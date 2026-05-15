掃除も、お手入れも、もっと手軽に。こまめに使えるコードレススティック型クリーナー新発売。

株式会社ツインバード

株式会社ツインバード（代表取締役社長：野水重明、本社：新潟県燕市）は、「感動シンプル」ラインより、「コードレススティック型クリーナー（TC-E266B）」を2026年5月29日に発売予定です。本製品は、従来品に寄せられたユーザーの声を受けて設計を見直した、日常の掃除を無理なく続けられる1台です。

【商品ページ】https://store.twinbird.jp/products/tce266(https://store.twinbird.jp/products/tce266)

近年、共働きの広がりや在宅勤務の定着、ペットと暮らす世帯の増加により、まとめて行う掃除から、気づいた時に手軽に行う掃除へと変化しています。また、掃除機には、吸引力や性能面だけでなく、ごみ捨てやブラシのお手入れまで含めた使いやすさが重視されています。こうした背景を踏まえ、当社は「掃除も、お手入れも、もっと手軽に」をコンセプトに、コードレスのスティック型クリーナーを開発しました。

本製品は、前後左右に自在に動くボールキャスターをヘッドに搭載し、吸込仕事率最大60W※の強力な吸引力で掃除をすることができます。さらに、髪の毛や繊維が絡まりにくいソフトブラシを採用することで、メンテナンスの負担を軽減しました。ごみ捨てはダストパック式を採用することで、ゴミ捨て時のほこりの舞い上がりを抑えるように配慮しています。また、ユーザーの声をもとにジョイント部分を改善し、ごみ詰まりを軽減しました。

コードレススティック型クリーナー（TC-E266B）は”普段の掃除には、こんなクリーナーがちょうどいい”という、生活者の声に応えたクリーナーです。

※吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみの溜まり具合や床材によって異なります。

製品を保管するときは倒れないように床に寝かせて保管してください。立てて収納するときは別売品TC-AF66クリーナースタンドをご利用ください。

商品特長

自在に動くヘッドで、スムーズにきれいに

ボールキャスターを搭載したヘッドは、前後左右へなめらかに動かすことができるため、狭い場所や壁際でもスムーズに操作ができます。本体がフルフラットになるので、低い家具の下までヘッドが届き、奥のごみも吸い取ります。入り組んだ場所でも取り回しやすく、部屋中を手際よく掃除ができます。

お手入れもごみ捨ても、負担を少なく

パワーブラシには、メンテナンスがしやすいソフトブラシを搭載しました。これにより、髪の毛や繊維の絡みつきを抑えるため、使用後のお手入れが簡単です。ごみ捨ては、ほこりが舞いにくく、簡単に捨てられるダストパック式を採用し、衛生面にも配慮しています。

パワフルな吸引力と十分な運転時間で、しっかり掃除

吸込仕事率最大60W※の強力な吸引力で、ごみをしっかり吸い込みます。当社従来品と比べ、強モードの運転時間が向上しており、約10分間連続で使用が可能です。標準モードは約30分間連続で稼働し、一度の充電で部屋全体の掃除が可能です。さらに、ハンディタイプとしても活用でき、付属の隙間ノズルは、家具の隙間など細かな場所にも使えます。

※吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみの溜まり具合や床材によって異なります。

製品詳細

製品名： コードレススティック型クリーナー

品 番 ： TC-E266B

カラー： ブラック

JAN： 4975058526610

価 格： オープン価格

仕様詳細：

●製品寸法：幅235mm×奥行135mm×高さ1040mm (パワーブラシ・延長管を接続した状態)

●製品質量：1.5kg (パワーブラシ・延長管を接続した状態)

●電源方式：充電式

●充電電源 (ACアダプター)：入力 AC100-240V 50/60Hz、出力：DC18.0V1.0A

●消費電力：充電中20W、満充電後／待機時0.3W (※待機時とは本体を充電していないときのACアダプター消費電力)

●定格電圧：DC14.4V

●連続使用時間(約)：強モード10分、標準モード30分 (※満充電・電池初期／気温20℃)

●充電時間(約)：3時間 (※電池が空の状態から満充電した場合／気温20℃)

●電源コード長(約)：1.5m

●集じん方式：ダストパック式

●集じん容量：0.25L

●セット内容：本体、延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、ACアダプター、使い捨てダストパック13枚(1枚本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付)

シンプルって、こんなに豊かだ。「感動シンプル」

「シンプル」であること。それは、自分にとって、本当に必要なもの。本質を見極めた先にあるもの。自分の生活にぴったりフィットし、日々を豊かにしてくれるもの。そんな家電の本質を追求して誕生したベーシックラインが「感動シンプル」です。使う人の気持ちに寄り添って、とことん考え抜いた“快適さ”は、長く使える品質と機能、そしてタイムレスなデザインというカタチとなって、あなたの日常生活に、発見と感動をお届けします。

「感動シンプル」ブランドサイト：https://brand.twinbird.jp/(https://brand.twinbird.jp/)

企業情報

株式会社ツインバード

1951年に新潟県燕三条地域にて、メッキ加工業として創業。1984年からは本格的に家電事業に参入。以降、お客様の声に真摯に耳を傾けた商品開発と、職人たちによって受け継がれた確かな技術力で、お客様にご満足いただける製品・サービスを提供しています。

2021年から「本質的に価値ある家電を追求する」という想いのもと、リブランディングを始め、社名も新たに「新生・ツインバード」への転換を加速していきます。

ものづくりの土壌、燕三条

燕三条（新潟県 燕市・三条市）は、金属加工技術で知られ、日本を代表するものづくりの町です。わたしたちは、時代変化に寄り添い、新たなニーズに応えつづける燕三条の職人たちと共創することで、感動や快適を生み出すものづくりを目指しています。

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