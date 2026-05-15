ゼビオアリーナ仙台にて開催『RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI』FanStream/StreamPassにて配信決定！

株式会社チケットプラス

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplusと電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、視聴アプリ「FanStream」と視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」を活用して、2026年6月6日（土）に開催される『RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI』の有料配信視聴チケットの販売ならびに配信を行うことをお知らせします。

■6月6日(土)にゼビオアリーナ仙台にて開催される、『RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI』の配信視聴チケットを販売。

フライ級タイトルマッチ／扇久保博正 vs. 神龍誠

元谷友貴 vs. トニー・ララミー

矢地祐介 vs. ISAO

“ブラックパンサー”ベイノア vs. 芳賀ビラル海

酒井リョウ vs. 貴賢神

直樹 vs. 黒井海成

冨澤大智 vs. 加藤瑠偉

赤田功輝 vs. 井上聖矢

OPENING FIGHT／齋藤紘也 vs. TAaaaCHAN

OPENING FIGHT／赤平大治 vs. 内田晶

OPENING FIGHT／颯斗 vs. 湯浅帝蓮

OPENING FIGHT／岩城悠介 vs. 中泉翔

他

是非、配信でお楽しみください！

【配信詳細】

RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI

⚫︎配信日程

2026年6月6日（土） 入場 14:00（予定）／開演 15:00（予定）

⚫︎アーカイブ配信

配信終了後準備でき次第 ～ 2026年6月12日（金）23:59

⚫︎配信視聴チケット料金（税込）

＜RIZIN 100 CLUB 会員販売＞

・前売り配信視聴チケット 4,700円

販売期間：2026年5月15日（金）12:00 ～ 2026年6月5日（金）23:59

・当日配信視聴チケット 5,200円

販売期間：2026年6月6日（土）00:00 ～ 2026年6月6日（土）23:59

・アーカイブ配信視聴チケット 3,600円

販売期間：2026年6月7日（日）00:00 ～ 2026年6月11日（木）21:00

＜StreamPass 一般販売＞

・前売り配信視聴チケット 5,500円

販売期間：2026年5月15日（金）12:00 ～ 2026年6月5日（金）23:59

・当日配信視聴チケット 6,000円

販売期間：2026年6月6日（土）00:00 ～ 2026年6月6日（土）23:59

・アーカイブ配信視聴チケット 4,400円

販売期間：2026年6月7日（日）00:00 ～ 2026年6月11日（木）21:00

※決済方法：クレジットカード決済、コンビニ決済

▶︎購入はこちら

https://tixplus.jp/feature/rizin_landmark14_202606/

▶︎RIZIN 100 CLUB会員 ご入会はこちら

https://member.rizinff.com/feature/entry

【視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」と視聴専用アプリ「FanStream」について】

価値あるパフォーマンスはアーティストに還元できるよう、配信ライブを視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」で販売することが可能です。

そして、視聴専用アプリ「FanStream」では、生配信を観ながらコメントやギフティングでアーティストの応援ができる機能を搭載し、アーティストとファンがよりインタラクティブにつながれるようになります。

配信収益は、大手動画配信サイトでギフティングや有料配信するよりも、高い料率でアーティスト・主催者へ還元しますので、本来のライブ同様に、ファンの方の応援がアーティストへの支援となります。

【視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」概要】

・生配信やオンライン配信の視聴PASSを有料販売することができます。

・ファンクラブ認証がカンタンに行えるので、ファンクラブ会員には割引視聴PASSを販売することも可能。

・記念コンテンツサービス「メモコレ」をつかって、デジタルコンテンツ販売やオンラインくじも同時に実施可能。配信ページからグッズ販売を行うことも可能。

・販売した配信収益は、通常の配信プラットフォームより、高い利率でアーティストに還元。

▶StreamPassサービスサイト

https://tixplus.jp/feature/streampass/

【視聴専用アプリ「FanStream」概要】

コメントやギフティング機能を搭載した生配信視聴専用アプリ。ファンとの密度をより濃く、よりインタラクティブに、ライブやイベント参加のバーチャル体験を提供します。

・アプリならではの操作性で快適な視聴を実現。

・生配信の視聴中に、リアルタイムでのコメント投稿やアバターアクション、アイテム投稿が可能。

・ギフティングのアイテムやアバターをカスタマイズするパーツの従量販売が可能。

（ギフティングについては、主催者が導入可否を選択することができます）

▶FanStreamサービスサイト

https://fanstream.jp/

■株式会社Fanplusについて

会 社 名 ： 株式会社Fanplus （ファンプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社チケットプラスについて

会 社 名 ： 株式会社チケットプラス

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材などのお申し込み先】

以下どちらでもお受けいたします。

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名およびサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。