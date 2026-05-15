ホワイトカラーでOLEDディスプレイ搭載の8Kポーリングレート対応の「ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard」を含むゲーミングキーボード２モデルを発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングブランドのRepublic of Gamers（以下 ROG）より、ホットスワップ対応のROG NX V2メカニカルスイッチを採用しトライモード接続に対応した、96%US配列のゲーミングキーボード「ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboard」、およびROG HFX V2磁気スイッチを採用し、OLEDディスプレイ搭載8Kポーリングレートに対応したホワイトカラーの96%US配列ゲーミングキーボード「ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard」を発表しました。2026年5月22日（金）より販売開始します。

ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboard

◆製品特徴

◆製品詳細

- ホットスワップ対応のROG NX V2メカニカルスイッチ：高評価のROG NX Snowメカニカルスイッチを改良した新製品NX SnowメカニカルスイッチV2を採用し、リニアスイッチならではの滑らかさとシームレスで満足のいくタイピング体験を実現。- トライモード接続：ROG SpeedNovaワイヤレステクノロジーは、2.4GHz RFモード（RGBオフ時）で最大500時間以上、安定した低遅延のゲームプレイを実現。また、Bluetoothモードを使用して最大3台のデバイスに同時接続できます。- 直感操作：多機能ボタンとホイールにより、ユーザーはメディア再生のコントロール、ボリュームの調整、キーボードのライティングの微調整が可能です。- フルカスタマイズ可能：組み立ても分解もスムーズに行えるよう、細部まで配慮した設計を採用したため、自分好みにキーボードを仕上げることが可能です。

https://rog.asus.com/jp/keyboards/keyboards/pbt-keycaps/rog-strix-morph-96-wireless/(https://rog.asus.com/jp/keyboards/keyboards/pbt-keycaps/rog-strix-morph-96-wireless/?utm_source=pr&utm_medium=link)

ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard

◆製品特徴

- ROG HFX V2スイッチとROGホールセンサー：進化したROG HFX V2磁気スイッチとROGホールセンサーを搭載、0.01mm単位でアクチュエーションポイントの調整が可能、高精度かつ正確な入力と電気ノイズや干渉を抑制し洗練された正確なキー入力を実現可能、ラピッドトリガー対応。- 優れた接続性：トライモード接続と最大8000Hzポーリングに対応ROG SpeedNova、Bluetooth、有線USBで接続でき、SpeedNova と有線では最大8000Hzの高速ポーリングに対応。入力遅延を1msから0.125msまで抑え、リアルタイムな反応を実現。- 重厚な6層ダンピング構造：6層のダンピング層で振動とノイズを軽減PORON、IXPE、シリコンを重ねた6層構造が、振動と金属音を抑えて心地よい打鍵感を実現。- OLED表記 &3方向コントロールノブ：1.47インチOLEDでバッテリー残量やCPU温度などの各種ステータスを表示。3方向ノブとサイドボタンで設定操作がスムーズに行えます。- ROGデザインの半透明キーキャップ付属：外観カスタマイズの幅を広げるキーキャップを同梱。

◆製品詳細

https://rog.asus.com/jp/keyboards/keyboards/pbt-keycaps/rog-azoth-96-he-lite/(https://rog.asus.com/jp/keyboards/keyboards/pbt-keycaps/rog-azoth-96-he-lite/?utm_source=pr&utm_medium=link)

Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan