車アルバルク東京（NBL）





2016-22 アルバルク東京（B1）

2017-18 B.LEAGUE優勝

2018-19 B.LEAGUE優勝

FIBA Asia Champions Cup 2019優勝

2019-20 B1リーグ戦 東地区優勝

2022-24 越谷アルファーズ（B2）

2024-26 アルバルク東京（B1）

第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会 優勝

代表歴：

2007 第24回ユニバーシアード競技大会 日本代表

2014 FIBA Asia Cup 日本代表

スタッツ（個人成績）: https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=9032

コメント：

菊地祥平選手の現役引退に際してのコメントは、後日公開予定の特設サイトに掲載いたします。

マーカス・フォスター（Marcus Foster）

契約満了日：2026年6月30日

フォスター選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストに、5月15日付で公示されます。

背番号：17

ポジション：SG（シューティングガード）

生年月日：1995年6月3日

身長/体重：191cm/93 kg

出身地：アメリカ合衆国

出身校：クレイトン大学

経歴：

2018-19 Wonju DB Promy （韓国/KBL） Champville SC (レバノン/LBL）

2019-20 Hapoel Unet Holon （イスラエル/Israel-Winner League)

2020-21 Panathinaikos BC（ギリシャ/GBL/EuroLeague）

2021 Türk Telekom（トルコ/BSL）

2021-22 Ratiopharm Ulm（ドイツ/BBL）

2022-23 Rio Grande Valley Vipers（アメリカ/NBA G-League）

2023 Shandong Hi-Speed Kirin（中国/CBA）

2023-24 BC Rytas Vilnius（リトアニア/LKL）

2024-25 Hapoel Tel Aviv（イスラエル/BPL/EuroCup）

2025-26 アルバルク東京（B1）

スタッツ（個人成績）: https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000509 (https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000509)

コメント：

今シーズン、アルバルク東京でプレーする機会をいただけたことを大変光栄に思います。すばらしいチームメイト、コーチ、スタッフ、そしてすべてのクラブ関係者の皆さんに感謝いたします。また、アルバルクファンの皆さんには、良い時も苦しい時も熱いサポートをいただき、本当にありがとうございました。この1年は私のキャリアの中でも特別なシーズンとなりました。本当にありがとうございました。

福澤 晃平（Kohei Fukuzawa）

契約満了日：2026年6月30日

福澤選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストには公示されず、今後の所属先は、後日、移籍先クラブより発表される予定です。

背番号：25

ポジション：PG/SG

生年月日：1993年4月2日

身長/体重：177cm/76kg

出身地：長野県

出身校：関西大学

経歴：

2016-18 ファイティングイーグルス名古屋(B2)

2018-23 茨城ロボッツ(B2/B1)

2023-26 アルバルク東京（B1）

スタッツ（個人成績）： https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=9044 (https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=9044)

コメント：

3年間お世話になりました。

無名であった僕をアルバルク東京に迎えていただき、本当に感謝しています。アルバルカーズの皆さんにも温かく迎えていただき、本当にありがとうございました。

今更ではありますが、昨年の天皇杯でのミスでは皆さんを失望させてしまったと思います。本当に申し訳ありませんでした。その悔しさもあった中で、今年は優勝することができ、少しでも恩返しができていれば嬉しく思います。

そして、僕のアルバルク東京を背負っての最後の試合があのような内容で本当に悔しさしかありません。それと同時に最後まで応援してくださったアルバルカーズのみなさんに本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。来季残ったメンバーが必ず強くなって、結果で示してくれると思います。

そして僕自身も新たな環境で成長し、アルバルク東京を倒すことを目標に頑張ります。

退団コメントが謝ってばかりになってしまいましたが、この3年間は本当に充実して、幸せな時間でした。

本当にありがとうございました。

チェイス・フィーラー（Chase Fieler）

契約満了日：2026年5月31日

佐賀バルーナーズとの期限付移籍契約満了に伴う退団

背番号：60

ポジション：PF

身長/体重：203cm/109kg

生年月日：1992年6月10日

出身地：アメリカ合衆国

出身校：フロリダ・ガルフ・コースト大学

経歴：

2014-15 Club Ourense Baloncesto（スペイン）

2015-17 Donar Groningen（オランダ）

2017-19 FILOU Oostende（ベルギー）

2019-20 Promitheas Patras BC（ギリシャ）

2020-21 Brose Bamberg（ドイツ）

2021-22 宇都宮ブレックス（B1）

2022- 佐賀バルーナーズ（B1）

2025.12-2026.5 アルバルク東京（B1）※期限付移籍

スタッツ（個人成績）： https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=5100000079 (https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=5100000079)

コメント：

歴史あるこのクラブの一員として過ごせたことを嬉しく思います。改めて、アルバルク東京に関わるすべての皆さんに感謝申し上げます。そして、いつも私と家族に温かく接していただきました。短い期間ではありましたが、アルバルクファンの皆さんに出会えて楽しかったです。本当にありがとうございました。