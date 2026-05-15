エースホテル京都、多様な愛を称える「PRIDE Month 2026」プログラムを開催

NTT都市開発ホテルマネジメント株式会社 エースホテル京都

エースホテル京都(所在地:京都市中京区、総支配人:池内 志帆)は、すべての人が自分らしく輝ける社会を願い、6月の「プライド月間（Pride Month）」に合わせて、多様性を讃えるスペシャルプログラムを展開いたします。本年は、一夜限りの華やかなプライドパーティーをはじめ、国内外で活躍する写真家による展示、クィアカルチャーに触れるブックフェアや映画のトークセッション、さらに遊び心あふれる限定メニューなどを通して、ホテルというカルチャーの交差点からLGBTQ+コミュニティへの連帯を示し、誰もが自由に愛と個性を祝福できる1ヶ月をお届けします。

【1】スペシャルナイトイベント｜ 「PRIDE PARTY：ACCIDENTAL AFFAIR」

開催日時： 2026年6月21日(日) 19:00～22:00

「Your PRIDE is custom-made, not off-the-rack. Let's rewrite your fascination with yourself !!」

6月のプライド月間にあわせ、エースホテル京都がお届けする一夜限りのラウンジフェスタ「ACCIDENTAL AFFAIR」を開催します。

構成・演出はシモーヌ深雪とDJ korが担当。シモーヌ深雪氏が率いる「DIAMONDS ARE FOREVER」のレジデンツメンバーに加え、ポールダンスを披露するMECAVなど豪華なゲストパフォーマーが集結します。ノンストップのダンスチューンと計4回のハプニングレヴューが、アーリーイヴニングの空間をゴージャスに彩ります。

【2】写真展｜菅野恒平

開催日：6月初旬～6月30日(火)

東京をベースに活動し、国際的なアワードでの受賞歴も持つ写真家・菅野恒平（Kohey Kanno）氏による写真展を開催します。日常的なイメージの連続から、社会の構造やコミュニティの成り立ちを解きほぐす表現を模索する作品群を展示。

「個人的なことは政治的なこと」という大きなテーマのもと、独自の視点で切り取られた写真を通じて、多様な社会への問いかけを提示します。

【3】クィアブックフェア｜loneliness books

開催日時：2026年6月20日(土)～21日(日) 12:00～18:00



アジア各地のクィア、ジェンダー、フェミニズム、孤独や連帯にまつわる本やZINEを集める本屋兼出版レーベル「loneliness books」率いるクィアブックフェアを開催します。見知らぬ誰かの物語に出会い、人が集まり、ほんの少しのぬくもりや連帯を感じられるような、独自のセレクションによる出版物が並びます。

【4】映画『熱狂をこえて』先行上映会 ＋ トークセッション

開催日： 2026年6月20日(土)

Uplinkで公開を予定しているドキュメンタリー映画『熱狂をこえて』の先行上映会を開催します。上映後には、本作にも出演している日本のLGBTQ+コミュニティを代表する活動家・カルチャープロデューサーの小川チガ氏をゲストに迎えたトークイベントを実施します。

また、映画チケットの半券をエースホテル京都の各レストランでご提示いただくと、ご飲食代が20％OFFとなるキャンペーンも併せて実施します。

■ スペシャルナイトイベント｜「PRIDE PARTY：ACCIDENTAL AFFAIR」

開催日時：2026年6月21日(日) 19:00-22:00（ラストオーダー 21:30）

会 場：ピオピコ 2F

所在地：〒604-8185 京都府京都市中京区車屋町245-2 新風館内

入場料：前売り券｜大人 3,000円 学生 2,000円(1ドリンク付)

当日券 ｜大人 3,500円 学生 2,000円(1ドリンク付）

入場料は前売り券での購入をおすすめします。前売り券は、「Goings on」のリンクよりご購入できます。

予約リンク： https://acehotel.com/kyoto/going-on/pride-party-accidental-affair/

キャスト：Simone Fukayuki / Ludmira Vontenburg / Francois Aldente /Afreeda O Breart / Soyokaze-san / Chocolate de Chocolate / Carmina Primavera / MECAV / Cocoro / ZYRUS

DJ：DJ kor / DJ Shunpuri

■ 菅野恒平 写真展

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日常的なイメージの連続から、社会の構造やコミュニティの成り立ちを解きほぐす表現を模索する作品群を展示。「個人的なことは政治的なこと」という大きなテーマのもと、独自の視点で切り取られた写真を通じて、多様な社会への問いかけを提示します。

