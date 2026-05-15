アンリツグループ、「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に出展

アンリツ株式会社

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、2026年5月27日からパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に、グループ会社の株式会社高砂製作所、及びDEWETRONと共同で出展いたします。

今回の展示では、『EV開発をグループ3社の技術で支える、バッテリ評価・データ解析・電源制御ソリューションを提案』をメインテーマに掲げ、アンリツ（Power HIL）、DEWETRON（データ収集・解析）、高砂製作所（電源システム）の3つのソリューションを統合。EV開発におけるシミュレーションから実機評価、電源インフラまで、グループの総合力で開発効率の向上を支援します。

【アンリツグループが提案する3つの核となるソリューション】

1. 【アンリツ】次世代バッテリ評価「Power HIL Solution」（参考出展）

実車評価の検証を開発初期段階に前倒しする「フロントローディング」を支援するシステムを、コンセプト展示します。

モデルベースのリアルな電力エミュレーションにより、柔軟な電力再現や充電・走行の繰り返し試験を自動化。高い拡張性で次世代EV開発を支えます。

2. 【DEWETRON】高精度データ収集ソリューション（DEWE3シリーズ）

複雑なセンサー信号を統合・同期計測するDEWETRON社製の最新システムを展示します。

3. 【高砂製作所】次世代EV開発を支える「電源システム」

- DEWE3-PA8（据置型）モーターキットを用いたテストベンチでの測定デモンストレーションを実施。電力解析と挙動評価の統合プロセスをご体感いただけます。- DEWE3-A4（可搬型）実車走行試験に最適な、コンパクトかつ堅牢なデータ収集ソリューションです。

アンリツブースに隣接し、EVパワートレイン開発に不可欠な双方向直流電源システムを含む、最新の各種電源ラインナップを展示します。

エミュレーション技術によるさまざまな挙動の再現、中容量～大容量の自在な電力制御技術を提案します。

【展示会概要】

展示会名: 人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA

会期: 2026年5月27日（水）～5月29日（金）

会場: パシフィコ横浜

コマ番号: 146（アンリツ / DEWETRON）147（高砂製作所）

DEWETRONについて

DEWETRONは、オーストリアに本社を置くアンリツグループの計測・データ収集ソリューションメーカーです。自動車、航空宇宙、エネルギー、研究分野など、幅広い産業分野向けに高精度なデータ収集システムを提供しています。アンリツは、2026年1月8日から国内におけるDEWETRONソリューションの販売を開始し、グループの総合力を生かした高度な計測ソリューション提案をグローバルに進めています。

▶ DEWETRONのソリューションの詳細はこちら

https://www.anritsu.com/ja-jp/power-electronics/solutions/dewetron?aeey202605_prt

▶ 高砂製作所のソリューションの詳細はこちら

https://www.takasago-ss.co.jp/products/power_electronics/mutual/index.html

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お問い合わせ :https://anritsu-env-response.com/public/application/add/48

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