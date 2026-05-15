２０２６年６月６日７日第6回芋フェス！ＩＮ豊橋　豊橋駅南口駅前公園開催決定！＆出店者募集

株式会社ロト

2026年も大好評の芋フェス！が2026年６月６日７日に、豊橋駅南口で開催。

２０２６年６月６日７日第6回芋フェス！ＩＮ豊橋 豊橋駅南口駅前公園開催が決定した。

２０２５年の９月より開催してきた芋フェス２０２５年シーズンも今開催がラストとなります。

今開催を逃すと次の開催は２０２６年９月になりますので、おいも好きスイーツ好きは必見のイベントだ。

今回は、焼き芋としてモンドセレクション金賞を世界初受賞した店舗も出店を予定しているのも注目ポイントだ。

東海地方を中心に延べ47万人以上を動員している芋フェス！

伊東では日本テレビ系「DayDay.」にて内容が全国放送で紹介されております。その他、中京テレビ「前略、大とくさん」、ＣＢＣテレビ「なるほどプレゼンター!花咲かタイムズ」等では生中継で紹介されるなど、各種マスメディアからの取材も多数受けております。

タイミングによっては商品が売り切れてしまう、店舗もあるため、ご来場はお早めにお願い致します。

また本イベントは入場料は無料ですので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

なお、出店者を２店舗ほど募集も行うとのこと、希望の方はインスタもしくはＨＰよりお問い合わせください。

イベント概要

2026年６月6日7日（土日）10：00～1７：３０小雨決行

豊橋駅南口駅前公園開催

豊橋駅南口を出てすぐ

第６回芋フェスIN豊橋

https://www.imo-fes.com/

https://www.instagram.com/imofesruiida/

参加費／チケット料金：無料

本イベントの収益は株式会社ロトの運営する障がい者施設の利用者に対する工賃として支給されます。

当日スタッフには当事業所の利用者も勤務しております。対応が遅いこともありますがどうかよろしくお願いいたします。

各種マスメディアからの取材も随時お受けいたします。お気軽にご連絡ください。