【SBI証券】「SBI DERIVATIVES DAY 2026」開催のお知らせ

株式会社SBI証券

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）は、2026年6月27日(土)に、当社主催のデリバティブ商品に特化した対面型投資イベント「SBI DERIVATIVES DAY 2026」を開催しますのでお知らせします。本イベントは、昨年の初開催に続く第2回の開催となります。

本イベントでは、FX・先物オプション・CFDなど各種デリバティブ商品をテーマに、著名ゲストやエキスパートによる講演を通じて、投資アイデアや実践に役立つテクニックを学ぶことができます。市場環境の見通しから具体的な戦略設計、リスク管理まで、初心者の方から経験者の方まで幅広くご活用いただけるプログラムを予定しています。今回は、元プロ卓球選手で卓球金メダリストの水谷隼氏や人気YouTuberの風丸氏、金融ストラテジストの岡崎良介氏など、多彩な登壇者を迎えます。

また、セミナー会場での講演に加え、取引所、SBIグループ各社など8社が協賛ブースを出展予定です。当社オリジナルノベルティがもらえるスタンプラリーなど、会場で楽しみながら学べる企画も実施します。

昨年の参加者アンケートにおいて、満足度100%と高い評価をいただき、多くのお客さまから好評をいただきました（回答者114名、「とても満足」50.9%、「満足」49.1%）。参加者からは、デリバティブに特化したイベントの希少性や、普段取引していない商品への理解を深める機会として評価する声が寄せられています。こうした反響を踏まえ、本年は、講演内容や出展ブース、会場企画をさらに充実させ、デリバティブ取引に関心をお持ちのお客さまにとって、より実践的かつ有益な情報収集の場となることを目指します。

当社は、今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」の提供に努め、投資初心者をはじめとしたお客さまの資産形成を全力でサポートします。

＜イベント概要＞

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＜金融商品取引法等に係る表示＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/910_2_990ec14848194ffcd3965e2730c20e30.jpg?v=202605150851 ]

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