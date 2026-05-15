STANCE、3人制バスケットボールのグローバルプロリーグ「3x3.EXE PREMIER」2026シーズンをオフィシャルソックスサプライヤーとしてサポート

カスタムプロデュース株式会社

カリフォルニア発のソックスブランドSTANCE（スタンス）は、3人制バスケットボールのグローバルプロリーグ「3x3.EXE PREMIER」 2026シーズンを、オフィシャルソックスサプライヤーとしてサポートいたします。

「3x3.EXE PREMIER」は、2014年に国際バスケットボール連盟（FIBA）に承認され、日本バスケットボール協会（JBA）に公認された、世界初の3人制バスケットボールのプロリーグです。2025年には、日本、ニュージーランド、タイ、オーストラリア、ベトナムの 5カ国・男女計 99チームが参加するなど、国内外で競技シーンを牽引しています。

STANCEは、バスケットボールをはじめとするスポーツカルチャーと深く結びつきながら、機能性とデザイン性を兼ね備えたソックスを展開してきました。今回のサポートを通じて、世界を舞台に挑戦する3x3プレーヤーの足元を支えるとともに、3x3バスケットボールのさらなる普及・発展に貢献してまいります。

「3x3.EXE PREMIER 2026」開幕戦について

2026シーズンの開幕戦「3x3.EXE PREMIER 2026 Round.1 presented by WATERRAS」は、2026年5月16日（土）・17日（日）に、東京・神田淡路町のワテラスにて開催されます。開幕戦は観戦無料で開催予定です。大会当日は、男子Round.1に加え、女子Round.2も同時開催される予定です。

開催概要

大会名

3x3.EXE PREMIER 2026 Round.1 presented by WATERRAS

主催

クロススポーツマーケティング株式会社（3x3.EXE PREMIER事務局）

日時

開幕戦：2026年5月16日（土）・17日（日）11:00～18:00

会場

ワテラス

東京都千代田区神田淡路町2-101

観戦

無料

大会公式サイト

https://3x3exe.com/premier/

STANCEが3x3.EXE PREMIERをサポートする背景

3x3バスケットボールは、スピード、フィジカル、判断力、そして一瞬の切り替えが求められる競技です。限られたスペースの中で繰り広げられる激しい攻防において、プレーヤーの足元を支えるソックスは、快適性やフィット感だけでなく、パフォーマンスを支える重要なギアのひとつです。

STANCEは、スポーツとカルチャーの境界を越え、アスリートの個性や表現を足元から支えてきました。今回、3x3.EXE PREMIER 2026のオフィシャルソックスサプライヤーとして参画することで、競技者のパフォーマンスをサポートするとともに、3x3が持つストリート性、スピード感、エンターテインメント性をより多くの方に届けてまいります。

選手着用ソックス

ICON SPORT QTR ：WHITE\3,300 税込ICON SPORT QTR ：BLACK\3,300 税込

選手着用モデルには、バスケットボール特有の激しい動きや足への負担を考慮した機能を搭載しています。かかとやつま先にはシームレス設計を採用し、摩擦が気になりやすい足首まわりにはクッションパッドを配置。プレー中の快適性を追求した設計により、アスリートのパフォーマンスを足元からサポートします。

素材には、STANCE独自の「フレッシュテックテクノロジー」を搭載。においの原因となるバクテリアの発生を99.5％抑制するフレッシュ機能に加え、通常の繊維よりも20％早く乾く吸汗速乾機能により、長時間の着用でも快適な履き心地を提供します。

さらに、摩耗の激しい足裏とつま先部分には、優れた耐久性を備えた素材「インフィニット」を採用。通常素材と比較して5倍の耐久性を実現し、ハードなプレーにも対応する一足に仕上げています。

STANCEについて

STANCEは、ソックスを単なる消耗品ではなく、自己表現のためのプロダクトとして再定義してきたライフスタイルブランドです。独自のデザイン性と快適な履き心地、スポーツシーンにも対応する機能性を兼ね備え、バスケットボール、ランニング、トレーニング、ライフスタイルなど幅広いカテゴリーで展開しています。

アスリートからクリエイター、音楽・アート・ストリートカルチャーを愛する人々まで、多様なコミュニティに支持されるブランドとして、STANCEはこれからも足元から新しいカルチャーを発信していきます。

日本公式STANCEオンラインストア

URL：http://stance-jp.com

カスタムプロデュース株式会社について

本社：〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1-10-2 YSビル2F

代表者：代表取締役社長 郷右近 穣

設立：1993年11月

電話番号：04-7183-2380

URL：https://www.customproduce.com

事業内容：ファッションアパレル、雑貨、スポーツ用品等の輸入

取扱いブランド：STANCE, COAL, LEUS, PONTO, eo, 他

本件についてのお問合せ先

STANCE カスタマーサービス

https://stance-jp.com/store/contact