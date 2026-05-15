本格的な漢方カウンセリングから気軽な和漢アイテムまで。漢方専門店「薬日本堂 京都寺町店」2026年5月28日（木）オープン

薬日本堂株式会社

スギホールディングス株式会社の子会社である薬日本堂株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 石川知宏）は、「薬日本堂 京都寺町店」を2026年5月28日(木)にオープンいたします。

■「薬日本堂 京都寺町店」について

京都・寺町エリアの歴史ある街並みにオープンする「薬日本堂 京都寺町店」は、日本で生まれ独自の発展を遂げた漢方をモダンに表現し、現代のライフスタイルに合わせたケアを提案する漢方専門店です。難しいイメージのある漢方ですが、その原点は自然のリズムに寄り添い、日々を健やかに送るために先人たちが積み重ねてきた「暮らしの知恵」そのものです。薬日本堂 京都寺町店は、現代を生きる人々が「自分の健康は自分でつくる」という前向きな姿勢で、心身が整う自分らしい調和を見出すためのサポートをいたします。

■店舗概要

店舗名：薬日本堂 京都寺町店

所在地：京都府京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町５１２番地１ OHG京都寺町御池テラス

電話番号：075-741-6875

営業時間：11:00-20:00 （定休日なし）

漢方カウンセリング

薬剤師または登録販売者の資格を持つ相談員が体質や悩みをお伺いし、一生涯のパートナーとして健康・美容をトータルにアドバイスします。

女性は「疲れ」「冷え」「ダイエット」「婦人科系」「肌荒れ」、男性は「疲れ」「自律神経失調症」などのご相談を多くいただきます。なんとなくの不調や、健康の底上げにも漢方は心強い味方になります。

同じ症状でも、その人の状態や年齢・体格によって合う漢方薬は異なるため、一人ひとりに合わせたご提案をするために、きめ細やかなカウンセリングを行っています。気になる不調のほか、普段の生活状況を詳しくうかがい、約200種類からご自身に合った漢方薬を選定します。お薬のご提案に加えて、食事や生活習慣改善のアドバイスも行います。

オリジナル和漢配合商品

〈健康食品・ドリンク〉

世代を超えて受け継がれる薬日本堂のロングセラー

〈和漢健康茶〉

茶葉に和漢植物やハーブを独自のバランスで配合

〈ヘア＆ボディケア〉

植物由来の香りの入浴剤やボディケア

〈和漢サプリメント〉

自然派の方の美容と健康づくりに

店内には、東洋の健康思想に基づき独自に開発したオリジナル商品を豊富に取り揃えています。

10種類以上のバリエーションを揃える健康茶は、入口横の試飲コーナーにてその一部を気軽にお試しいただけます。相談員が個々の体質やお悩みをヒアリングし、商品の特徴から取り入れ方にいたるまで、パーソナルなアドバイスをいたします。

オープン記念 特別セット

薬日本堂 京都寺町店のオープンを記念し、特別セットを数量限定で発売いたします。

〈薬膳セット〉

販売価格 1,890円（税込）

セット内容 国産鶏となつめのサムゲタン粥、国産帆立と山査子のトマトカレー、国産鶏と高麗人参の黒カレー、国産さつま芋となつめの豆カレー

〈薬膳セット〉

販売価格 3,580円（税込）

セット内容 気巡茶、なつめスナック

〈香りの和漢セット〉

販売価格 4,180円（税込）

セット内容 香巡茶、ハンドクリーム センシティブ

■会社概要

1969年創業の漢方専門店。一人ひとりの悩みや体質に合わせて健康・美容をトータルにアドバイスする「ニホンドウ漢方ブティック」「カガエ カンポウ ブティック」「薬日本堂」を全国に展開。漢方の考え方をベースに健康的なライフスタイルを提案しています。

その他、ニホンドウ漢方ミュージアム、薬日本堂漢方スクール、書籍監修、日本コカ・コーラ社「からだ巡茶」の開発協力を含む多業種とのコラボレーションなど、漢方・養生を軸とした幅広い事業展開を行っています。



・本社所在地：東京都千代田区鍛冶町1丁目7番6号 ヒルトップ神田6階

・設立：1969年4月

・代表取締役社長：石川知宏

・事業内容：漢方専門店舗事業、オンライン漢方相談事業、スクール事業（スクール運営、動画配信）、監修事業、商品流通事業、商品開発事業



【薬日本堂運営サイト】

コーポレート：https://www.nihondo.co.jp/

オンラインショップ：https://www.nihondo-shop.com/

漢方ライフ（漢方情報発信サイト）：https://www.kampo-sodan.com/

薬日本堂公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kusurinihondo/