展示期間：6月初旬～6月30日（火）

※詳しくはエースホテル京都の「Goings on(https://acehotel.com/kyoto/goings-on/)」のリンクをご確認ください。

入場料：無料

会 場：エースホテル京都 1階 回廊 （京都市中京区車屋町245-2 新風館内）

菅野恒平｜Kohey Kanno

東京生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業。2008年にニューヨークへ移住しデヴィッド・ベンジャミン・シェリーのアシスタントを経て、2016年に帰国。同年JAPAN PHOTO AWARDにてブルーノ・ケルシュ賞、シャーロット・コットン賞を受賞。2017年、IMAマガジン主催「BEYOND 2020 #5」に選出。アムステルダム、東京、パリにて巡回展を行う。

主な作品に「LIBIDO」「ハネムーン」(Session Press)、岡部桃との共著「Unseen / Tsunami」（Dashwoodbooks）、近作に「Rolling eyes」「タフネスとユーモア」など。

■レストラン＆カフェの限定プライドメニュー

菅野恒平

PRIDE Pizza

価 格：3,600円(税込）

提供会場：3階 ミスター・モーリスズイタリアン

特 徴：

Peperoni(ペパロニ）

Red Onion(レッドオニオン）

Italian Cheese(イタリアンチーズ）

Dry Tomato(ドライトマト）

Egg - half cooked(半熟卵)

の頭文字が「PRIDE」となる遊び心あふれる一品です。

レインボードーナツ

PRIDE Pizza

価 格：440円(税込）

提供会場：1階 スタンプタウン・コーヒー・ロースターズ

特 徴：「すべての人の多様性を守る」という思いを込めてデザイ ンされている「レインボーフラッグ(旗)」をモチーフにしたドーナツを提供。ドーナツ生地は、ほんのりレモン風味で夏らしい爽やかさが特徴。

ピオピコ プライドバーガー

レインボードーナツ

価 格：2,800円(税込）

提供会場： 2階 ピオピコ

特 徴：LGBTQ+のそれぞれの頭文字の食材を重ねたプライドバーガー。レタス、ワカモレ、焦がしオニオンサルサ、トマト、クォーターパウンダー。ピオピコオリジナルのサルサソースとワカモレが辛みのアクセントになったメキシカンテイスト。

ピオピコ プライドバーガー

コウサ プライド和牛バーガー

価 格：3,800円(税込）

提供会場：3階 コウサ

特 徴：カリカリのベーコンがのっている贅沢な和牛ビーフバーガー。コウサのシグネチャーであるカシューナッツソースなどを使ったスペシャルソースで提供。

■レインボーフラッグをモチーフとした6色6種類のオリジナルカクテルを販売

コウサ プライド和牛バーガー

価 格：1,800円 (税込) / 各

提供会場：2階 ピオピコ、 3階 コウサ

RED: Kinky Boots

ラズベリー・アペロール / クランベリーとオレンジのシャーベット / ライム / スパークリングワイン

ORANGE: Love Shack

ダークラム / カンパリ / パイナップル / アーモンド / コールドブリューコーディアル / ライム

YELLOW: Curios

ゴールドラム / グレープフルーツ / アップルビネガー / オールスパイス・ドラム

GREEN: Stronger

バジル・ジン / アップル / エルダーフラワー / レモン

BLUE: Set You Free

レモングラス・テキーラ / ライチ / グレープフルーツオイル / レモン / トニックウォーター

PURPLE: True Colors

ウオッカ / ブラックベリー / ブルーベリーとクローブのコーディアル / バニラ / レモン

■特別宿泊プラン - 永遠のプライド

内容：エースホテル京都では6月中、LGBTQ+コミュニティーをサポートできる宿泊プランを用意しています。ホームページ内の宿泊プラン「Pride Month Package」よりご予約していただくと、宿泊料金の一部を日本に拠点をおく以下3つの財団に寄付します。

