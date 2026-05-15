「再配達ゼロ」を目指す配送OS企業　株式会社 楽配システムを設立

株式会社楽配システム

再配達削減とラストワンマイル配送の効率化を目的に、配送最適化に関する特許を活用した「配送OS」の開発を推進する株式会社楽配システム（本社：大阪府吹田市、代表取締役：塗野直透、以下「楽配システム」）は、2026年4月15日、会社設立を行いました。

楽配システムは、配送事業者・荷主・地域配送網を横断的につなぐ配送プラットフォーム「楽配便」を開発しています。宅配事業者の物流ネットワークとフードデリバリー事業者の即時配送力をAPIで接続し、消費者が在宅時に配送を依頼できる「オンデマンド受取」モデルを通じて、再配達ゼロおよび持続可能な物流インフラの実現を目指しています。

■背景

EC市場でのクール便の拡大や共働き世帯・単身世帯の増加を背景に、国内物流における再配達問題は深刻化しています。現在、国内宅配取扱個数は年間約50億個規模に達し、そのうち約5億個が再配達となっており、物流業界におけるドライバー不足や配送負荷増加、CO2排出増加などの社会課題につながっています。

一方、既存の再配達対策である置き配・宅配ロッカー・時間帯指定などは、クール便や手渡し商品への対応、急な外出による不在など、構造的な課題を完全には解決できていません。

こうした背景を受け、楽配システムは、株式会社RevoEnergy（本社：大阪府吹田市、代表取締役：中谷敏也、以下「RevoEnergy」） が保有する配送最適化に関する特許及び商標を活用し、配送事業者・EC事業者・フードデリバリー事業者を横断的に接続する配送OS構想の実現に向けて設立されました。

配送インフラ全体をAPIで接続し、「消費者が在宅時に配送を依頼」オンデマンド受取モデルを実装することで、再配達そのものを発生させない新たな物流体験の構築を目指しています。

■「楽配便」について

「楽配便」は、宅配事業者の物流ネットワークとフードデリバリー事業者の即時配送力をAPIで接続し、消費者が在宅時に配送を依頼できる配送プラットフォームです。

宅配事業者営業所などに荷物を止め置きし、消費者が在宅時に配送依頼を行うことで、理論上不在配送をゼロ化できるモデルを構築しています。

また、クール便や高額商品など置き配が難しい荷物への対応も想定しており、既存の再配達対策では解決が難しかった領域への対応を目指しています。

配送事業者・EC事業者・フードデリバリー事業者を横断的に接続することで、物流インフラ全体の最適化を実現し、将来的には業界横断型の配送標準基盤となることを目指しています。

■代表コメント

これまで私は『エシカル』をキーワードに、人や地球に優しい社会の実現を目指し、啓発やブランディング事業に奔走してきました。しかし、真に持続可能な社会を創るためには、思想だけでなく『社会課題解決とビジネスの経済合理性』を両立させる具体的なインフラが必要です。

現在の物流業界が抱える『再配達』は、ドライバーへの過度な負担を生むだけでなく、無駄なCO2排出を招く、社会全体にとっての大きな損失です。株式会社楽配システムは、この『世の中の無駄』をなくすために生まれました。私たちのシステムを通じて再配達ゼロを実現し、環境問題への貢献と、関わるすべての人々が豊かになるビジネスモデルを証明してまいります。

株式会社楽配システム

代表取締役 塗野直透

2000年8月13日、大阪府生まれ。

近畿大学経営学部卒業。

幼少期に母子家庭で育った経験や、祖父からの「イイものを長く大切にする」という教えを原体験に、「社会的立場の弱い人たちにも目が向けられる、優しい社会を創りたい」という志を抱く。

2020年、近畿大学在学中に株式会社Lentreeを設立。「エシカルがカッコいい世界を創る」をミッションに、Z世代を中心としたエシカルブランディング事業を展開。

2022年、一般社団法人ETHICAL EXPO JAPANを設立し、代表理事に就任。全国の若者を巻き込んだ日本最大級のエシカルの祭典「エシカルエキスポ」を企画・運営するなど、持続可能な社会の実現に向けた啓発活動を牽引してきた。

「社会課題の解決には、ボランティアではなく経済合理性を伴うビジネスとの両立が不可欠である」という強い信念のもと、次なる挑戦として株式会社楽配システムを設立。

現代の深刻な社会課題である物流クライシスと環境問題に直面し、「再配達ゼロ」を実現するシステム構築に着手する。世の中の無駄を徹底的に排除し、消費者・配送者・地球環境の「三方よし」となる持続可能なインフラの構築を目指して事業を推進している。

■今後の展望

今後は、大阪エリアを中心に実証・効果検証を進めながら、EC事業者、宅配事業者、フードデリバリー事業者などとの連携拡大を進めてまいります。

また、配送時間・走行距離・CO2削減量などの定量的効果検証を通じて、物流負荷削減モデルの標準化を推進してまいります。

将来的には、配送データ・配送リソースを横断的に接続する配送OSとして、物流業界全体の効率化や持続可能な物流インフラの構築を目指します。

■楽配システムについて

楽配システムは、再配達削減とラストワンマイル配送の効率化を目的に、配送最適化に関する特許を活用した「配送OS」の開発を推進しています。



宅配事業者・フードデリバリー事業者・荷主・地域配送網をAPIで横断的に接続する配送プラットフォーム「楽配便」を通じて、物流2024問題をはじめとする物流業界の構造課題解決に取り組んでいます。消費者が在宅時に配送を依頼できる「オンデマンド受取」モデルにより、再配達ゼロおよび持続可能な物流インフラの実現を目指しています。

【会社概要】

会社名 株式会社楽配システム

代表者 代表取締役 塗野 直透

所在地 大阪府吹田市垂水町2-6-21-3F

運営本部 大阪市北区太融寺町2-21 ニュープラザビル801

設立 2026年4月15日

事業内容 配送最適化プラットフォーム「楽配便」の開発・運営

URL https://rakuhaibin.com

お問い合わせ info@rakuhaibin.com