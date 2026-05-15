斎場御嶽のほとりに南城美術館の新たな章を始動 「ARTVILLA 橘邸」美術館の現代的使命を再定義する

半山株式会社

一、2026年6月1日「ARTVILLA 橘邸」グランドオープン

世界遺産斎場御嶽のほど近く、太平洋を望む高台に位置する南城美術館が、2026年6月1日、滞在型アートヴィラ「ARTVILLA 橘邸（たちばなてい）」をグランドオープンします。

「ARTVILLA 橘邸」 和室客室とリビングルーム

情報と映像があふれる現代において、美術館の在り方もまた大きな転換期を迎えています。世界的巨匠や名品は大規模美術館へ集中する一方、多くの地域美術館は新たな価値創造を求められています。そのような時代背景の中、南城美術館は「鑑賞する場所」としての美術館から、「滞在し、体感し、心を整える場所」へとその役割を広げ、新たな文化体験の創出を目指します。

二、東アジア現代美術を軸とした展示空間へ

南城美術館は近年、展示室のセキュリティシステムおよび照明環境を刷新しました。それにあわせてコレクション構成を再編し、日本・中国・韓国を中心とした東アジア現代美術へと展示の軸を定め、草間彌生、パク・ソボ、曽梵志、張暁剛をはじめとする東アジアを代表する作家たちの作品を持って東アジア近現代美術の文脈を横断する独自の展示空間を作りました。

三、“滞在できる美術館”として誕生した「ARTVILLA 橘邸」

今回開業する「ARTVILLA 橘邸」は、旧「西大学院」学長夫妻の居室および旧茶道教室を改装し誕生した、一棟貸し型のアートヴィラです。邸内には1937年以降に文化勲章を受章した日本洋画界の巨匠18名による原画作品を常設展示し、日本近現代洋画史の流れを、宿泊体験とともに体感できる、日本でも極めて希少な空間となっています。琉球畳客室、日本畳客室、洋室、キッチン・ダイニングを完備し、太平洋と原生林を望むリビングには、1960年代に東京で製作された白いグランドピアノ、沖縄の職人による特注スピーカーや演奏用三線、人間国宝による茶道用沙張などの調度品が置かれています。器物、空間、自然、音、光が互いに呼応し合うことで、「アートを鑑賞すること」を超えた、「アートと共に暮らす時間」を提供します。

琉球畳客室日本畳客室洋室客室キッチン・ダイニングリビング浴室（その1）

宿泊定員は最大8名（推奨4～6名）で、静寂と対話を大切にした、プライベート性の高い滞在空間です。

四、沖縄文化とウェルネスを融合した滞在体験

宿泊者は、毎日17時から翌朝10時まで、南城美術館が有する約5,000平方メートル の屋外アート・グリーンスペースを特別利用可能です。三方を原生林に囲まれ、一方には太平洋が広がる環境の中、日本を代表する現代美術家 名和晃平 が南城美術館のために制作した彫刻作品《Trans-Deer (Flame)》が、海を振り返る姿で設置されています。

名和晃平 彫刻作品《Trans-Deer (Flame)》

また、事前予約により、次の沖縄文化とアートを融合した滞在型コンテンツも提供予定です。

・ 出張シェフによるプライベートディナー

・ 瞑想、ヨガプログラム

・ 沖縄空手体験

・ 琉球伝統芸能特別プログラム

五、「アートセラピー」と「アートのある日常」へ

南城美術館では今後、「アートと空間」「アートと日常生活」をテーマにした研究と実践を進めてまいります。芸術鑑賞のみならず、自然、静寂、滞在体験を通じて感性を整える「アートセラピー」の可能性にも着目し、美術館の新たな社会的役割を模索しています。

斎場御嶽の神聖な自然と、太平洋の潮騒、原生林の呼吸に包まれながら、「アートが日常へ還る場所」として、新たな文化体験を国内外へ発信していきます。

【施設概要】ARTVILLA 橘邸

グランドオープン：2026年6月1日

所在地：沖縄県南城市知念安座真８６５

形式：一棟貸しアートヴィラ

定員：最大8名（推奨4～6名）

予約受付：各OTAサイトから予約可能

Tel：098-975-7616

E-mail：artvilla.tachibanatei@gmail.com

【運営施設】

南城美術館：沖縄県南城市に位置する現代美術館。

斎場御嶽と同じ山に位置し、自然と現代美術の共生をテーマに活動。

東アジア現代美術を中心とした展覧会や文化体験プログラムを展開。

南城美術館