※なお、レストラン・カフェのプライドメニュー（バーガー、ピザ、カクテル、ドーナツ）の売上の一部も、同3団体へ寄付します。

予約： https://jp.acehotel.com/kyoto/offers/pride-month-package/

１. LGBTQ+の認知度を高めるためのさまざまなイベントを東京で開催する「NPO法人プライドハウス東京」

２. 日本における結婚の平等を実現するための法改定の活動する「公益社団法人Marriage For All Japan -結婚の自由をすべての人に」

３. LGBTQ+に関する教育と研究に焦点を活動を行う「認定NPO法人虹色ダイバーシティ」

■限定グッズの販売

有瀬龍介氏デザインのグッズを1Fホテルショップにて販売いたします。

- Tシャツ：9,900円(税込)- トートバッグ：4,000円(税込)グッズデザイン

有瀬龍介｜Ryosuke Aruse

1983年生まれ／京都在住。繊細な手描きの表現で知られるローカルアーティスト。

古い書籍の挿絵や写本、そして身近な植物や食べ物など、日常のモチーフからインスピレーションを得て制作を行っている。

具象作品から抽象絵画、墨を用いたドローイングまで幅広い表現を展開しており、インクのにじみなど偶然性を取り入れた独特の筆致が特徴。意図された線と偶然が重なり合うことで、揺らぎや光を感じさせる奥行きのある美しい色面を生み出している。また、オリジナルフォントも特徴的で、さまざまな作品やアートワークの中で多くの人々から注目を集めている。

■エースホテル京都 総支配人 池内志帆｜コメント

池内 志帆

プライドとは、一年に一度お祝いするものではなく、日々の暮らしの中に根ざした、生き方そのものではないでしょうか。私たちが掲げるテーマ「QUEER ALL YEAR（私を生きる、今も未来も）」には、そんな思いを込めています。日本でも婚姻平等をめぐる議論がかつてないほど活発になっている今、ホテルという公共の場から、私たちにできることを考え続けてきました。今年も様々なイベントやレストランでのメニュー等を通じて、エースホテル京都を訪れる皆さんにとっての「出会い」や「気づき」になれれば幸いです。エースホテル京都は、LGBTQ+コミュニティの皆さん、アライの皆さんにとっても「ただ泊まれるホテル」ではなく、「ここにいてよかった」と感じられる場所でありたい。その思いは、創業以来変わりません。今年もすべての方に、Happy Pride！

池内 志帆｜エースホテル京都 総支配人

2014年に、LGBTQ+における旅行というテーマについて啓発・教育活動を行なっている団体「IGLTA(International LGBTQ+ Travel Association): 本部米国」のグローバルアンバサダー(日本担当)に就任し、翌年、Ambassador of the Yearを受賞。2016年からはアジアから初選出のIGLTA Board of Directors(本部理事)に選出され、以降、LGBTQ+ツーリズムの理解と促進に努めている。

■エースホテル京都について

名 称：エースホテル京都（日本語表記） ／ Ace Hotel Kyoto（英語表記）

所 在 地：京都府京都市中京区車屋町245-2 新風館内

開 業 日：2020年6月11日

総 客 室 数：213室(客室部分2階～7階、保存棟26室、増築棟187室)

料 飲 施 設：レストラン3店舗、コーヒーショップ1店舗

その他施設：オリジナルグッズショップ、ギャラリー、宴会場1、会議室3、ルーフトップ、屋上庭園、フィットネス・ジム、フォトブース

駐 車 場：なし

ホームページ：https://jp.acehotel.com/kyoto/(https://jp.acehotel.com/kyoto/)

LINE公式アカウント：https://lin.ee/t2Y6HcB(https://lin.ee/t2Y6HcB)

（レストラン、イベント、宿泊のお得な情報やLINE限定のコンテンツを配信）

外観レセプションロビー

＜ホテル概要＞

1999年アメリカのシアトルで若いクリエイター集団によってスタートして以来、現在全世界に8店舗をホテルを展開。アートや音楽を軸に、クリエイティビティあふれるインテリアデザインや、広く開かれたロビースペースの活用などで、旅行者だけでなくコミュニティと結びついたそれまでになかった形のホテルとして日本でも注目を浴びてきたホテル。エースホテル京都は初のアジア及び日本出店となる。

エースホテル京都は、著名建築家・隈研吾氏、長年のパートナーであるコミューンデザインとのコラボレーションにより、「East Meets West（イースト ミーツ ウエスト）」というコンセプトのもとデザインされた。日本とアメリカ西海岸のアーティストや職人によるクラフト、自然、地域の素材、カスタムアートなど「美的哲学、アイデアと伝統」がバランスよく融合された、新しい感覚の空間・アート作品を、宴会場、客室だけでなく館内のいたる所に配置する。

そのほか、エースホテルのリテールショップと専用アートギャラリーを含むインスピレーション溢れるロビー、受賞歴のあるパートナーシェフ、ウェス・アヴィラ、ケイティ・コール、マーク・ヴェトリ率いる3つの個性的なレストラン、ホワイトオーク材を使用した広々としたグリッドや庭園の中庭を見渡せる全面ガラス張りの壁など、細部にまでこだわったフレキシブルなイベントスペース、日本初のスタンプタウン・コーヒー・ロースターズのカフェ、緑豊かな中庭など、エースホテル京都は、地元の人々や観光客に友情、発見、文化交流の場を提供する。